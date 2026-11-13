Csaknem napi szinten látnak medvét a Maros megyei településeken és ezekről riasztásokat is küldenek. A vadállatok által okozott károkat összesítő jegyzék egyre hosszabb, a kártérítések azonban késnek. A megengedett 71 nagyvadból 19-et lőttek ki eddig.

Simon Virág 2026. november 13., 11:132026. november 13., 11:13

A medvék jelenléte szinte mindennapos Maros megye településein is és nemcsak az erdősebb részeken. Januártól 187 Ro-Alert üzenetet küldtek ki, amelyben figyelmeztették a lakosságot, hogy ne hagyják el otthonaikat, mert medve jár a környéken. Megoldásokat keresnek Nemrég a Ratosnya melletti Jódtelepről jelentették, hogy egy kétbocsos anyamedve sétál éjszakánként a településen, de többen látták nappal is. A két évnél kisebb bocsokkal levő

anyamedvét nem lehet kilőni, így megpróbálják befogni.

Csütörtökre virradóan a Marosvásárhely melletti Székelykakasdra riasztották a csendőröket, ahonnan két bejelentés is érkezett a medvék jelenlétéről. Kovács Edit polgármester a közösségi oldalán számolt be az esetről és azt is elmondta, hogy felállítottak egy csapdát, hogy befogják és elszállítsák a nagyvadat. Hirdetés Egy hónap sem telt el azóta, hogy a Maros és Szeben megye határánál levő Csatófalva külterületén egy 25 éves juhászt támadott meg a medve. korábban írtuk Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében Telefonon jelentették a hatóságoknak, hogy a Maros megyei Csatófalva külterületén megtámadott a medve egy juhait legeltető huszonéves férfit. Idén már csaknem ötszáz kárbejelentés volt A településekre bejáró nagyvadak nemcsak az emberekre jelentenek veszélyt, hanem a háziállatokra és a termésre is. Mint a környezetvédelmi igazgatóság vezetője, Cristina Pui a sajtónak elmondta

idén 470 kárbejelentést iktattak,

amelyek összértéke meghaladja a három millió lejt. Az igazgatóság felügyelőit naponta több helyszínre kihívják, hogy vegyenek részt a károkat felmérő bizottságokban. A jogosnak ítélt összegekből mindeddig csupán 220 ezer lejt fizettek ki. Jóval több van, mint amennyi kellene A Környezetvédelmi Igazgatóság adatai szerint Maros megyében a barnamedvék száma minden évben nő, idén előző évhez képest 170 egyeddel volt több, elérve az 1715-öt. A szakértők szerint az optimális száma 250 lenne. A parlament

71 medve kilövését hagyta jóvá, megelőző intézkedésként.