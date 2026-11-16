Robert Pattinson lesz az új James Bond

A James Bond-franchise-t tulajdonló Amazon MGM hétfő délután bejelentette, hogy Robert Pattinson bújhat a 007-es ügynök bőrébe a soron következő filmekben.

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Pattinsont egyébként sokáig nem tartották befutónak a szerepre, az utóbbi időszakban merült fel a neve, amikor sajtóhírekben megjelent hogy őt és Nicholas Houltot is behívták meghallgatásra.

Robert Pattinson a Variety által idézett hivatalos nyilatkozatában életre szóló megtiszteltetésének nevezte, hogy ő alakíthatja az új James Bondot. Pattinson egyébként olyan franchise-okban is szerepeket kapott mint a Harry Potter, a Dűne, az Alkonyat és a DC Univerzum – néhány éve ugyanis ő játszhatta el a Denevérembert Matt Reeves Batman-filmjében, aminek hosszasan ugyan, de készül a 2028-ra tervezett folytatása.

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Ő alakította ugyanakkor Christopher Nolan által rendezett Odüsszeiában Antoniust, de ő volt a rendező korábbi filmje, a Tenet egyik kulcsszereplője, játszott őrült tengerészt Robert Eggers: A világítótorony filmjében, nemrégiben pedig egy feláldozható asztronautát is eljátszott, akit rengetegszer megölnek a Mickey 17 című szatirikus sci-fiben.

korábban írtuk Ödüsszeia: grandiózus hőseposz, amivel Christopher Nolan ismét lenyűgöz mindenkit Homérosz Odüsszeiáját senki nem tudta volna Christopher Nolannél jobban vászonra adaptálni. Bár a rendezőt a készítési folyamat alatt a sokszínű casting miatt támadták, ez azonban semennyire nem csorbítja a végeredményt. Kritika.

Előzőleg Callum Turner angol színészt és modellt, Dua Lipa férjét tartották a legesélyesebbnek James Bond szerepére, de befutó volt még Josh O’Connor és Jack Lowden is.

Utoljára 2021-ben kaptunk James Bond-filmet, aminek No Time to Die (Nincs idő meghalni) volt a címe, ebben pedig Daniel Craig utoljára játszotta el James Bondot.

A soron következő, immár Robert Pattinson főszereplésével készülő Bond-film 2028 körülre várható. A forgatókönyvön Steven Knight brit forgatókönyvíró (Eastern Promises, Locke, Birmingham Bandája) dolgozik a film rendezője pedig Denis Villeneuve lesz, akinek többek között az Érkezést, a Szárnyas fejvadász 2049-et, és a Dűne-trilógiát köszönhetjük aminek záródarabját december 18-án mutatják be. Érdekesség, hogy a Dűne harmadik részében Pattinson is szerepel, így van már közös munkája a rendezővel.