Áramellátási zavar miatt akadozik a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen és környékén

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Fotó: Borbély Fanni
Áramellátási zavar miatt akadozik az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen és a környező településeken. A szolgáltató tájékoztatása szerint egyes területeken akár teljesen is megszűnhet a vízellátás.
A marosvásárhelyi vízüzem elektromosenergia-ellátásában bekövetkezett zavar miatt
– olvasható az Aquaserv vízszolgáltató bejegyzésében. A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy Marosvásárhelyen és a környező településeken
A becslések szerint az elosztórendszer körülbelül egy órán belül visszatérhet a normális működési paraméterekhez.
A szolgáltató elnézést kér az okozott kellemetlenségekért, és dolgozik a probléma mielőbbi elhárításán.
Hálózati munkálatok miatt november 12-én, csütörtökön két Maros megyei városban is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás – közölte az Aquaserv közműszolgáltató.
Három projektet lehet támogatni csütörtökön személyesen és online is Marosvásárhelyen, amikor megszervezik az idei adományozói kör, immár XVI. kiadását.
A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott, nem állt meg a rendőri jelzésre, háromszor szabálytalanul előzött, majd hátrahagyta autóját és gyalog menekült egy 35 éves sofőr Maros megyében. Végül több mint 22 700 lejre bírságolták.
Közel három órán át dolgoztak a tűzoltók a lángok megfékezésén egy Ratosnyán kigyulladt lakóháznál. A lángok a tetőszerkezet mintegy 150 négyzetméteres felületén terjedtek szét.
A marosvásárhelyi képviselő-testület kedden reggel nem fogadta el a szemétszolgáltatási díjak több mint ötvenszázalékos emelésére vonatkozó határozattervezetet, visszautasítva az ilyen mértékű emelést. De ez nem jelenti azt, hogy nem drágul a díj.
Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben kedden hajnalban a Maros megyei Tokán, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Egy gabonával megrakott teherautó borult fel kedden kora reggel a Maros megyei Nagyernyén.
Segesvár saját kezébe szeretné venni a szemétszolgáltatást, mert elégedetlen a jelenlegi céggel és a kiszámlázott összegekkel. Az elmúlt napokban kisebb fennakadások voltak a szolgáltatásban.
Két személy megsérült abban a közúti balesetben, amely vasárnap késő este történt Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában. Az autó egy körforgalomra hajtott fel, a sérülteket kórházba szállították.
Két egymás mellett álló lakóházban is tűz ütött ki vasárnap este Vármezőn, miután a lángok az egyik épületről átterjedtek a másikra.
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