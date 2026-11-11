Akik nevét nem őrzi fejfa – a csíktaplocai hősökre emlékeztek

A két világháborúban elesett csíktaplocai honvédek emléke előtt hajtottak fejet november 11-én a helyi temetőben. A megemlékezésen a múlt áldozatairól, a béke értékéről és az emlékezet továbbadásának fontosságáról is szó esett.
2026. november 11., 13:242026. november 11., 13:24
2026. november 11., 13:252026. november 11., 13:25
Fotó: Borbély Fanni
A két világháborúban elesett csíktaplocai honvédek emléke előtt hajtottak fejet november 11-én a helyi temetőben. A megemlékezésen a múlt áldozatairól, a béke értékéről és az emlékezet továbbadásának fontosságáról is szó esett.
2026. november 11., 13:242026. november 11., 13:24
2026. november 11., 13:252026. november 11., 13:25
November 11-én a csíktaplocai temetőben tartottak megemlékezést az első és a második világháborúban életüket vesztett csíktaplocai honvédek tiszteletére.
Fotó: Borbély Fanni
Az eseményt Bodó István helytörténész kezdeményezésére szervezték, és a helyi közösség mellett Csíkszeredából, valamint a környező településekről is érkeztek résztvevők.
A megemlékezésen elhangzott, hogy
Az áldozatok emlékét őrző emlékművet a falu lakossága 1995-ben, közös összefogással állíttatta. Az emlékműnél 31 év után tartottak ismét ünnepélyes megemlékezést.
Fotó: Borbély Fanni
Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja beszédében méltatta
Kiemelte Bodó István helytörténeti kutatásainak jelentőségét, valamint annak fontosságát, hogy a fiatalabb nemzedékek is megismerjék elődeik áldozatvállalását.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy a háborúk története
Fotó: Borbély Fanni
Mint fogalmazott, a háborúba induló férfiak férjek, édesapák, fiúk és testvérek voltak, akiknek saját terveik és reményeik voltak. Beszédében a jelenlegi nemzetközi konfliktusokra is kitért, különösen az ukrajnai háborúra, amely szerinte ismét közelebb hozza a háború mindennapi valóságát. Hangsúlyozta:
Bodó István helytörténész szintén az emberi sorsok jelentőségét emelte ki beszédében. Rámutatott, hogy a háborúk áldozatai mögött egyéni történetek, családok és meg nem valósult álmok állnak. Mint mondta:
A felszólalók egyaránt hangsúlyozták: a megemlékezés nem a háború vagy a pusztítás ünneplése, hanem az áldozatok előtti tisztelgés és a béke értékének megerősítése.
Fotó: Borbély Fanni
Az ünnepség koszorúzással, egyházi áldással és közös himnuszénekléssel zárult.
A résztvevőket ezt követően a csíktaplocai kultúrházba várták kötetlen beszélgetésre és együttlétre.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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