Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón

Fotó: Csíkszeredai Kutyások/Facebook
Két tacskóját sétáltatta vasárnap egy csíkszeredai férfi a Somlyó-hegy közelében, amikor a közelben levő pásztorkutyák rájuk rontottak.
2026. november 15., 19:342026. november 15., 19:34
2026. november 15., 20:572026. november 15., 20:57
A férfi a Csíkszeredai kutyások Facebook-csoportban osztotta meg egy rövid videót – amit a támadást követően készített – amiben azt mutatja, hogy ő is sérüléseket szenvedett.
„Vigyázzatok, mert ezek a pásztorkutyák a nyájtól akár több száz méterre is felbukkanhatnak, teljesen váratlanul!
– osztotta meg az esetet a kutyatulajdonos a Facebook-csoportban.
Az eset után egy másik olvasónk üzenetben és hozzászólásban is jelezte, hogy
Mint részletezte, a történtek után megkérte a nyáj tulajdonosát, hogy kezdjen valamit a juhászkutyákkal, de nem történt érdemi lépés, ezért feljelentést tett.
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