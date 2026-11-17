Három esetben szabtak ki bírságot a Hargita megyei rendőrségen az év első tíz hónapjában érkezett 13 ESAR-bejelentés alapján. A többi ügyet azért zárták le, mert a beküldött felvételek nem feleltek meg a törvényes követelményeknek.

Barabás Hajnal 2026. november 17., 13:522026. november 17., 13:52

Az agresszív közlekedési magatartás online bejelentésére szolgáló ESAR-rendszeren keresztül az év első tíz hónapjában 13 alkalommal fordultak a Hargita megyei rendőrséghez. A bejelentések közül csupán három bizonyult érvényesnek, ezek nyomán

a vétkes gépkocsivezetőket 865 és 1081 lej közötti pénzbírsággal sújtották, vezetői engedélyüket pedig 30 napra felfüggesztették.

A további tíz bejelentést lezárták, mert a beküldött felvételek nem feleltek meg a törvényes követelményeknek. Hirdetés Nica Nicolae, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetének vezetője a hétfői sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a két éve bevezetett ESAR nem általános szabálytalanság-bejelentő felület, hanem kizárólag a jogszabályban meghatározott agresszív vezetési magatartások esetében használható. Ilyennek számít például a forgalmi sávok közötti veszélyes cikázás,

a másik járműhöz való szándékosan túl közeli haladás,

a megfélemlítési céllal történő hirtelen fékezés,

illetve a jármű szándékos megcsúsztatása.

Fotó: Veres Nándor

A beküldött videók jelentős része szabálytalan előzésekről készült, ezek viszont nem feltétlenül vezetnek bírsághoz, mivel megállapításukhoz főszabály szerint a rendőr közvetlen észlelése szükséges. A felvételt nem szabad megvágni A bejelentéshez a belügyminisztérium hub.mai.gov.ro platformján kell felhasználói fiókot létrehozni, majd a Sofőrök és járművek menüpontban lehet benyújtani a panaszt. A bejelentőnek meg kell adnia személyazonosító és elérhetőségi adatait,

továbbá saját felelősségére nyilatkoznia kell arról, hogy személyesen észlelte az agresszív manővert, és a felvétel hiteles. A videónak tartalmaznia kell az eset időpontját, helyszínét, az érintett járművet és annak rendszámát. A felvételt nem szabad megvágni vagy más módon szerkeszteni, mert a módosított videó nem fogadható el bizonyítékként.

A bejelentést az eset bekövetkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül lehet benyújtani.

A rendőrség szerint a szigorú formai követelmények az alaptalan bejelentések és az esetleges visszaélések megelőzését szolgálják.