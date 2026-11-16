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Együtt vívják meg a harcot – korababák szülei találkoztak a koraszülöttek napja alkalmából

Filmbe vagy regénybe illő egyes anyukák és koraszülött babák története, annyi viszontagságon esnek át. Jó, ha látják, hogy nincsenek egyedül, ezért is szervezett nekik találkozót a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.

Bodor Tünde

2026. november 16., 21:532026. november 16., 21:53

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Filmbe vagy regénybe illő egyes anyukák és koraszülött babák története, annyi viszontagságon esnek át. Jó, ha látják, hogy nincsenek egyedül, ezért is szervezett nekik találkozót a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.

Bodor Tünde

2026. november 16., 21:532026. november 16., 21:53

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A koraszülöttek világnapjához (november 15.) kapcsolódva immár második éve, hogy a kórház – Gyulai Gabriella doktornő ötletére – összehívta egy kötetlen találkozóra azokat a családokat, ahova idő előtt érkezett a baba – és éppen a megyeszékhelyi kórházban látta meg a napvilágot. Hivatalos meghatározás szerint a 37. terhességi hét előtt megszületett babákat nevezzük koraszülötteknek. Hétfő délután nemcsak az egészen kicsi, pár hónapos babák érkeztek meg hordozóban, hanem a nagyobbakat is elhozták szüleik. Számos fiatal család gyűlt össze.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Gyulai Gabriella osztályvezető főorvos, újszülöttgyógyász két nyelven üdvözölte a megjelenteket, a szülőket és a kis harcosokat, és elérzékenyülve emlékezett meg azokról, akik most éppen azért nincsenek jelen, mert náluk valamely rosszabb forgatókönyv szerint zajlottak az események.

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Ezután Benkő Éva mondott mesét az óvodáskorú gyermekeknek és Dombay Imola mondókázott nekik, velük. Számtalan játék és finomság tette színesebbé-ízesebbé a délutánt.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Érdeklődésünkre két szülő is elmesélte saját koraszülött gyermekének történetét. Egyikük korábbi kollégánk, Dimény Haszmann Árpád, akitől megtudtuk, feleségére váratlanul éjszaka törtek rá heves fájások, így először a kézdivásárhelyi sürgősségre mentek, de onnan a jobban felszerelt megyeszékhelyi kórházba küldték őket, ahol császárral jött világra a kisfiú.

Bár jó súllyal született – 2400 grammal – és születéskor jó állapotban volt, rögtön utána összeomlott a légzése. Intenzív ellátásra szorult, utólag, már hazaadása után tudták meg, hogy újra is élesztették.

A gyermeknevelési szabadságot az apuka vette ki és áldásnak érzi, hogy azt a két évet megkapta, teljesen más horizontok nyíltak ki előtte és jobban értékeli a női munkát is – árulta el. A baba áprilisban töltötte a 3 évet, jelenleg középcsoportos óvodás és nincsenek egészségi problémái sem.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

B. Bence a 32. hétre született, úgy hogy azelőtt – egy nem sokkal korábban jelentkező magas vérnyomás kivételével – az anyukának, Andreának teljesen normális terhessége volt.

Bence szepszissel és tüdőgyulladással látta meg a napvilágot, tíz napig inkubátorban volt, oxigént kapott, a baba és az anyuka összesen öt hetet töltött a kórházban.

Andrea kiemelte, csodálatos orvosokkal volt dolga, nagyon hálás nekik, mert nélkülük nem sikerült volna megvívni ezt a harcot. Nagyon értékelte azt is, hogy napi kétszer „kenguruzhattak”, azaz a babát az anyuka mellkasára tették. Bence most négy hónapos és normálisan fejlődik.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az újszülöttek ellátásának módja egyébként osztályfüggő, nincs országosan egységes procedúra. Mivel a megyei kórház igyekszik családbarát egység lenni, ha az állapotuk megengedi,

az újszülötteket azonnal az anyuka mellkasára teszik, a koraszülött és beteg babák szülei pedig bámikor és bármennyi időre bemehetnek az intenzívre gyermekükhöz

– közölte Gyulai Gabriella doktornő. Ez nagyon nagy jelentőségű a családi kötelékek kialakulásában, vélekedett interjúalanyunk.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az újszülött-osztály csapatát az osztályvezető főorvosnőn kívül jelenleg Ivácson Lilla neonatológus főorvos, György Burján Emőke és Csutak Emese szakorvosok alkotják, de ügyeletet vállal a még a brassói Márkó Andrea újszülött-gyógyász és Boieriu Ovidiu gyermekgyógyász is. Rajtuk kívül

19 asszisztens, 5 ápoló látja el a babákat és mamákat, de a kórháznak van alkalmazott gyógytornásza is, aki egy héten háromszor bejár tornáztatni a csecsemőket és egy szociális munkás is segíti a csapat munkáját.

A kicsik közül soknak hazamenetelük után is szükségük van gyógytornára, ezt már a szülőknek maguknak kell megoldaniuk, de szerencséjükre a közelben, Illyefalván a Pető Intézetben magas színvonalú korai fejlesztéshez juthatnak, illetve a városban is több lehetőség van gyógytornára.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Jelenleg a kórház újszülött-osztályának egy lélegeztetőgépre lenne szüksége árulta el Gyulai doktornő – a mesterséges légzésre szoruló babákat, ha megtehetik, Brassóba küldik.

Előfordult már, hogy 24 hetes babák is születtek Sepsiszentgyörgyön, a tüdőérlelő gyógyszer beadása és ellátásuk után őket is a nagyvárosi kórházba küldték. Évi 3-4 ilyen eset van – tudtuk meg, egyébként a kórház csak az 1500 gramm feletti és 32 hetesnél idősebb babák gondozását láthatja el.

Ha lehet, még időben Brassóba irányítják az anyukákat, mert a babáknak az a legjobb, ha ott jönnek a világra, ahol számukra minden körülmény adott.

A világban az tapasztalható, hogy nagyon feszegetik az életképesség határait, külföldön már a 22-23 hetes hetes babákat is életben tartják, de a Fogolyán Kristóf megyei Kórházban idén a legkorábban érkezett baba is 31 hetes volt – tudtuk meg Gyulai doktornőtől. Ebben az évben a mai napig szerencsére elhalálozást sem kellett regisztrálniuk.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Hétfő estére a Kovászna Megye Tanácsának oszlopai is lila fénybe öltöznek, a koraszülöttekre irányítván a figyelmet, „mert a lila az együttérzés, az empátia és a reménység színe” – mondta Gyulai Gabriella.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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