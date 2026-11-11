Gyújtogatással fenyegetőzve követeltek pénzt egy férfitól Csíkszéken

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Fotó: Olti Angyalka
Két zsaroló azzal fenyegetett meg egy 47 éves férfit, hogy felgyújtják a gazdasági melléképületét, ha nem fizeti ki az általuk követelt összeget. A zsarolással gyanúsított madéfalvi illetők egyikét 24 órára őrizetbe vették.
2026. november 11., 14:082026. november 11., 14:08
2026. november 11., 14:092026. november 11., 14:09
Zsarolás gyanújával indult nyomozás két madéfalvi férfi ellen, miután azzal fenyegettek meg egy 47 éves férfit, hogy
– írja a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A közlemény szerint a nyomozás november 6-án kezdődött, miután egy 47 éves férfi a 112-es segélyhívón jelentette, hogy ismeretlen személyek fenyegetésekkel próbálják pénz átadására kényszeríteni, és azzal riogatják, hogy felgyújtják a gazdasági melléképületét. A nyomozás szerint
A bizonyítékok összegyűjtését követően a rendőrök november 10-én a zsarolással gyanúsított madéfalvi férfiak egyikét őrizetbe vették. A nyomozás zsarolás gyanújával, az ügyészség irányításával folytatódik.
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