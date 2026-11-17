Akut alkoholmérgezést állapítottak meg a romani Petru Poni Szakközépiskola három kilencedik osztályos tanulójánál – közölte a Neamț megyei mentőszolgálat.

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A három lány közül ketten 15 évesek, társuk 16 éves. Az iskola vezetősége szerint a tanulók az oktatási intézményen kívül fogyasztottak alkoholt, és ittasan jelentek meg a tanórákon – írja az Agerpres.

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Az egyik lányt a pedagógusok az iskola orvosi rendelőjébe kísérték, majd értesítették a mentőszolgálatot.