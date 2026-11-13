Több tucat gyanúsított, zárolt ingatlanok és bankszámlák a gázolajjal kapcsolatos adócsalási ügyben

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant – épületeket és telkeket -, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig.

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Az ügyészek csütörtök este őrizetbe vették a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is. Pénteken mindkettőjüket hatósági felügyelet alá helyezték.

korábban írtuk Gázolajjal üzleteltek, az államkasszát károsíthatták – őrizetbe vették az Oil Terminal volt igazgatóját Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.

Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.

korábban írtuk RMDSZ-es szenátor is ült a magángépen, amely alkotmánybírót és több üzletembert is egy görög szigetre repített Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.

A DIICOT tájékoztatása szerint az ügyben további 41 gyanúsítottat helyeztek hatósági felügyelet alá. Ellenük többek között