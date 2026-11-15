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Hazai csapat nyerte a tizenhetedik Sapientiás Esettanulmány Versenyt

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Tizennégy csapat mérte össze üzleti tudását a tizenhetedik kiadásához érkezett Sapientiás Esettanulmány Versenyen. A győzelmet a házigazda egyetem BetOn Solve csapata szerezte meg, a dobogóra két budapesti csapat is felkerült.

Nagy Lilla

2026. november 15., 15:022026. november 15., 15:02

Tizennégy egyetemi csapat részvételével szervezték meg szombaton a 17. Sapientiás Esettanulmány Versenyt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. A Kárpát-medence különböző egyetemeiről érkező hallgatók

egy valós vállalati problémára kerestek kreatív és megvalósítható megoldásokat.

Az idei verseny első helyezettje a házigazda Sapientia EMTE BetOn Solve csapata lett, a második és harmadik helyen pedig a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói végeztek.

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Valós üzleti kihívásra kerestek megoldásokat

A Sapientiás Esettanulmány Versenyt immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg azzal a céllal, hogy

a gazdasági és üzleti tanulmányokat folytató egyetemisták gyakorlati környezetben is kipróbálhassák az egyetemen megszerzett tudásukat.

Az idei megmérettetésen 14 csapat vett részt. A házigazda Sapientia EMTE-t három csapat képviselte, mellettük a felvidéki Selye János Egyetem, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a kárpátaljai felsőoktatás hallgatói is bekapcsolódtak a versenybe. Magyarországi egyetemekről szintén érkeztek résztvevők.

A verseny szakmai alapját a Viastein vállalat által biztosított esettanulmány adta.

A csapatoknak

  • egy valós vállalati helyzetet kellett elemezniük,

  • azonosítaniuk a legfontosabb üzleti kihívásokat,

  • majd ezekre szakmailag megalapozott, a gyakorlatban is alkalmazható megoldási javaslatokat kidolgozniuk.

A feladat nemcsak gazdasági és pénzügyi ismereteket igényelt, hanem elemzőkészséget, stratégiai gondolkodást, kreativitást és hatékony csapatmunkát is. Az elkészült megoldásokat a résztvevők szakmai zsűri előtt mutatták be.

Szoros verseny, értékes szakmai visszajelzések

Az eredményhirdetésen a zsűri képviselői kiemelték, hogy a döntés egyáltalán nem volt könnyű, hiszen a legjobb csapatok színvonalas és átgondolt megoldásokkal álltak elő. A Viastein képviselője szerint

a versenyzők reális javaslatokat dolgoztak ki, és megfelelően használták fel az esettanulmányban rendelkezésükre bocsátott információkat.

A bemutatott megoldások között olyan ötletek is szerepeltek, amelyeket a vállalat már korábban is vizsgált, illetve olyan javaslatok, amelyeket a jövőben érdemes lehet továbbgondolni.

A szakmai értékelés során ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy

a vállalati fejlődéshez nem elegendő kizárólag a költségek csökkentésére összpontosítani.

Fontos a bevételek növelése, az innováció, az új termékek bevezetése és a piaci lehetőségek folyamatos keresése is.

A BetOn Solve nyerte a 17. Sapientiás Esettanulmány Versenyt

A verseny végén kihirdették a legjobb négy csapat eredményét.

Az első helyet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem BetOn Solve csapata szerezte meg. A győztes csapat tagjai Fikó Szabolcs és Csákány Ágnes-Krisztina, a Marketing szak harmadéves hallgatói, Demeter Roland, a Gazdasági informatika szak harmadéves diákja, valamint Kolozsi Bence, a Turisztikai mérnök-menedzser szak harmadéves hallgatója. Felkészítőjük Lőrincz Annamária volt.

A második helyen a Budapesti Corvinus Egyetem Magnolia Consulting csapata végzett. A csapatot Petercsák Gréta, az Agile Entrepreneurship MSc elsőéves hallgatója, Fancsali Boglárka, az Innovation and Entrepreneurship MSc elsőéves diákja, valamint Perneki Dóra, a Vezetés és szervezés MSc elsőéves hallgatója alkotta. Felkészítőjük Matyusz Zsolt volt.

A harmadik helyet szintén a Budapesti Corvinus Egyetem csapata, a Pro Bono szerezte meg. Tagjai Szigeti Zalán, a Pénzügy és számvitel szak másodéves hallgatója, Rápli Éva, a Gazdálkodási és menedzsment szak másodéves diákja, valamint Rónai Zétény és Nagy Bence Alex, akik ugyanezen szakok harmadéves hallgatói. A csapat felkészítője Vaszkun Balázs volt.

A negyedik helyen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pro Patria, Pro Profit csapata végzett. A csapat tagjai Jaró Fanni, Mező Krisztina és Dankai Dániel, a Számvitel és adóügy szak másodéves hallgatói, valamint Bálint Sándor, a Pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde szak másodéves diákja voltak. Felkészítőik Pataki Gábor és Simon Violetta.

A szakmai tudás mellett a jövőre szóló tapasztalat is fontos

Az eredményhirdetés során a szervezők valamennyi résztvevő csapat munkáját megköszönték, és emléklapokkal ismerték el a hallgatók teljesítményét. A zsűri hangsúlyozta, hogy az ilyen versenyek nemcsak a szakmai ismeretek elmélyítésében segítenek, hanem

olyan készségeket is fejlesztenek, amelyek a későbbi munkaerőpiaci érvényesüléshez elengedhetetlenek.

Külön szó esett a mesterséges intelligencia szerepéről is. A zsűri szerint a technológia megfelelően alkalmazható ötletgyűjtésre és a megoldások kidolgozásának támogatására, azonban az önálló gondolkodás, a problémamegoldás, a stratégiai döntéshozatal és a csapatmunka továbbra is meghatározó emberi készségek maradnak.

A rendezvény emellett lehetőséget teremtett a különböző egyetemek hallgatói és oktatói közötti tapasztalatcserére, szakmai kapcsolatok kialakítására, valamint a Kárpát-medencei magyar nyelvű gazdasági felsőoktatás együttműködéseinek erősítésére.

A17. Sapientiás Esettanulmány Versenyt a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Üzleti Tudományok Tanszéke, Gazdaságtudományi Tanszéke és a Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium közösen szervezte. A verseny ismét bebizonyította, hogy a gyakorlatorientált képzés és a vállalati szférával való együttműködés fontos szerepet játszik a fiatal szakemberek felkészítésében. A hallgatók ezúttal is lehetőséget kaptak arra, hogy tudásukat valós üzleti helyzetben tegyék próbára, és olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek későbbi szakmai pályafutásuk során is hasznukra válhatnak.

Csíkszék Csíkszereda
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