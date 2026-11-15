Két éven belül megépülhet a sétány a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Kivitelezőt keresnek a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán elképzelt sétány kiépítésére – a megvalósítására több mint négymillió lejt kapott az önkormányzat. Ha minden jól megy, jövőre elkezdődhet a munka.

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Többször volt szó az elmúlt időszakban arról, hogy a város sétányt szeretne kiépíteni a Nagy-Küküllő partján, pontos helyszínként pedig a művelődési ház és a Budvár utca közötti szakaszt azonosították be.

Stégek, parkosítás

A terveket tavaly év elején hozta nyilvánosságra a városvezetés, amely szerint 37 ezer négyzetméteren épülnének bicikliutak és gyalogos sétányok.

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Ekkor már három részre osztották projektet, méghozzá a

a Tamási Áron utca és a Nagy-Küküllőn átívelő fahíd,

a fahíd és a Hunyadi János utca

valamint a Hunyadi János utca és a Budvár utca közötti szakaszokra.

A tervek szerint az első szakasz lesz a leginkább látványos, itt a bicikli- és gyalogutak mellett padokat helyeznek el, amfiteátrum-szerű stégeket alakítanak ki, ugyanakkor a parkosítás, a növényzet is jelentős szerepet kap.

A második szakaszon inkább a növények, fák ültetésére koncentrálnak, míg a harmadikon (ami a legtávolabb esik a központtól) a folyómeder kitakarítása a legfontosabb cél.

Kivitelezőt keresnek

A beruházás megvalósításáért a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru) pályázott a városvezetés, idén júliusban pedig