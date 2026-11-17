Fotó: Tuchiluș Alex
Három esetben szabtak ki bírságot a Hargita megyei rendőrségen az év első tíz hónapjában érkezett 13 ESAR-bejelentés alapján. A többi ügyet azért zárták le, mert a beküldött felvételek nem feleltek meg a törvényes követelményeknek.
Az agresszív közlekedési magatartás online bejelentésére szolgáló ESAR-rendszeren keresztül az év első tíz hónapjában 13 alkalommal fordultak a Hargita megyei rendőrséghez. A bejelentések közül csupán három bizonyult érvényesnek, ezek nyomán
A további tíz bejelentést lezárták, mert a beküldött felvételek nem feleltek meg a törvényes követelményeknek.
Nica Nicolae, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetének vezetője a hétfői sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a két éve bevezetett ESAR nem általános szabálytalanság-bejelentő felület, hanem kizárólag a jogszabályban meghatározott agresszív vezetési magatartások esetében használható. Ilyennek számít például
a forgalmi sávok közötti veszélyes cikázás,
a másik járműhöz való szándékosan túl közeli haladás,
a megfélemlítési céllal történő hirtelen fékezés,
illetve a jármű szándékos megcsúsztatása.
Fotó: Veres Nándor
A beküldött videók jelentős része szabálytalan előzésekről készült, ezek viszont nem feltétlenül vezetnek bírsághoz, mivel megállapításukhoz főszabály szerint a rendőr közvetlen észlelése szükséges.
A bejelentéshez a belügyminisztérium hub.mai.gov.ro platformján kell felhasználói fiókot létrehozni, majd a Sofőrök és járművek menüpontban lehet benyújtani a panaszt. A bejelentőnek
meg kell adnia személyazonosító és elérhetőségi adatait,
továbbá saját felelősségére nyilatkoznia kell arról, hogy személyesen észlelte az agresszív manővert, és a felvétel hiteles.
A videónak tartalmaznia kell az eset időpontját, helyszínét, az érintett járművet és annak rendszámát. A felvételt nem szabad megvágni vagy más módon szerkeszteni, mert a módosított videó nem fogadható el bizonyítékként.
A rendőrség szerint a szigorú formai követelmények az alaptalan bejelentések és az esetleges visszaélések megelőzését szolgálják.
Romániában a járművezetők közutakon tanúsított agresszív magatartásának és egyéb közlekedési szabálysértések online bejelentésére a Belügyminisztérium (MAI) által létrehozott hub.mai.gov.ro kormányzati portál ESAR (Sesizări Abateri Rutiere) szekciója szolgál. A rendszer lehetővé teszi, hogy az állampolgárok menetrögzítő kamerák vagy telefonok által készített video- és audiofelvételek benyújtásával közvetlenül jelentsék a veszélyes, agresszív sofőröket a rendőrségnek. A bejelentés megtételéhez először egy érvényes, hitelesített fiókot kell létrehozni a Román Rendőrség platformján. A névtelen feljelentés nem lehetséges. Meg kell adni a bejelentő pontos nevét, személyi azonosító számát (CNP), lakcímét és elérhetőségét.A feltöltéskor kötelező egy nyilatkozatot elfogadni, amellyel a bejelentő büntetőjogi felelősséget vállal az adatok és a bizonyítékok valódiságáért. Meg kell adni a szabálysértés pontos dátumát, időpontját és a helyszínt. A csatolt videónak vagy hanganyagnak egyértelműen bizonyítania kell az agresszív magatartást, és jól láthatóvá kell tennie az elkövető jármű rendszámát. (forrás: hub.mai.gov.ro)
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