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Enyhe felmelegedés és csapadékos időszak következik

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Változékony, csapadékos idő várható a következő két hétben, jelentős napi hőmérséklet-ingadozásokkal, de az értékek összességükben megfelelnek a november második felében megszokottnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat november 16-29. közötti előrejelzéséből. előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. november 16., 16:402026. november 16., 16:40

A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben a nappali csúcshőmérséklet

a hét közepére 15 Celsius-fok körülire emelkedhet, majd a jövő hét elejére 6 Celsius-fok körülire csökken.

Az éjszakai minimumok a jövő hét elején mínusz 3 Celsius-fokig süllyedhetnek, a hónap utolsó hetében pedig többnyire mínusz 2 és 0 Celsius-fok között alakulnak – ismerteti az Agerpres.

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A hegyvidéken a hét közepén még 8 fok körüli maximumok lehetnek, vasárnapra azonban napközben is fagypont körüli hőmérséklet várható. Az éjszakai minimumok a jövő hét elején mínusz 5 Celsius-fok közelébe csökkennek.

Az első héten Románia összes térségében gyakori csapadék várható, szombatig helyenként jelentősebb mennyiség is hullhat. A következő héten is nagy marad a csapadék valószínűsége, de általában kisebb mennyiségre lehet számítani.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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