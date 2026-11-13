„A magyar nyelv a kultúra élő tere” – a magyar közösségnek üzent Nicușor Dan

Fotó: Presidency
A párbeszéd, a tolerancia és az együttműködés fontosságát hangsúlyozza a magyar nyelv napja alkalmából küldött üzenetében Nicușor Dan államelnök. Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek címzett levelében az államfő a magyarok Románia kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulására is felhívja a figyelmet.
2026. november 13., 15:452026. november 13., 15:45
2026. november 13., 16:032026. november 13., 16:03
Az RMDSZ sajtószolgálata által közölt, és az MTI által szemlézett levélben Nicușor Dan a magyar nyelv napja alkalmából tolmácsolja jókívánságait a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének. Továbbá békét, jólétet és kiteljesedést kíván a romániai magyar közösségnek szentelt projektek megvalósításához.
Rámutat, hogy ez a nap nemcsak a magyar nyelv szépségének és gazdagságának az ünneplésére kínál lehetőséget, hanem annak az ünneplésére is, ahogyan
Az államfő üzenetében hangsúlyozza, hogy a Románia területén együtt létező hagyományok és identitások sokszínűsége a közös örökség fontos része. Hozzáteszi, hogy a magyar nyelv „a kultúra élő tere”, és olyan eszköz, amelyen keresztül a magyar közösség generációról generációra kifejezi és megőrzi identitását.
Meglátása szerint az anyanyelv és a közösségek kulturális örökségének tisztelete ezért az emberek, a sokszínűség és a – párbeszéden, pluralizmuson és megértésen alapuló – demokratikus társadalom értékei iránti tiszteletnek a természetes kifejeződése.
– zárja levelét a román elnök.
A DIICOT pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant – épületeket és telkeket -, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig.
Nicușor Dan államfő kétoldalú megbeszélést folytatott pénteken Dublinban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel.
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízkészültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 13 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
Több mint 4,2 millió lej bírságot szabott ki egy hét alatt a Munkaügyi Felügyelet 2357 ellenőrzés során, 58 esetben be nem jelentett foglalkoztatást tártak fel – közölte pénteken a Facebook-oldalán az intézmény.
A román gazdaság harmadik negyedévi, 2,1 százalékos bővülése lélegzetvételhez juttatta a gazdaságot, de nem tekinthető fellendülésnek – véli Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó.
Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog.
Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Az előrejelzéseknek megfelelően felmelegedett az idő országszerte, a péntek reggeli hőmérsékleti értékek a 10 Celsius-fok körüli tartományban maradtak a hegyközi medencékben is.
Nicușor Dan államfő csütörtökön kijelentette, hogy magánemberként joga van megtagadni a párbeszédet azzal, aki nem tanúsít tiszteletet iránta.
Ellenőrzéseket indít az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) mintegy 25 állami és magán járóbeteg-szakrendelőben – jelentette be csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
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