Gázolajjal üzleteltek, az államkasszát károsíthatták – őrizetbe vették az Oil Terminal volt igazgatóját

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Fotó: Olti Angyalka
Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Ugyanebben az ügyben őrizetbe vették Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.
Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.
Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.
A DIICOT és a rendőrség csütörtökön
Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galați és Ilfov megyében. Egyebek mellett
Az ügyészek szerint a 2023-ban létrehozott csoport több vállalaton keresztül próbálta elkerülni a gázolaj értékesítése után fizetendő áfát és jövedéki adót.
A nyomozás több vám- és adóhatósági vezetőt, az Oil Terminal vezetőit és
A DIICOT közölte: az eddigi bizonyítékok alapján a csoport által forgalmazott gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól származott.
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