Fotó: Draculaparktransylvania.com
Nyilvános projektbemutatót és közösségi beszélgetést szervez december 3-án Csíkzsögödben a Dracula Park Transylvania beruházója. A találkozón a résztvevők megismerhetik a tervezett élménypark koncepcióját, és megoszthatják észrevételeiket.
Ismertetik a Zsögödbe tervezett élménypark koncepcióját, a Dracula Park Transylvania projekt tudnivalóit az érdeklődőkkel.
A nyilvános bemutatót és közösségi beszélgetést december 3-án tartják, a pontos helyszínt azonban később szögezik le a jelentkezőkkel. Előzetesen regisztrálni ezen a honlapon lehet, a helyek száma ugyanis korlátozott.
Megkapta az építkezési engedélyt a Csíkszereda zsögödi részére tervezett Dracula Park Transylvania. A beruházó Lénárd András bejelentése szerint egy újabb, fontos mérföldkőhöz érkezett a nagyszabású élménypark előkészítése.
A Lénárd András nevéhez fűződő magánberuházás nemrég megkapta az építkezési engedélyt, a részletes tervezés azonban még folyamatban van.
„Nemcsak azokat várjuk, akik támogatják a projektet, hanem azokat is, akiknek kérdéseik, fenntartásaik vagy építő javaslataik vannak:
Szeretnénk, ha a találkozó egy őszinte, tartalmas beszélgetés lenne, ahol jobban megismerhetjük egymás szempontjait” – írták a szervezők.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.
Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy Romániában az elmúlt egy évben csökkent az életszínvonal, a teljes jogkörű kormány nélküli hónapokban pedig értékes időt veszített az ország.
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