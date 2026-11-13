Maros megyében is túlszaporodtak a nagyvadak
Fotó: Tuchiluș Alex
Csaknem napi szinten látnak medvét a Maros megyei településeken és ezekről riasztásokat is küldenek. A vadállatok által okozott károkat összesítő jegyzék egyre hosszabb, a kártérítések azonban késnek. A megengedett 71 nagyvadból 19-et lőttek ki eddig.
A medvék jelenléte szinte mindennapos Maros megye településein is és nemcsak az erdősebb részeken. Januártól 187 Ro-Alert üzenetet küldtek ki, amelyben figyelmeztették a lakosságot, hogy ne hagyják el otthonaikat, mert medve jár a környéken.
Nemrég a Ratosnya melletti Jódtelepről jelentették, hogy egy kétbocsos anyamedve sétál éjszakánként a településen, de többen látták nappal is. A két évnél kisebb bocsokkal levő
Csütörtökre virradóan a Marosvásárhely melletti Székelykakasdra riasztották a csendőröket, ahonnan két bejelentés is érkezett a medvék jelenlétéről. Kovács Edit polgármester a közösségi oldalán számolt be az esetről és azt is elmondta, hogy felállítottak egy csapdát, hogy befogják és elszállítsák a nagyvadat.
Egy hónap sem telt el azóta, hogy a Maros és Szeben megye határánál levő Csatófalva külterületén egy 25 éves juhászt támadott meg a medve.
Telefonon jelentették a hatóságoknak, hogy a Maros megyei Csatófalva külterületén megtámadott a medve egy juhait legeltető huszonéves férfit.
A településekre bejáró nagyvadak nemcsak az emberekre jelentenek veszélyt, hanem a háziállatokra és a termésre is. Mint a környezetvédelmi igazgatóság vezetője, Cristina Pui a sajtónak elmondta
amelyek összértéke meghaladja a három millió lejt.
Az igazgatóság felügyelőit naponta több helyszínre kihívják, hogy vegyenek részt a károkat felmérő bizottságokban. A jogosnak ítélt összegekből mindeddig csupán 220 ezer lejt fizettek ki.
A Környezetvédelmi Igazgatóság adatai szerint Maros megyében a barnamedvék száma minden évben nő, idén előző évhez képest 170 egyeddel volt több, elérve az 1715-öt. A szakértők szerint az optimális száma 250 lenne. A parlament
Az illetékes szerint a vadásztársaságok év végig kellene elejtsék a nagyvadakat, de november elejéig mindössze 19-et lőttek ki.
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