Áramellátási zavar miatt akadozik a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen és környékén

Áramellátási zavar miatt akadozik az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen és a környező településeken. A szolgáltató tájékoztatása szerint egyes területeken akár teljesen is megszűnhet a vízellátás.

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az ivóvíz jelenleg csökkent nyomással és kisebb vízhozammal jut el a fogyasztókhoz

– olvasható az Aquaserv vízszolgáltató bejegyzésében . A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy Marosvásárhelyen és a környező településeken

akár teljes vízkimaradás is előfordulhat.

A becslések szerint az elosztórendszer körülbelül egy órán belül visszatérhet a normális működési paraméterekhez.

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A szolgáltató elnézést kér az okozott kellemetlenségekért, és dolgozik a probléma mielőbbi elhárításán.