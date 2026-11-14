Péntek éjszakára felfüggesztették, szombaton azonban ismét folytatták annak a férfinak a keresését, aki feltehetően a Ratosnya-patakba esett. A mentőcsapatok reggel fél kilenctől folytatták a kutatást.

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Továbbra is keresik azt az 56 éves férfit, aki feltehetően a Ratosnya-patakba esett a Kelemen-havasok lábánál, a pisztrángos környékén. A péntek este kezdődött keresési akciót éjfél után, 0 óra 30 perc körül felfüggesztették.

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a keresést november 14-én, szombaton reggeltől kezdve folytatták. A műveletben a szászrégeni tűzoltóság egységei, a hegyimentők, valamint a Ratosnya községi önkéntes tűzoltóság vesz részt.