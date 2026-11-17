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Akut alkoholmérgezést állapítottak meg a romani Petru Poni Szakközépiskola három kilencedik osztályos tanulójánál – közölte a Neamț megyei mentőszolgálat.
A három lány közül ketten 15 évesek, társuk 16 éves. Az iskola vezetősége szerint a tanulók az oktatási intézményen kívül fogyasztottak alkoholt, és ittasan jelentek meg a tanórákon – írja az Agerpres.
Az egyik lányt a pedagógusok az iskola orvosi rendelőjébe kísérték, majd értesítették a mentőszolgálatot.
A 16 éves lány édesanyja nem járult hozzá gyermeke kórházba szállításához.
Az iskola vezetősége vizsgálatot indított az ügyben, amelynek lezárulta után fegyelmi intézkedéseket javasol.
87 éves korában elhunyt Pál Antal Sándor erdélyi magyar történész, levéltáros, az MTA külső tagja.
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Jelentős mennyiségű eső miatt adott ki a hegyvidékre másodfokú (narancssárga) riasztást kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
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