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Több tucat gyanúsított, zárolt ingatlanok és bankszámlák a gázolajjal kapcsolatos adócsalási ügyben

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant – épületeket és telkeket -, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig.

Székelyhon

2026. november 13., 16:332026. november 13., 16:33

Az ügyészek csütörtök este őrizetbe vették a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is. Pénteken mindkettőjüket hatósági felügyelet alá helyezték.

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Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.

Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.

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Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.

A DIICOT tájékoztatása szerint az ügyben további 41 gyanúsítottat helyeztek hatósági felügyelet alá. Ellenük többek között

bűnszervezet létrehozása, adócsalás, jogosulatlan pénzszerzés, csalás, közbeszerzési eljárások manipulálása és hivatali visszaélés miatt folyik eljárás.

A DIICOT és a rendőrség csütörtökön 46 helyszínen tartott házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galac és Ilfov megyében.

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Az ügyészek szerint a 2023-ban létrehozott csoport

több vállalaton keresztül próbálta elkerülni a gázolaj értékesítése után fizetendő áfát és jövedéki adót.

A nyomozás több vám- és adóhatósági vezetőt, az Oil Terminal vezetőit és CEC Bank-alkalmazottakat is érint.

A DIICOT azt is közölte, hogy az eddigi bizonyítékok alapján a csoport által forgalmazott gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól származott.

Belföld Bűnügy
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