Fotó: Európai Szeizmológiai Központ
Több olvasónk is jelzett szerdára virradóan cikkünk Facebook-posztja alatt. Egyikük azt írta, hogy nála a telefon nem jelzett, de „érződött, arra ébredtem Sepsiszentgyörgyön”.
Egy másik olvasónk Kézdivásárhelyről írta azt, hogy „igen, éreztem, felriadtam”.
Angyaloson is érezte egy kommentelőnk, ugyanakkor többen írták még a hajnali időpontban, hogy esetükben jelzett vagy sem a telefon.
Az országos katasztrófavédelem is megosztotta a földfizikai intézet adatait még az éjszaka folyamán, miszerint 5,7-es erősségű földrengés következett be szerdára virradóan. Közlésük szerint hajnali három óra előtt Galac megyében hét riasztás érkezett a 112-es egységes országos segélyhívó rendszeren keresztül.
Az eddig beérkezett információk szerint egy ember megsérült, amikor az evakuálás során egy szekrényajtó nekiütődött, valamint több ember pánikrohamot kapott.
A Buzău megyei Râmnicu Sărat városában szintén megsérült egy nő, akire bútordarabok zuhantak – közölte még a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a beavatkozó egységek továbbra is helyszíni felderítést és állapotfelmérést végeznek, hogy azonosítsák a földrengés esetleges következményeit, és segítséget nyújtsanak az érintetteknek.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és földrengés esetén tartsák be az előírt biztonsági intézkedéseket.
Földrengés volt november 18-án 2 óra 49 perc előtt 5 másodperccel a Vrancea szeizmikus térségben, erőssége a Richter-skála szerint 5,7-es volt, és 120,8 kilométeres mélységben következett be – közölte az éjszaka folyamán a romániai országos földfizikai intézet, miután helyreállt az oldaluk, ugyanis közvetlenül a rengést követően kiesést tapasztaltunk.
Értékelésük szerint 6-os intenzitású rengésről van szó, méréseik szerint a mozgás epicentruma 48 km-re volt Foksánytól, 61 km-re Buzăutól, 64 km-re Sepsiszentgyörgytől és 74 km-re Brassótól.
Ez volt eddig az idei esztendő legerősebb földrengése, egy hónappal ezelőtt, október 19-én volt még egy 4,8-as erősségű földrengés.
Az Európai Szeizmológiai Központ adatai szerint a Richter-skála szerint 5,3-as erősségű rengés következett be éjjel 2 óra 49 perc körül.
A román országos földfizikai intézet oldala az éjszaka folyamán elérhetetlenné vált, az Európai Szeizmológiai Központ adatai viszont azt mutatják, hogy a Richter-skála szerinti 5,3-as erősségű rengés következett be szerdán 2 óra 49 perc előtt három másodperccel, 140 kilométeres mélységben, epicentruma pedig 65 kilométerre volt Buzăutól.
A Hotnews hírportál éjszakai közlése szerint a földrengés érezhető volt Bukarestben is, számos más település mellett.
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