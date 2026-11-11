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Akik nevét nem őrzi fejfa – a csíktaplocai hősökre emlékeztek A két világháborúban elesett csíktaplocai honvédek emléke előtt hajtottak fejet november 11-én a helyi temetőben. A megemlékezésen a múlt áldozatairól, a béke értékéről és az emlékezet továbbadásának fontosságáról is szó esett. Nagy Lilla 2026. november 11., 13:242026. november 11., 13:24 2026. november 11., 13:252026. november 11., 13:25

Fotó: Borbély Fanni

A két világháborúban elesett csíktaplocai honvédek emléke előtt hajtottak fejet november 11-én a helyi temetőben. A megemlékezésen a múlt áldozatairól, a béke értékéről és az emlékezet továbbadásának fontosságáról is szó esett.

Nagy Lilla 2026. november 11., 13:242026. november 11., 13:24 2026. november 11., 13:252026. november 11., 13:25

November 11-én a csíktaplocai temetőben tartottak megemlékezést az első és a második világháborúban életüket vesztett csíktaplocai honvédek tiszteletére.

Fotó: Borbély Fanni

Az eseményt Bodó István helytörténész kezdeményezésére szervezték, és a helyi közösség mellett Csíkszeredából, valamint a környező településekről is érkeztek résztvevők. Hirdetés A megemlékezésen elhangzott, hogy

az első világháborúban 58, a második világháborúban pedig 51 csíktaplocai honvéd vesztette életét.

Az áldozatok emlékét őrző emlékművet a falu lakossága 1995-ben, közös összefogással állíttatta. Az emlékműnél 31 év után tartottak ismét ünnepélyes megemlékezést.

Fotó: Borbély Fanni

Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja beszédében méltatta

a székelyföldi közösségek hagyományőrző munkáját és a történelmi emlékezet ápolását.

Kiemelte Bodó István helytörténeti kutatásainak jelentőségét, valamint annak fontosságát, hogy a fiatalabb nemzedékek is megismerjék elődeik áldozatvállalását.

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy a háborúk története

a csatákon és történelmi döntéseken túl családok szétszakadásáról, elveszített életekről és évtizedeken át hordozott fájdalomról is szól.

Fotó: Borbély Fanni

Mint fogalmazott, a háborúba induló férfiak férjek, édesapák, fiúk és testvérek voltak, akiknek saját terveik és reményeik voltak. Beszédében a jelenlegi nemzetközi konfliktusokra is kitért, különösen az ukrajnai háborúra, amely szerinte ismét közelebb hozza a háború mindennapi valóságát. Hangsúlyozta:

a béke nem magától értetődő állapot, hanem olyan érték, amelyért nap mint nap tenni kell.

Bodó István helytörténész szintén az emberi sorsok jelentőségét emelte ki beszédében. Rámutatott, hogy a háborúk áldozatai mögött egyéni történetek, családok és meg nem valósult álmok állnak. Mint mondta:

az emlékmű egyrészt a múltat idézi fel, másrészt arra is emlékeztet, hogy a közösség felelőssége megőrizni és továbbadni az elődök emlékét.

A felszólalók egyaránt hangsúlyozták: a megemlékezés nem a háború vagy a pusztítás ünneplése, hanem az áldozatok előtti tisztelgés és a béke értékének megerősítése.

Fotó: Borbély Fanni

Az ünnepség koszorúzással, egyházi áldással és közös himnuszénekléssel zárult. A résztvevőket ezt követően a csíktaplocai kultúrházba várták kötetlen beszélgetésre és együttlétre.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni