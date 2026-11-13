Több tucat gyanúsított, zárolt ingatlanok és bankszámlák a gázolajjal kapcsolatos adócsalási ügyben

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Fotó: Kozán István
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant – épületeket és telkeket -, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig.
Az ügyészek csütörtök este őrizetbe vették a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is. Pénteken mindkettőjüket hatósági felügyelet alá helyezték.
Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.
Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.
A DIICOT tájékoztatása szerint az ügyben további 41 gyanúsítottat helyeztek hatósági felügyelet alá. Ellenük többek között
A DIICOT és a rendőrség csütörtökön 46 helyszínen tartott házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galac és Ilfov megyében.
Az ügyészek szerint a 2023-ban létrehozott csoport
A nyomozás több vám- és adóhatósági vezetőt, az Oil Terminal vezetőit és CEC Bank-alkalmazottakat is érint.
A DIICOT azt is közölte, hogy az eddigi bizonyítékok alapján a csoport által forgalmazott gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól származott.
A párbeszéd, a tolerancia és az együttműködés fontosságát hangsúlyozza a magyar nyelv napja alkalmából küldött üzenetében Nicușor Dan államelnök.
Nicușor Dan államfő kétoldalú megbeszélést folytatott pénteken Dublinban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel.
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Több mint 4,2 millió lej bírságot szabott ki egy hét alatt a Munkaügyi Felügyelet 2357 ellenőrzés során, 58 esetben be nem jelentett foglalkoztatást tártak fel – közölte pénteken a Facebook-oldalán az intézmény.
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Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Az előrejelzéseknek megfelelően felmelegedett az idő országszerte, a péntek reggeli hőmérsékleti értékek a 10 Celsius-fok körüli tartományban maradtak a hegyközi medencékben is.
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