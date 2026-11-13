„A magyar nyelv a kultúra élő tere” – a magyar közösségnek üzent Nicușor Dan

A párbeszéd, a tolerancia és az együttműködés fontosságát hangsúlyozza a magyar nyelv napja alkalmából küldött üzenetében Nicușor Dan államelnök. Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek címzett levelében az államfő a magyarok Románia kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulására is felhívja a figyelmet.

Székelyhon 2026. november 13., 15:452026. november 13., 15:45 2026. november 13., 16:032026. november 13., 16:03

Az RMDSZ sajtószolgálata által közölt, és az MTI által szemlézett levélben Nicușor Dan a magyar nyelv napja alkalmából tolmácsolja jókívánságait a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének. Továbbá békét, jólétet és kiteljesedést kíván a romániai magyar közösségnek szentelt projektek megvalósításához. Hirdetés Rámutat, hogy ez a nap nemcsak a magyar nyelv szépségének és gazdagságának az ünneplésére kínál lehetőséget, hanem annak az ünneplésére is, ahogyan

a magyarok generációi figyelemre méltó módon hozzájárultak Románia kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

Az államfő üzenetében hangsúlyozza, hogy a Románia területén együtt létező hagyományok és identitások sokszínűsége a közös örökség fontos része. Hozzáteszi, hogy a magyar nyelv „a kultúra élő tere”, és olyan eszköz, amelyen keresztül a magyar közösség generációról generációra kifejezi és megőrzi identitását. Meglátása szerint az anyanyelv és a közösségek kulturális örökségének tisztelete ezért az emberek, a sokszínűség és a – párbeszéden, pluralizmuson és megértésen alapuló – demokratikus társadalom értékei iránti tiszteletnek a természetes kifejeződése.

Adja meg nekünk a magyar nyelv ünnepe a lehetőséget arra, hogy bizalommal tekintsünk a jövőbe, újra kijelentve a párbeszéd, a tolerancia és az együttműködés fontosságát, hogy együtt építhessünk egy egységesebb és virágzóbb Romániát, amelyben a kulturális sokszínűség továbbra is a gazdagság és a szolidaritás forrása marad”