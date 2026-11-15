Hétfőtől lehet jelentkezni az ingyenes prosztatarák-szűrésre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, amihez nincs szükség küldőpapírra. A vizsgálatokat száz férfi számára biztosítják térítésmentesen.

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November 16-tól, azaz hétfőtől kezdve lehet jelentkezni a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ingyenes prosztatarák-szűrési programjára.

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A szűrés két részből áll, először PSA-vérvizsgálatot végeznek az orvosi laboratóriumban, majd urológiai konzultáción vesznek részt az érintettek. A prosztataspecifikus antigén (PSA) szintjét mérő vérvizsgálat költségeit a Bocskor Pékség fedezi, az urológiai vizsgálatot pedig a kórház biztosítja ingyenesen.

A teljes körű és megfelelő szűréshez mindkét vizsgálat elvégzése szükséges. Fontos tudnivaló, hogy