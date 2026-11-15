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Miként érhetjük el a legegyszerűbben a német kancellárt? Közönséges földi halandónak nem olyan egyszerű Friedrich Merzet felhívni mobiltelefonon. Adott esetben azonban még a német kancellárral is szóba elegyedhetünk – derült ki A kézdivásárhelyi rádióamatőrizmus története című könyv minapi bemutatóján. Kocsis Károly 2026. november 15., 08:552026. november 15., 08:55

Mintegy százan voltak kíváncsiak a könyvre. Kiderült, miként érhető el legegyszerűbben a német kancellár Fotó: Szegeti Abigél

Közönséges földi halandónak nem olyan egyszerű Friedrich Merzet felhívni mobiltelefonon. Adott esetben azonban még a német kancellárral is szóba elegyedhetünk – derült ki A kézdivásárhelyi rádióamatőrizmus története című könyv minapi bemutatóján.

Kocsis Károly 2026. november 15., 08:552026. november 15., 08:55

Mi köze a rádióamatőrködéshez egy Nobel-díjas tudósnak, egy világhírű rockzenésznek vagy Jordánia egykori királyának?

Hogyan lehet internet és mobiltelefon nélkül kapcsolatba lépni a világ túlsó felén élő emberekkel?

A Vigadó Művelődési Központban többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak A kézdivásárhelyi rádióamatőrizmus története című könyv bemutatójának résztvevői. A Szöllősi Tamás és édesapja, Szöllősi László által jegyzett kötet egy különleges technikai sport helyi múltját és egy összetartó közösség történetét örökíti meg. Hirdetés

A bemutató végén a szerzők dedikáltak Fotó: Kocsis Károly

Csecsemőként magába szívott szenvedély A könyvbemutató házigazdája, Gajdó Éva tanár, maga is rádióamatőr, már a beszélgetés elején leszögezte: nem száraz műszaki kézikönyvről, bonyolult kapcsolási rajzok és érthetetlen technikai adatok gyűjteményéről van szó, hanem valami sokkal fontosabbról:

emlékezetről, emberi történetekről és egy különleges kézdivásárhelyi közösségről.

Szöllősi Tamás számára ez a világ már kisgyermekkorában természetes közegnek számított. Mint elmesélte,

gyerekszobája egyben édesapja rádiós szobájaként is fungált, kiságya fölött rádiótechnikai könyvek sorakoztak.

Az egyiket még csecsemőként sikerült megrágnia, így – képletesen szólva – már idejekorán magába szívta a rádióamatőrizmust. Szülei mindketten hódoltak ennek a szenvedélynek, édesapja még a családi nyaralásokra is magával vitte az adóvevő-berendezést.

A két szerzőt Gajdó Éva kérdezte Fotó: Szegeti Abigél

Tamás a számítógépek megjelenése után kezdett komolyabban foglalkozni a rádiózással. Elsőként az úgynevezett csomagrádiózás, vagyis a packet radio keltette fel érdeklődését. Ez a mai internetes üzenetküldéshez hasonló adatátviteli lehetőséget kínált, azzal a különbséggel, hogy

az információ rádióhullámokon keresztül jutott el a címzetthez.

Tízéves korában már rádióamatőr-engedélyt szerzett, később versenyeken is részt vett. Bár érdeklődése idővel más irányba fordult, hívójelét mindmáig megtartotta, és jelenleg is segíti a kézdivásárhelyi klub tevékenységét. Miért kell rádió, ha van mobiltelefon? A könyv megszületésének gondolata másfél-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg. A Kézdivásárhelyi Sportegyesület rádióamatőr-szakosztályának tagjai rendszeresen részt vesznek a városi sporteseményeken, ahol rendre ugyanazzal a kérdéssel szembesülnek: tulajdonképpen mivel foglalkoznak, és miért számít sportnak az, amit csinálnak?

Innen jött az ötlet, hogy próbáljuk elmagyarázni az embereknek, miről szól ez az egész történet”

– idézte fel Szöllősi Tamás.

A YO6KNY tagjai és egy onyesti rádióamatőr-csapat a Nagy Sándor-csúcson 1983-ban Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

A szerzők egyszerre szerettek volna ismereteket átadni, és megmenteni a feledéstől a helyi rádióamatőrök emlékeit. Régi jegyzőkönyveket, fényképeket, dokumentumokat és összeköttetéseket igazoló lapokat gyűjtöttek össze, egykori klubtagokat és hozzátartozóikat keresték fel. Számos régi diapozitívot is digitalizáltak. Tamás szerint kissé későn fogtak hozzá a kutatáshoz, hiszen a kezdetek tanúi közül sokan már nincsenek közöttünk. A munkamegosztás egyszerű volt:

ő elsősorban az anyaggyűjtést és a szöveg megírását vállalta, az édesapa pedig személyes tapasztalataira támaszkodva ellenőrizte, pontosította a történeteket.

De miért is érdemes ma rádióamatőrködni, amikor szinte mindenkinek ott lapul a zsebében egy okostelefon, amellyel néhány másodperc alatt elérhető a világ bármely pontja?

Alapító tagok: Ráduly Sándor, Séra Xantus Attila, Finta Ferenc, Szabó András, Demes József, Székely Károly, Mohacsek József, Szöllősi László Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

Szöllősi László szerint a rádióamatőrizmus egyszerre hobbi, technikai tevékenység és sport. A résztvevők nem egyszerűen beszélgetnek egymással: megismerik a rádióhullámok terjedésének sajátosságait, az elektronikát, az antennák működését, sőt földrajzi és idegennyelv-tudásukat is gyarapíthatják.

Vannak, akik saját készülékeket építenek, mások antennákat terveznek, megint másokat a minél távolabbi állomások elérése vagy a versenyzés vonz.

A rádióamatőrök beszéd, morzejelek és különféle digitális üzemmódok segítségével kommunikálhatnak. A legnagyobb élményt sokaknak éppen az jelenti, hogy a kapcsolat létrehozásához nincs szükségük sem mobilhálózatra, sem internetre. Megfelelő berendezéssel, antennával és kedvező terjedési viszonyok között akár több ezer kilométerre lévő állomásokkal is beszélhetnek.

Gépgyártók Kupája (Lakóca, 1985). Demes József, Mohacsek József, Szabó András, Szöllősi Katalin, Finta Ferenc, valamint az állomás alkalmazottai és a kutyájuk Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

Királyok és filmsztárok az éterben Szöllősi Tamás különösen szemléletes példákkal érzékeltette, milyen sokféle embert köt össze ez a szenvedély. A rádióamatőrök között ugyanis világhírű művészek, tudósok és uralkodók is találhatók. Megemlítette Joe Walsh amerikai gitárost, az Eagles együttes tagját, Priscilla Presleyt, valamint Joe Taylort, a fizikai Nobel-díjas tudóst, aki a rádióamatőrök által is használt digitális kommunikációs eljárások fejlesztésében jelentős szerepet játszott. De

a rádióamatőr-engedéllyel rendelkezők sorában találjuk többek között Friedrich Merz német kancellárt és Simonyi Károly (Charles Simonyi) magyar származású amerikai űrturistát is.

A Fogarasi-havasok Păltinului-csúcsán (2380 m) 1985-ben. Finta Ferenc, Torzsa Gábor, Szöllősi László, Ráduly Sándor Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

A legismertebb rádióamatőrök egyike Husszein jordániai király volt, akinek JY1 volt a hívójele. Az uralkodó annyira kedvelte ezt a tevékenységet, hogy rádiókapcsolatai során kifejezetten kérte: ne királyként szólítsák meg, hanem egyszerű rádióamatőrként kezeljék, és föltétlenül tegezzék. A rádióamatőrök közösségében ugyanis a rang és a társadalmi helyzet másodlagos: az éterben mindenkit elsősorban a hívójele azonosít. Husszein emlékét egy róla elnevezett jordániai műhold is őrzi. A bemutatón további uralkodók, köztük I. János Károly volt spanyol király és II. Hasszán egykori marokkói király neve is elhangzott, akárcsak Marlon Brandóé, a Keresztapa világhírű főszereplőjéé.

Olyan emberekkel lehet kapcsolatba lépni, akikkel telefonon sokkal nehezebb lenne”

– fogalmazta meg a rádióamatőrködés egyik különleges vonzerejét Szöllősi Tamás. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egy adott híresség bármikor elérhető volna. A rádióamatőrök azonban ugyanazokat a frekvenciasávokat használják, és ha a megfelelő pillanatban ugyanazon a sávon tartózkodnak, akár egy világhírű személyiséggel is létrejöhet az összeköttetés.

Szöllősi László és Ráduly Sándor 1986 nyarán Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

Képeslapok mind a hét kontinensről A beszélgetésen azt is bemutatták, miként zajlik egy rádióamatőr-összeköttetés. A rádiós először keres egy szabad frekvenciát, majd általános hívást ad le. Ennek nincs előre meghatározott címzettje: bárki válaszolhat rá, aki hallja, és szeretne kapcsolatot létesíteni. A kézdivásárhelyi rádióklub hívójele YO6KNY. Ez egyfajta névjegy, amely alapján azonosítani lehet az állomást. A kapcsolat létrejöttekor a felek közlik hívójelüket, a vétel minőségét, nevüket és tartózkodási helyüket, majd különféle témákról beszélgethetnek. A sikeres összeköttetéseket hagyományosan úgynevezett QSL-lapokkal igazolják. Ezek rendszerint képeslap méretű, egyedi tervezésű kártyák, amelyek tartalmazzák a kapcsolat legfontosabb adatait: az időpontot, a frekvenciát, az alkalmazott üzemmódot és a vételi jelentést. Régebben

postán vagy rádióamatőr-szervezeteken keresztül jutottak el a címzetthez, ma már elektronikus változatuk is elterjedt.

A kézdivásárhelyi klub gyűjteményében mind a hét kontinensről találhatók ilyen igazolólapok. Ez azt jelenti, hogy a városból a Föld valamennyi kontinensén sikerült rádióamatőr-állomásokkal kapcsolatot létesíteni, beleértve az Antarktiszt is. A klub jelenlegi QSL-lapján Kézdivásárhely főtere látható, így minden elküldött lap egyben a város népszerűsítését is szolgálja.

Antennaállítás széllel dacolva (Lakóca, 1985). Finta Ferenc, Mohacsek József és a meteóállomás alkalmazottja, aki önkéntesen segít Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

Sport, amelyhez ész és kitartás kell A rádióamatőrködés sportjellegét elsősorban a különféle versenyek adják. A rádióforgalmi versenyeken meghatározott idő alatt kell minél több összeköttetést létrehozni, a versenyszabályoktól függően pedig a kapcsolatok távolsága és más szempontok is befolyásolhatják az eredményt. Egy-egy verseny akár 24 vagy 48 órán keresztül is tarthat. A sikerhez nemcsak megfelelő technikai felszerelés, hanem kitartás, gyorsaság, jó hallás és komoly felkészültség is szükséges. Léteznek morzeversenyek és rádiós tájfutóversenyek is. Utóbbiakat rókavadászatnak nevezik:

a versenyzőknek rádióvevő és iránymérő eszköz segítségével kell felkutatniuk az elrejtett adóállomásokat.

A kézdivásárhelyiek elsősorban rövidhullámú és ultrarövidhullámú versenyeken vesznek részt, országos és nemzetközi megmérettetéseken egyaránt. A klub több alkalommal ért el dobogóközeli helyezést, és országos bajnoki címet is szerzett.

Finta Zsófia, Séra Xantus Attila, Szöllősi László és Szöllősi Katalin a Madarasi-Hargitán 1985-ben Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

A fiataloknak is van mit felfedezniük A könyvbemutatón többször visszatértek arra a kérdésre, hogy a digitális világban van-e még jövője a rádióamatőrködésnek. Szöllősi Tamás szerint egyáltalán nem leáldozóban lévő tevékenységről beszélünk. Bár a régi készülékek elavulnak, maga a rádiótechnika folyamatosan fejlődik.

A hagyományos beszéd- és morzeösszeköttetések mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális üzemmódok és a számítógéppel támogatott kommunikáció.

A fiatalok számára különösen jó lehetőséget kínál arra, hogy az elméleti ismereteket a gyakorlatban is kipróbálják. A rádióamatőrködéshez Romániában (de egyébként a világon mindenütt) vizsgát kell tenni, az engedélyeket az országos hírközlési hatóság, az ANCOM bocsátja ki. Az érdeklődőknek azonban nem kell azonnal vizsgára jelentkezniük: érdemes előbb felkeresniük egy rádióamatőr-klubot, ahol megismerhetik a felszereléseket, és segítséget kaphatnak a szükséges ismeretek elsajátításához.

Megbeszélés a klub új helyszínén. Kertész Csaba, Mohacsek József, Forró Dezső Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

Szöllősi László a rádióamatőrök egy másik fontos szerepére is felhívta a figyelmet. Természeti katasztrófák, nagyobb áramkimaradások vagy a távközlési hálózatok meghibásodása esetén saját berendezéseikkel segíthetnek fenntartani a kapcsolatot. A világ számos pontján bizonyították már, hogy szükséghelyzetben a rádiós kommunikáció életbevágó jelentőségű lehet. Nos, ha valakinek kedve támadna eme különös sportág iránt, nincs más dolga, mint felkeresni valamelyik rádióamatőr-klubot. Utána pedig

már csak az étert kell figyelnie, hátha egyszer sikerül befognia a német kancellár hívójelét.

De ha ez netán nem sikerülne, még mindig számíthat arra, hogy a világ másik végén is meghallják Kézdivásárhely hangját!

Több mint hét évtized rádióamatőrködés

A rádióamatőrködés kézdivásárhelyi gyökerei az 1950-es évekig nyúlnak vissza. A kezdeti időszak meghatározó személyiségei közé dr. Szőcs Géza Mihály, Szima Árpád, Forró Dezső, Olasz Ferenc, Máthé György és Dénes Dezső tartozott. A város első klubja a mai Nagy Mózes Elméleti Líceumban jött létre 1965–1966-ban, ahol a diákok a fizikai ismereteiket gyakorlati kísérletekkel egészíthették ki, de ezzel párhuzamosan városi klub is működött a ’60-as évek végéig – Kovászna megyében akkoriban egyedüliként. A másik fontos műhely az egykori Pionírházban, a mai Tanulók Házában alakult ki 1972-től kezdődően. Itt Forró Dezső tanár vezetésével számos fiatal ismerkedett meg az elektronikával, az elektrotechnikával és a rádiózás alapjaival. Ez a klub a rendszerváltás idején megszűnt. A jelenlegi rádióamatőr-klub 1983 tavaszán alakult meg a Vasas Sportegyesület keretében, a kézdivásárhelyi csavargyár támogatásával. Az alapítók között volt Mohacsek József, Ráduly Sándor, Séra Xantusz Attila és Szöllősi László, de hamarosan Demes József, Finta Ferenc, Szabó András, Székely Károly és Torzsa Gábor is csatlakozott hozzájuk. Kezdetben a csavargyárral szembeni, garzonlakásokat magába foglaló épületben gyűltek össze, a tagság folyamatosan gyarapodott: a ’90-es évek végére a klubtagok száma elérte a 21-et, közülük 19-en rendelkeztek rádióamatőr-engedéllyel. 1992-ben-ben a klub hivatalosan is csatlakozott a Kézdivásárhelyi Sportegyesülethez (KSE), a 2000-es évek elején pedig a Sinkovits-stadion melletti sportszállóba költözött, ahol azóta is működik. A kézdivásárhelyi rádióamatőrök az évtizedek során számos hazai és nemzetközi versenyen vettek részt, országos bajnoki címet is szereztek. A klub gyűjteményében mind a hét kontinensről találhatók összeköttetést igazoló QSL-lapok.

Serbán György és Mihály István a 2016-os KSE-napokon Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

Az Ultrarövid Hullám 144 országos bajnokcsapata 2022-ben: Kiss Zoltán, Nagy Zoltán, Mihály István, Szöllősi László Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

WWFF (World Wide Flora and Fauna in Amateur Radio) megyei rádióamatőr-találkozó a Veresvíz-tőzeglápnál 2024-ben Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma

A Nagy Sándor-csúcson 2024-ben. Szöllősi László, Mihály István, Rákosi János, Gajdó Éva, Kertész Csaba, Bartók József, Szöllősi Tamás, Vizsuly Tibor Fotó: Szöllősi Tamás személyes archívuma