Gázolajjal üzleteltek, az államkasszát károsíthatták – őrizetbe vették az Oil Terminal volt igazgatóját

Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.

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Ugyanebben az ügyben őrizetbe vették Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.

Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.

korábban írtuk RMDSZ-es szenátor is ült a magángépen, amely alkotmánybírót és több üzletembert is egy görög szigetre repített Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.

A DIICOT és a rendőrség csütörtökön