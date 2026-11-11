Gyújtogatással fenyegetőzve követeltek pénzt egy férfitól Csíkszéken

Két zsaroló azzal fenyegetett meg egy 47 éves férfit, hogy felgyújtják a gazdasági melléképületét, ha nem fizeti ki az általuk követelt összeget. A zsarolással gyanúsított madéfalvi illetők egyikét 24 órára őrizetbe vették.

Székelyhon 2026. november 11., 14:082026. november 11., 14:08 2026. november 11., 14:092026. november 11., 14:09

Zsarolás gyanújával indult nyomozás két madéfalvi férfi ellen, miután azzal fenyegettek meg egy 47 éves férfit, hogy

felgyújtják a gazdasági melléképületét, ha nem adja át nekik az általuk kért pénzt

– írja a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Hirdetés A közlemény szerint a nyomozás november 6-án kezdődött, miután egy 47 éves férfi a 112-es segélyhívón jelentette, hogy ismeretlen személyek fenyegetésekkel próbálják pénz átadására kényszeríteni, és azzal riogatják, hogy felgyújtják a gazdasági melléképületét. A nyomozás szerint

a két férfi azt is kilátásba helyezte, hogy követni fogják a sértettet ha értesíti a rendőrséget, és más javait is felgyújtják.