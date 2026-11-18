Fotó: Európai Szeizmológiai Központ

35 perce Érkeznek az olvasói visszajelzések az éjszakai földrengésről Több olvasónk is jelzett szerdára virradóan cikkünk Facebook-posztja alatt. Egyikük azt írta, hogy nála a telefon nem jelzett, de „érződött, arra ébredtem Sepsiszentgyörgyön”. Egy másik olvasónk Kézdivásárhelyről írta azt, hogy „igen, éreztem, felriadtam”. Angyaloson is érezte egy kommentelőnk, ugyanakkor többen írták még a hajnali időpontban, hogy esetükben jelzett vagy sem a telefon.

55 perce Futnak be a jelzések az országos katasztrófavédelemhez Az országos katasztrófavédelem is megosztotta a földfizikai intézet adatait még az éjszaka folyamán, miszerint 5,7-es erősségű földrengés következett be szerdára virradóan. Közlésük szerint hajnali három óra előtt Galac megyében hét riasztás érkezett a 112-es egységes országos segélyhívó rendszeren keresztül. Az eddig beérkezett információk szerint egy ember megsérült, amikor az evakuálás során egy szekrényajtó nekiütődött, valamint több ember pánikrohamot kapott. A Buzău megyei Râmnicu Sărat városában szintén megsérült egy nő, akire bútordarabok zuhantak – közölte még a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a beavatkozó egységek továbbra is helyszíni felderítést és állapotfelmérést végeznek, hogy azonosítsák a földrengés esetleges következményeit, és segítséget nyújtsanak az érintetteknek. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és földrengés esetén tartsák be az előírt biztonsági intézkedéseket.

1 órája Elérhetővé vált a romániai oldal, megvannak a hazai adatok Földrengés volt november 18-án 2 óra 49 perc előtt 5 másodperccel a Vrancea szeizmikus térségben, erőssége a Richter-skála szerint 5,7-es volt, és 120,8 kilométeres mélységben következett be – közölte az éjszaka folyamán a romániai országos földfizikai intézet, miután helyreállt az oldaluk, ugyanis közvetlenül a rengést követően kiesést tapasztaltunk. Értékelésük szerint 6-os intenzitású rengésről van szó, méréseik szerint a mozgás epicentruma 48 km-re volt Foksánytól, 61 km-re Buzăutól, 64 km-re Sepsiszentgyörgytől és 74 km-re Brassótól. Ez volt eddig az idei esztendő legerősebb földrengése, egy hónappal ezelőtt, október 19-én volt még egy 4,8-as erősségű földrengés.

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