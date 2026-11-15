Hazai csapat nyerte a tizenhetedik Sapientiás Esettanulmány Versenyt

Tizennégy csapat mérte össze üzleti tudását a tizenhetedik kiadásához érkezett Sapientiás Esettanulmány Versenyen. A győzelmet a házigazda egyetem BetOn Solve csapata szerezte meg, a dobogóra két budapesti csapat is felkerült.

Nagy Lilla 2026. november 15., 15:022026. november 15., 15:02

Tizennégy egyetemi csapat részvételével szervezték meg szombaton a 17. Sapientiás Esettanulmány Versenyt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. A Kárpát-medence különböző egyetemeiről érkező hallgatók

egy valós vállalati problémára kerestek kreatív és megvalósítható megoldásokat.

Az idei verseny első helyezettje a házigazda Sapientia EMTE BetOn Solve csapata lett, a második és harmadik helyen pedig a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói végeztek. Hirdetés Valós üzleti kihívásra kerestek megoldásokat A Sapientiás Esettanulmány Versenyt immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg azzal a céllal, hogy

a gazdasági és üzleti tanulmányokat folytató egyetemisták gyakorlati környezetben is kipróbálhassák az egyetemen megszerzett tudásukat.

Az idei megmérettetésen 14 csapat vett részt. A házigazda Sapientia EMTE-t három csapat képviselte, mellettük a felvidéki Selye János Egyetem, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a kárpátaljai felsőoktatás hallgatói is bekapcsolódtak a versenybe. Magyarországi egyetemekről szintén érkeztek résztvevők. A verseny szakmai alapját a Viastein vállalat által biztosított esettanulmány adta. A csapatoknak egy valós vállalati helyzetet kellett elemezniük,

azonosítaniuk a legfontosabb üzleti kihívásokat,

majd ezekre szakmailag megalapozott, a gyakorlatban is alkalmazható megoldási javaslatokat kidolgozniuk. A feladat nemcsak gazdasági és pénzügyi ismereteket igényelt, hanem elemzőkészséget, stratégiai gondolkodást, kreativitást és hatékony csapatmunkát is. Az elkészült megoldásokat a résztvevők szakmai zsűri előtt mutatták be. Szoros verseny, értékes szakmai visszajelzések Az eredményhirdetésen a zsűri képviselői kiemelték, hogy a döntés egyáltalán nem volt könnyű, hiszen a legjobb csapatok színvonalas és átgondolt megoldásokkal álltak elő. A Viastein képviselője szerint

a versenyzők reális javaslatokat dolgoztak ki, és megfelelően használták fel az esettanulmányban rendelkezésükre bocsátott információkat.

A bemutatott megoldások között olyan ötletek is szerepeltek, amelyeket a vállalat már korábban is vizsgált, illetve olyan javaslatok, amelyeket a jövőben érdemes lehet továbbgondolni. A szakmai értékelés során ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy

a vállalati fejlődéshez nem elegendő kizárólag a költségek csökkentésére összpontosítani.

Fontos a bevételek növelése, az innováció, az új termékek bevezetése és a piaci lehetőségek folyamatos keresése is. A BetOn Solve nyerte a 17. Sapientiás Esettanulmány Versenyt A verseny végén kihirdették a legjobb négy csapat eredményét. Az első helyet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem BetOn Solve csapata szerezte meg. A győztes csapat tagjai Fikó Szabolcs és Csákány Ágnes-Krisztina, a Marketing szak harmadéves hallgatói, Demeter Roland, a Gazdasági informatika szak harmadéves diákja, valamint Kolozsi Bence, a Turisztikai mérnök-menedzser szak harmadéves hallgatója. Felkészítőjük Lőrincz Annamária volt. A második helyen a Budapesti Corvinus Egyetem Magnolia Consulting csapata végzett. A csapatot Petercsák Gréta, az Agile Entrepreneurship MSc elsőéves hallgatója, Fancsali Boglárka, az Innovation and Entrepreneurship MSc elsőéves diákja, valamint Perneki Dóra, a Vezetés és szervezés MSc elsőéves hallgatója alkotta. Felkészítőjük Matyusz Zsolt volt. A harmadik helyet szintén a Budapesti Corvinus Egyetem csapata, a Pro Bono szerezte meg. Tagjai Szigeti Zalán, a Pénzügy és számvitel szak másodéves hallgatója, Rápli Éva, a Gazdálkodási és menedzsment szak másodéves diákja, valamint Rónai Zétény és Nagy Bence Alex, akik ugyanezen szakok harmadéves hallgatói. A csapat felkészítője Vaszkun Balázs volt. A negyedik helyen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pro Patria, Pro Profit csapata végzett. A csapat tagjai Jaró Fanni, Mező Krisztina és Dankai Dániel, a Számvitel és adóügy szak másodéves hallgatói, valamint Bálint Sándor, a Pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde szak másodéves diákja voltak. Felkészítőik Pataki Gábor és Simon Violetta. A szakmai tudás mellett a jövőre szóló tapasztalat is fontos Az eredményhirdetés során a szervezők valamennyi résztvevő csapat munkáját megköszönték, és emléklapokkal ismerték el a hallgatók teljesítményét. A zsűri hangsúlyozta, hogy az ilyen versenyek nemcsak a szakmai ismeretek elmélyítésében segítenek, hanem

olyan készségeket is fejlesztenek, amelyek a későbbi munkaerőpiaci érvényesüléshez elengedhetetlenek.

Külön szó esett a mesterséges intelligencia szerepéről is. A zsűri szerint a technológia megfelelően alkalmazható ötletgyűjtésre és a megoldások kidolgozásának támogatására, azonban az önálló gondolkodás, a problémamegoldás, a stratégiai döntéshozatal és a csapatmunka továbbra is meghatározó emberi készségek maradnak. A rendezvény emellett lehetőséget teremtett a különböző egyetemek hallgatói és oktatói közötti tapasztalatcserére, szakmai kapcsolatok kialakítására, valamint a Kárpát-medencei magyar nyelvű gazdasági felsőoktatás együttműködéseinek erősítésére.