Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről

A parkolóhelyek megszüntetése, a szökőkút átalakítása és a forgalom átszervezése váltotta ki a legtöbb ellenérzést Kézdivásárhely központjának megújításáról tartott lakossági fórumon. A városvezetés élhetőbb, gyalogosbarát főtér kialakítását ígéri.
2026. november 10., 17:172026. november 10., 17:17
2026. november 10., 17:452026. november 10., 17:45
Tervezői ilyennek képzelik el Kézdivásárhely majdani főterét
Fotó: Piller Stúdió
A parkolóhelyek megszüntetése, a szökőkút átalakítása és a forgalom átszervezése váltotta ki a legtöbb ellenérzést Kézdivásárhely központjának megújításáról tartott lakossági fórumon. A városvezetés élhetőbb, gyalogosbarát főtér kialakítását ígéri.
2026. november 10., 17:172026. november 10., 17:17
2026. november 10., 17:452026. november 10., 17:45
A kézdivásárhelyi vállalkozói inkubátorházban tartott lakossági fórumon Szilveszter Szabolcs alpolgármester és Gál Zoltán építész, a tervezőcsapat képviselője hétfőn ismertette a Gábor Áron tér átalakítására vonatkozó elképzeléseket.
A bemutatót élénk, helyenként indulatos vita követte, ezért
Arra sem maradt lehetőség, hogy kérdezz-felelek formájában tisztázni tudják az egyes kérdésköröket.
Kézdivásárhely főtere 1900 körül
Fotó: Nagy Lázár rajza/Morelli Gusztáv metszete
Mint kiderült, a főtér átalakításának terve nem előzmények nélküli. Szilveszter Szabolcs felidézte, hogy már 2012-ben készült egy koncepcionális elképzelés, amely jelentős vitát váltott ki. Ezt 2018-ban újabb tervezési szakasz követte, majd a történelmi városközpont övezeti rendezési tervének kidolgozása teremtette meg a jelenlegi elképzelés szakmai és jogi alapját.
A történelmi központ rendezési dokumentációját 2026. január 22-én fogadta el az önkormányzati képviselő-testület. A főtér – pontosabban annak a mintegy 85 százalékát célzó – átalakításának tervét, amire majd finanszírozási forrást kell találni, május 18-án, majd június 3-án mutatták be a tanácsosoknak, a vonatkozó tanácshatározatot július 27-én fogadták el.
...a '80-as években
Fotó: Korabeli képeslap
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a tervezés során a forgalmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi és tűzvédelmi szempontokat is figyelembe vették. Arra is felhívta a figyelmet, hogy
Gál Zoltán történelmi áttekintéssel indokolta az elképzelést. Emlékeztetett arra, hogy a mai főtér évszázadokon keresztül vásártérként működött, és csak az 1960-as években nyerte el parkosított formáját. Meglátása szerint
...napjainkban
Fotó: Kocsis Károly
A résztvevők egy része már eleve fenntartásokkal, sőt határozott ellenérzésekkel érkezett a fórumra, és a hozzászólások alapján úgy tűnt, hogy a bemutatón elhangzott érvek sem változtattak előzetesen kialakított álláspontjukon. Tényleges módosító javaslatok hiányában ellenvetéseik jórészt kimerültek azzal, hogy
Mások olyan kérdéseket feszegettek (a vállalkozások támogatásának szükségessége, a városi kórház működésének hiányosságai, a főtéri épületek rehabilitációjának fontossága stb.), amelyek nem feltétlenül tartoztak a fórum meghirdetett témájához. Indulatokból sem volt hiány, néha egymás szavába vágva, egymást túlharsogva igyekeztek érvényt szerezni vélt vagy valós igazuknak.
A tervek egyik legjelentősebb változtatása a parkolóhelyeket érinti. A főtéren jelenleg 99 ilyen található,
Több főtéri lakó is felvetette, hogy nem lesz ahol tartania majd az autóját. Egyikük arra figyelmeztetett, az ottani kereskedelem már most is nehéz helyzetben van, a parkolási lehetőségek további korlátozása pedig elterelheti a vásárlókat. Úgy fogalmazott:
Van, aki főtérre nyíló udvartérben működő vállalkozását félti, mondván, ha nem tud a helyszínen járműveket fogadni, bezárhat; másnak az okoz gondot, hogy hol fog majd parkolni a hozzá látogató vendége.
Szilveszter Szabolcs alpolgármester minden kérdésre igyekezett válaszolni
Fotó: Tuchiluș Alex
Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a főtéri vendéglátóteraszok korábbi bővítése máris kedvező változásokat eredményezett.
A parkolók megszüntetése miatt aggódókat azzal igyekezett megnyugtatni, hogy a környező utcák forgalmi rendjének átalakításával, több utca egyirányúsításával és új parkolóhelyek létrehozásával ellensúlyoznák a veszteséget. Elmondása szerint
Gál Zoltán tervező szakmai érvekkel támasztotta alá az elképzelést
Fotó: Tuchiluș Alex
A járóbeteg-rendelő közelében, a Vasút utcában már létrejött egy 64 férőhelyes parkoló, az is három percre esik a központtól. Egyesek földalatti parkoló kialakításának lehetőségét is felvetették.
A tervezők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy
A süllyeszthető oszlopokkal szabályozott behajtás lehetővé tenné, hogy a lakók eljussanak otthonukhoz, a kereskedők pedig feltölthessék üzleteiket. A gépkocsikat azonban nem lehetne tartósan a gyalogosövezetben hagyni: a főteret szeretnék visszaadni az embereknek, használhatóbbá, élvezhetőbbé tenni, élettel tölteni meg, és itt elsősorban nem a turistákra, hanem a kézdivásárhelyiekre gondolnak.
A fórum közel hárm órán át tartott, mégsem jutott idő mindenre
Fotó: Tuchiluș Alex
A parkolóhelyek mellett a szökőkút sorsa váltotta ki a legtöbb érzelmet. Többen a város egyik jelképének nevezték az alig hatvan éve használatba adott létesítményt, amelynek megőrzését fontosabbnak tartanák egy korszerű, burkolatba süllyesztett vízjáték kialakításánál. Egy felszólaló a hűtőhatását ecsetelte, valamint a burkolt felületek nyári felmelegedésének veszélyére figyelmeztetett.
Gál Zoltán elmondta: a víz nem tűnne el a főtérről, hanem
Ez nyáron hűsölési lehetőséget kínálna, rendezvények idején pedig ki lehetne kapcsolni, így a terület más célra is használhatóvá válna. Akadt, aki körforgalom tervezett megszüntetését fájlalja, attól tartva, hogy ez növeli a balesetveszélyt, az alpolgármester viszont azzal érvelt, hogy a forgalom átszervezése és a gyalogosoknak biztosított nagyobb tér biztonságosabbá teszi a városközpontot.
Többen is határozottan kifogásolták az elképzelést
Fotó: Tuchiluș Alex
A zöldfelületek csökkenése miatt ugyancsak többen aggódtak. A tervező szerint azonban
A parkot könnyebben átjárhatóvá tennék, a szintkülönbségek áthidalására pedig több helyen lépcsők helyett enyhe emelkedőket alakítanának ki.
A tervek szerint Gábor Áron szobrát a jelenlegi helyéről előrébb, a nyitott tér irányába helyeznék át, hogy hangsúlyosabb szerepet kapjon a városközpontban. A Vigadó előtt kisebb szabadtéri előadásokra is használható teresedést alakítanának ki, a homlokzatok mentén pedig sétányok és vendéglátóteraszok kaphatnának helyet.
A zöldövezetek összfelülete mindössze 5 százlékkal csökken, viszont több lesz a fa
Fotó: Piller Stúdió
A terv ellenzői közül többen azt is sérelmezték, hogy szerintük a lakosságot csak akkor kérdezik meg, amikor a szakemberek már véglegesítették az elképzeléseket. Szilveszter Szabolcs válaszában a tervezési folyamat hosszúságát és az eddigi egyeztetéseket hangsúlyozta. Kijelentette, a lakossági fórumot éppen azért szervezték, hogy a munkálatok megkezdése előtt megismerjék a véleményeket. Szerinte
Gál Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi főtér kialakítása sem évszázados, változatlan örökség, hanem az 1960-as évek városrendezési elképzeléseinek eredménye. A városok folyamatosan változnak, ezért szerinte a történelmi jelleg megőrzése nem zárja ki a közterületek korszerűsítését.
Többen is támogatásukról biztosították a tervezett átalakítást, egyesek kisebb fenntartásokkal, mások feltétel nélkül álltak ki mellette. A hozzászólásokból ugyanakkor az is kiderült, hogy a vita nem egyszerűen a megújulás támogatói és ellenzői között zajlik:
A döntéshozatal átláthatóságát és a lakossági vélemények tényleges figyelembevételét is sürgették.
A tervezők egy hagyományos kutat idéző díszítőelemet is elképzeltek a főtérre
Fotó: Piller Stúdió
A fórumon a megvalósítás pénzügyi feltételei is szóba kerültek. Mint elhangzott, a teljes főtér átalakítása jelentős összeget igényelne, ezért két szakaszra osztották a beruházást. Elsőként a tér déli részét alakítanák át, majd újabb finanszírozás esetén folytatnák a munkálatokat. A teljes beruházásra egyelőre nincs biztosított fedezet.
A bemutatott elképzelés tehát nem jelenti azt, hogy rövidesen munkagépek jelennek meg a Gábor Áron téren. A városvezetés a fórumot a tervezési és egyeztetési folyamat részének tekinti, a lakossági felszólalásokból azonban egyértelművé vált: a kérdés nem csupán az, miként lehet szebbé és gyalogosbarátabbá tenni Kézdivásárhely központját, hanem az is, hogy
A szökőkút nem tűnik el, csak átalakul, és bennebb költözik
Fotó: Piller Stúdió
Egyfajta választ talán az utolsóként felszólaló résztvevő fogalmazott meg, mondván, hogy bár az ilyen beruházásokat gyakran kísérik viták és kezdeti ellenérzések, az európai tapasztalatok azt mutatják, hogy a megvalósult fejlesztések sok esetben széles körű lakossági támogatottságot élveznek, és hosszú távon nem csupán a városképet, hanem a mindennapi élet minőségét és a közösségi kapcsolatokat is gazdagítják.
A párbeszéd ma, november 10-én, kedden 18 órától folytatódik: a városvezetés újabb lakossági fórumot tart a vállalkozói inkubátorházban, ahol ismét lehetőség nyílik a főtér átalakításával kapcsolatos kérdések és észrevételek megfogalmazására.
Fentől látványosnak néz ki a terv, de a főtéren lakók közül nem mindenki örül neki
Fotó: Piller Stúdió
Az is felmerült, jó lenne, ha a református templom körbejárható volna
Fotó: Piller Stúdió
A cél élettel megtölteni a főteret
Fotó: Piller Stúdió
A Gábor Áron-szobor hangsúlysabb helyet kap
Fotó: Piller Stúdió
Többen azt nehezményezik, hogy túlságosan nagy a lesz a „tapstér”
Fotó: Piller Stúdió
A Vigadó előtt majd kisebb konceteket is lehet tartani
Fotó: Piller Stúdió
Az átalakítás első fázisa csak a főtér déli részét célozza
Fotó: Piller Stúdió
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