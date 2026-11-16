Harminc banival zuhant vissza egyetlen hétvége alatt a benzin ára

Fotó: Borbély Fanni
Kicsit nem figyelünk oda, s máris 9 lejhez közelít a standard benzin ára a székelyföldi üzemanyagtöltő-állomásokon.
2026. november 16., 14:542026. november 16., 14:54
2026. november 16., 14:562026. november 16., 14:56
Újabb jelentős csökkenést alkalmaztak a székelyföldi üzemanyagtöltő-állomásokon a standard benzin literenkénti árában: míg múlt csütörtökön még 9,6 lej körül lehetett tankolni, addig hétfő délelőttre – Székelyudvarhelyen például – már
(Csíkszeredában egyetlen banival több), de a legmagasabb se érte el a 9 lej 40 banit.
Noha nem ilyen mértékben – lényegében csak pár banival –, de a gázolaj ára is csökkent, így a legolcsóbb kínálat hétfőn délelőtt 10 lej 66 bani volt, a legmagasabb pedig 10 lej 73 bani.
A folyamatos októberi drágulások után most üde színfolt az árcsökkenés, tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapban – mint megírtuk – a gázolaj, a lakbérek és a benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában az egy évvel korábbi árakhoz képest.
Folyamatosan csökken az elmúlt napokban a standard benzin ára, csütörtök délelőttre már mondhatni, távol áll a literenkénti tíz lejtől. November eddig október ellenkezőjét mutatja.
Helyére került az a fenyőfa, ami Csíkszereda karácsonyfája lesz az ünnepi időszakban.
Luca Niculescu miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy 2026 végéig elkészül a jövő évi állami költségvetés tervezete és 2027-ben emelkednek a nyugdíjak.
Két játékos bántalmazta a játékvezetőt a hétvégi fordulóban, mert elégedetlenek voltak a bírói döntésekkel a Temes megyei Nagyszentmiklós és Óbesenyő közötti, 5. ligás mérkőzésen.
Az iskola udvarán tiltakoznak, biztonságos megoldást kérve egy osztálytársukkal szemben a temesvári Nikolaus Lenau-iskola egyik nyolcadik osztályának diákjai és szüleik hétfőn.
Októberben 9,6 ponttal 33,3 pontra csökkent a CFA Románia makrogazdasági bizalmi mutatója a román gazdaság kilátásainak romlása miatt.
Erős szélre, esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés szerda estig érvényes.
Fegyverhasználatra kényszerültek vasárnap este a rendőrök Resicabányán, miután egy gyanúsított elfogása közben többen rájuk támadtak és kövekkel dobálták őket – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség. A lövésekben senki nem sérült meg.
A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.
Több Ro-Alert üzenetet küldtek medvék lakott területen való felbukkanása miatt Hargita megyében november első felében, mint ahány nap eltelt a hónapból. A medveveszély mérséklését a megemelt kilövési kvótától is várják, de a probléma egyelőre még fennáll.
Huszonnégy órára őrizetbe vették vasárnap Temesváron a rezidensvizsga három résztvevőjét. Szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk felfedésének gyanújával zajlik eljárás ellenük.
1 hozzászólás