Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón

Két tacskóját sétáltatta vasárnap egy csíkszeredai férfi a Somlyó-hegy közelében, amikor a közelben levő pásztorkutyák rájuk rontottak.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A férfi a Csíkszeredai kutyások Facebook-csoportban osztotta meg egy rövid videót – amit a támadást követően készített – amiben azt mutatja, hogy ő is sérüléseket szenvedett.

Hirdetés

„Vigyázzatok, mert ezek a pásztorkutyák a nyájtól akár több száz méterre is felbukkanhatnak, teljesen váratlanul!