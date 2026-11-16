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Együtt vívják meg a harcot – korababák szülei találkoztak a koraszülöttek napja alkalmából Filmbe vagy regénybe illő egyes anyukák és koraszülött babák története, annyi viszontagságon esnek át. Jó, ha látják, hogy nincsenek egyedül, ezért is szervezett nekik találkozót a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház. Bodor Tünde 2026. november 16., 21:532026. november 16., 21:53

Fotó: Tuchiluș Alex

Filmbe vagy regénybe illő egyes anyukák és koraszülött babák története, annyi viszontagságon esnek át. Jó, ha látják, hogy nincsenek egyedül, ezért is szervezett nekik találkozót a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.

Bodor Tünde 2026. november 16., 21:532026. november 16., 21:53

A koraszülöttek világnapjához (november 15.) kapcsolódva immár második éve, hogy a kórház – Gyulai Gabriella doktornő ötletére – összehívta egy kötetlen találkozóra azokat a családokat, ahova idő előtt érkezett a baba – és éppen a megyeszékhelyi kórházban látta meg a napvilágot. Hivatalos meghatározás szerint a 37. terhességi hét előtt megszületett babákat nevezzük koraszülötteknek. Hétfő délután nemcsak az egészen kicsi, pár hónapos babák érkeztek meg hordozóban, hanem a nagyobbakat is elhozták szüleik. Számos fiatal család gyűlt össze.

Fotó: Tuchiluș Alex

Gyulai Gabriella osztályvezető főorvos, újszülöttgyógyász két nyelven üdvözölte a megjelenteket, a szülőket és a kis harcosokat, és elérzékenyülve emlékezett meg azokról, akik most éppen azért nincsenek jelen, mert náluk valamely rosszabb forgatókönyv szerint zajlottak az események. Hirdetés Ezután Benkő Éva mondott mesét az óvodáskorú gyermekeknek és Dombay Imola mondókázott nekik, velük. Számtalan játék és finomság tette színesebbé-ízesebbé a délutánt.

Fotó: Tuchiluș Alex

Érdeklődésünkre két szülő is elmesélte saját koraszülött gyermekének történetét. Egyikük korábbi kollégánk, Dimény Haszmann Árpád, akitől megtudtuk, feleségére váratlanul éjszaka törtek rá heves fájások, így először a kézdivásárhelyi sürgősségre mentek, de onnan a jobban felszerelt megyeszékhelyi kórházba küldték őket, ahol császárral jött világra a kisfiú.

Bár jó súllyal született – 2400 grammal – és születéskor jó állapotban volt, rögtön utána összeomlott a légzése. Intenzív ellátásra szorult, utólag, már hazaadása után tudták meg, hogy újra is élesztették.

A gyermeknevelési szabadságot az apuka vette ki és áldásnak érzi, hogy azt a két évet megkapta, teljesen más horizontok nyíltak ki előtte és jobban értékeli a női munkát is – árulta el. A baba áprilisban töltötte a 3 évet, jelenleg középcsoportos óvodás és nincsenek egészségi problémái sem.

Fotó: Tuchiluș Alex

B. Bence a 32. hétre született, úgy hogy azelőtt – egy nem sokkal korábban jelentkező magas vérnyomás kivételével – az anyukának, Andreának teljesen normális terhessége volt.

Bence szepszissel és tüdőgyulladással látta meg a napvilágot, tíz napig inkubátorban volt, oxigént kapott, a baba és az anyuka összesen öt hetet töltött a kórházban.

Andrea kiemelte, csodálatos orvosokkal volt dolga, nagyon hálás nekik, mert nélkülük nem sikerült volna megvívni ezt a harcot. Nagyon értékelte azt is, hogy napi kétszer „kenguruzhattak”, azaz a babát az anyuka mellkasára tették. Bence most négy hónapos és normálisan fejlődik.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az újszülöttek ellátásának módja egyébként osztályfüggő, nincs országosan egységes procedúra. Mivel a megyei kórház igyekszik családbarát egység lenni, ha az állapotuk megengedi,

az újszülötteket azonnal az anyuka mellkasára teszik, a koraszülött és beteg babák szülei pedig bámikor és bármennyi időre bemehetnek az intenzívre gyermekükhöz

– közölte Gyulai Gabriella doktornő. Ez nagyon nagy jelentőségű a családi kötelékek kialakulásában, vélekedett interjúalanyunk.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az újszülött-osztály csapatát az osztályvezető főorvosnőn kívül jelenleg Ivácson Lilla neonatológus főorvos, György Burján Emőke és Csutak Emese szakorvosok alkotják, de ügyeletet vállal a még a brassói Márkó Andrea újszülött-gyógyász és Boieriu Ovidiu gyermekgyógyász is. Rajtuk kívül

19 asszisztens, 5 ápoló látja el a babákat és mamákat, de a kórháznak van alkalmazott gyógytornásza is, aki egy héten háromszor bejár tornáztatni a csecsemőket és egy szociális munkás is segíti a csapat munkáját.

A kicsik közül soknak hazamenetelük után is szükségük van gyógytornára, ezt már a szülőknek maguknak kell megoldaniuk, de szerencséjükre a közelben, Illyefalván a Pető Intézetben magas színvonalú korai fejlesztéshez juthatnak, illetve a városban is több lehetőség van gyógytornára.

Fotó: Tuchiluș Alex

Jelenleg a kórház újszülött-osztályának egy lélegeztetőgépre lenne szüksége árulta el Gyulai doktornő – a mesterséges légzésre szoruló babákat, ha megtehetik, Brassóba küldik. Előfordult már, hogy 24 hetes babák is születtek Sepsiszentgyörgyön, a tüdőérlelő gyógyszer beadása és ellátásuk után őket is a nagyvárosi kórházba küldték. Évi 3-4 ilyen eset van – tudtuk meg, egyébként a kórház csak az 1500 gramm feletti és 32 hetesnél idősebb babák gondozását láthatja el.

Ha lehet, még időben Brassóba irányítják az anyukákat, mert a babáknak az a legjobb, ha ott jönnek a világra, ahol számukra minden körülmény adott.

A világban az tapasztalható, hogy nagyon feszegetik az életképesség határait, külföldön már a 22-23 hetes hetes babákat is életben tartják, de a Fogolyán Kristóf megyei Kórházban idén a legkorábban érkezett baba is 31 hetes volt – tudtuk meg Gyulai doktornőtől. Ebben az évben a mai napig szerencsére elhalálozást sem kellett regisztrálniuk.

Fotó: Tuchiluș Alex

Hétfő estére a Kovászna Megye Tanácsának oszlopai is lila fénybe öltöznek, a koraszülöttekre irányítván a figyelmet, „mert a lila az együttérzés, az empátia és a reménység színe” – mondta Gyulai Gabriella.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex