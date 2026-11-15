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Két éven belül megépülhet a sétány a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Tavasszal kezdenék a sétány megépítését

Tavasszal kezdenék a sétány megépítését

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Kivitelezőt keresnek a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán elképzelt sétány kiépítésére – a megvalósítására több mint négymillió lejt kapott az önkormányzat. Ha minden jól megy, jövőre elkezdődhet a munka.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 15., 17:542026. november 15., 17:54

Többször volt szó az elmúlt időszakban arról, hogy a város sétányt szeretne kiépíteni a Nagy-Küküllő partján, pontos helyszínként pedig a művelődési ház és a Budvár utca közötti szakaszt azonosították be.

Stégek, parkosítás

A terveket tavaly év elején hozta nyilvánosságra a városvezetés, amely szerint 37 ezer négyzetméteren épülnének bicikliutak és gyalogos sétányok.

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Ekkor már három részre osztották projektet, méghozzá a

  • a Tamási Áron utca és a Nagy-Küküllőn átívelő fahíd,

  • a fahíd és a Hunyadi János utca

  • valamint a Hunyadi János utca és a Budvár utca közötti szakaszokra.

A tervek szerint az első szakasz lesz a leginkább látványos, itt a bicikli- és gyalogutak mellett padokat helyeznek el, amfiteátrum-szerű stégeket alakítanak ki, ugyanakkor a parkosítás, a növényzet is jelentős szerepet kap.

A második szakaszon inkább a növények, fák ültetésére koncentrálnak, míg a harmadikon (ami a legtávolabb esik a központtól) a folyómeder kitakarítása a legfontosabb cél.

Kivitelezőt keresnek

A beruházás megvalósításáért a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru) pályázott a városvezetés, idén júliusban pedig

4,2 millió lejes finanszírozási szerződést írtak alá, amelynek két százalékát önrészként kell biztosítani

– tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől. Mint mondta, a projekt összértéke 5,2 millió lej. Utóbbi összeg és az elnyert támogatás közötti különbség az el nem számolható költségekből származik, amit ugyancsak helyileg kell előteremteni.

Érdemes tudni, hogy

az eredeti tervekből törölték a bicikliutak építését, hiszen nem volt elegendő támogatás, hogy azokat is megvalósítsák.

Utóbbi oka, hogy korábbi európai uniós projektjei megmentése érdekében pályázati lehetőségekről mondott le a korábbi városvezetés.

A finanszírozási szerződés megkötésétől számítva 24 hónap áll az önkormányzat rendelkezésére, hogy megépítsék a sétányt. Ez azt jelenti, hogy 2028 nyarán le kell zárni a teljes projektet.

Jelenleg közbeszerzési eljárás zajlik a legjobb ajánlatot tevő kivitelező kiválasztása érdekében, a procedúra eredményét december elején hirdetik ki. Ha nem lesznek óvások, akkor ideális esetben jövő tavasszal elkezdődhet az építkezés.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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