Nyilvános projektbemutatót és közösségi beszélgetést szervez december 3-án Csíkzsögödben a Dracula Park Transylvania beruházója. A találkozón a résztvevők megismerhetik a tervezett élménypark koncepcióját, és megoszthatják észrevételeiket.

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Ismertetik a Zsögödbe tervezett élménypark koncepcióját, a Dracula Park Transylvania projekt tudnivalóit az érdeklődőkkel.

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A nyilvános bemutatót és közösségi beszélgetést december 3-án tartják, a pontos helyszínt azonban később szögezik le a jelentkezőkkel. Előzetesen regisztrálni ezen a honlapon lehet, a helyek száma ugyanis korlátozott.

korábban írtuk Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély Megkapta az építkezési engedélyt a Csíkszereda zsögödi részére tervezett Dracula Park Transylvania. A beruházó Lénárd András bejelentése szerint egy újabb, fontos mérföldkőhöz érkezett a nagyszabású élménypark előkészítése.

A Lénárd András nevéhez fűződő magánberuházás nemrég megkapta az építkezési engedélyt, a részletes tervezés azonban még folyamatban van.

„Nemcsak azokat várjuk, akik támogatják a projektet, hanem azokat is, akiknek kérdéseik, fenntartásaik vagy építő javaslataik vannak: