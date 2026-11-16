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Harminc banival zuhant vissza egyetlen hétvége alatt a benzin ára

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Kicsit nem figyelünk oda, s máris 9 lejhez közelít a standard benzin ára a székelyföldi üzemanyagtöltő-állomásokon.

Székelyhon

2026. november 16., 14:542026. november 16., 14:54

2026. november 16., 14:562026. november 16., 14:56

Újabb jelentős csökkenést alkalmaztak a székelyföldi üzemanyagtöltő-állomásokon a standard benzin literenkénti árában: míg múlt csütörtökön még 9,6 lej körül lehetett tankolni, addig hétfő délelőttre – Székelyudvarhelyen például – már

9 lej 31 bani volt a legolcsóbb kínálat

(Csíkszeredában egyetlen banival több), de a legmagasabb se érte el a 9 lej 40 banit.

Noha nem ilyen mértékben – lényegében csak pár banival –, de a gázolaj ára is csökkent, így a legolcsóbb kínálat hétfőn délelőtt 10 lej 66 bani volt, a legmagasabb pedig 10 lej 73 bani.

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A folyamatos októberi drágulások után most üde színfolt az árcsökkenés, tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapban – mint megírtuk – a gázolaj, a lakbérek és a benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában az egy évvel korábbi árakhoz képest.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Közlekedés
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