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Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről

A parkolóhelyek megszüntetése, a szökőkút átalakítása és a forgalom átszervezése váltotta ki a legtöbb ellenérzést Kézdivásárhely központjának megújításáról tartott lakossági fórumon. A városvezetés élhetőbb, gyalogosbarát főtér kialakítását ígéri.

Kocsis Károly

2026. november 10., 17:172026. november 10., 17:17

2026. november 10., 17:452026. november 10., 17:45

Tervezői ilyennek képzelik el Kézdivásárhely majdani főterét

Tervezői ilyennek képzelik el Kézdivásárhely majdani főterét

Fotó: Piller Stúdió

A parkolóhelyek megszüntetése, a szökőkút átalakítása és a forgalom átszervezése váltotta ki a legtöbb ellenérzést Kézdivásárhely központjának megújításáról tartott lakossági fórumon. A városvezetés élhetőbb, gyalogosbarát főtér kialakítását ígéri.

Kocsis Károly

2026. november 10., 17:172026. november 10., 17:17

2026. november 10., 17:452026. november 10., 17:45

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A kézdivásárhelyi vállalkozói inkubátorházban tartott lakossági fórumon Szilveszter Szabolcs alpolgármester és Gál Zoltán építész, a tervezőcsapat képviselője hétfőn ismertette a Gábor Áron tér átalakítására vonatkozó elképzeléseket.

A bemutatót élénk, helyenként indulatos vita követte, ezért

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nem lehetett megállapítani, hogy a több mint ötven résztvevő között miként oszlik meg a korszerűsítés ellenzőinek, illetve támogatóinak aránya.

Arra sem maradt lehetőség, hogy kérdezz-felelek formájában tisztázni tudják az egyes kérdésköröket.

Kézdivásárhely főtere 1900 körül...

Kézdivásárhely főtere 1900 körül

Fotó: Nagy Lázár rajza/Morelli Gusztáv metszete

Mint kiderült, a főtér átalakításának terve nem előzmények nélküli. Szilveszter Szabolcs felidézte, hogy már 2012-ben készült egy koncepcionális elképzelés, amely jelentős vitát váltott ki. Ezt 2018-ban újabb tervezési szakasz követte, majd a történelmi városközpont övezeti rendezési tervének kidolgozása teremtette meg a jelenlegi elképzelés szakmai és jogi alapját.

Meghaladott látványtervek gerjesztettek vitát

A történelmi központ rendezési dokumentációját 2026. január 22-én fogadta el az önkormányzati képviselő-testület. A főtér – pontosabban annak a mintegy 85 százalékát célzó – átalakításának tervét, amire majd finanszírozási forrást kell találni, május 18-án, majd június 3-án mutatták be a tanácsosoknak, a vonatkozó tanácshatározatot július 27-én fogadták el.

...a '80-as években

...a '80-as években

Fotó: Korabeli képeslap

Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a tervezés során a forgalmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi és tűzvédelmi szempontokat is figyelembe vették. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a közösségi médiában több alkalommal a 2012-es, már meghaladott látványtervek terjedtek, ami félreértésekhez vezetett.

Gál Zoltán történelmi áttekintéssel indokolta az elképzelést. Emlékeztetett arra, hogy a mai főtér évszázadokon keresztül vásártérként működött, és csak az 1960-as években nyerte el parkosított formáját. Meglátása szerint

a városközpontnak ismét olyan találkozóhellyé kellene válnia, amelyben nem az autósforgalom, hanem az emberek kapnak elsőbbséget.
Napjainkban

...napjainkban

Fotó: Kocsis Károly

A résztvevők egy része már eleve fenntartásokkal, sőt határozott ellenérzésekkel érkezett a fórumra, és a hozzászólások alapján úgy tűnt, hogy a bemutatón elhangzott érvek sem változtattak előzetesen kialakított álláspontjukon. Tényleges módosító javaslatok hiányában ellenvetéseik jórészt kimerültek azzal, hogy

„a főtér jól van úgy, ahogy most kinéz”, vagy csak egyszerűen „öncélúnak” tekintették az átalakítás tervét.

Mások olyan kérdéseket feszegettek (a vállalkozások támogatásának szükségessége, a városi kórház működésének hiányosságai, a főtéri épületek rehabilitációjának fontossága stb.), amelyek nem feltétlenül tartoztak a fórum meghirdetett témájához. Indulatokból sem volt hiány, néha egymás szavába vágva, egymást túlharsogva igyekeztek érvényt szerezni vélt vagy valós igazuknak.

A parkolás a legnagyobb vitapont

A tervek egyik legjelentősebb változtatása a parkolóhelyeket érinti. A főtéren jelenleg 99 ilyen található,

számuk – a Márton Áron téren kialakítandókkal együtt – 32-re csökkenne.

Több főtéri lakó is felvetette, hogy nem lesz ahol tartania majd az autóját. Egyikük arra figyelmeztetett, az ottani kereskedelem már most is nehéz helyzetben van, a parkolási lehetőségek további korlátozása pedig elterelheti a vásárlókat. Úgy fogalmazott:

ha nem tud megállni a központban, inkább máshol vásárol.

Van, aki főtérre nyíló udvartérben működő vállalkozását félti, mondván, ha nem tud a helyszínen járműveket fogadni, bezárhat; másnak az okoz gondot, hogy hol fog majd parkolni a hozzá látogató vendége.

Szilveszter Szabolcs alpolgármester minden kérdésre igyekezett válaszolni

Szilveszter Szabolcs alpolgármester minden kérdésre igyekezett válaszolni

Fotó: Tuchiluș Alex

Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a főtéri vendéglátóteraszok korábbi bővítése máris kedvező változásokat eredményezett.

A gyalogosoknak átadott területek szerinte nem feltétlenül gyengítik a vállalkozásokat, hanem új vendégeket és nagyobb forgalmat hozhatnak.

A parkolók megszüntetése miatt aggódókat azzal igyekezett megnyugtatni, hogy a környező utcák forgalmi rendjének átalakításával, több utca egyirányúsításával és új parkolóhelyek létrehozásával ellensúlyoznák a veszteséget. Elmondása szerint

a főtér körül, legfeljebb ötpercnyi gyaloglásra összesen 420 parkolóhelyet alakítanak ki.
Gál Zoltán tervező szakmai érvekkel támasztotta alá az elképzelést

Gál Zoltán tervező szakmai érvekkel támasztotta alá az elképzelést

Fotó: Tuchiluș Alex

A járóbeteg-rendelő közelében, a Vasút utcában már létrejött egy 64 férőhelyes parkoló, az is három percre esik a központtól. Egyesek földalatti parkoló kialakításának lehetőségét is felvetették.

A tervezők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy

a főtéri ingatlanok megközelítését nem tiltanák meg teljesen.

A süllyeszthető oszlopokkal szabályozott behajtás lehetővé tenné, hogy a lakók eljussanak otthonukhoz, a kereskedők pedig feltölthessék üzleteiket. A gépkocsikat azonban nem lehetne tartósan a gyalogosövezetben hagyni: a főteret szeretnék visszaadni az embereknek, használhatóbbá, élvezhetőbbé tenni, élettel tölteni meg, és itt elsősorban nem a turistákra, hanem a kézdivásárhelyiekre gondolnak.

A fórum közel hárm órán át tartott, mégsem jutott idő mindenre

A fórum közel hárm órán át tartott, mégsem jutott idő mindenre

Fotó: Tuchiluș Alex

Mi lesz a szökőkúttal?

A parkolóhelyek mellett a szökőkút sorsa váltotta ki a legtöbb érzelmet. Többen a város egyik jelképének nevezték az alig hatvan éve használatba adott létesítményt, amelynek megőrzését fontosabbnak tartanák egy korszerű, burkolatba süllyesztett vízjáték kialakításánál. Egy felszólaló a hűtőhatását ecsetelte, valamint a burkolt felületek nyári felmelegedésének veszélyére figyelmeztetett.

Gál Zoltán elmondta: a víz nem tűnne el a főtérről, hanem

a mostani szökőkút helyett a tér burkolatába illeszkedő, játékos vízsugarakkal működő vízjátékot alakítanának ki.

Ez nyáron hűsölési lehetőséget kínálna, rendezvények idején pedig ki lehetne kapcsolni, így a terület más célra is használhatóvá válna. Akadt, aki körforgalom tervezett megszüntetését fájlalja, attól tartva, hogy ez növeli a balesetveszélyt, az alpolgármester viszont azzal érvelt, hogy a forgalom átszervezése és a gyalogosoknak biztosított nagyobb tér biztonságosabbá teszi a városközpontot.

Többen is határozottan kifogásolták az elképzelést

Többen is határozottan kifogásolták az elképzelést

Fotó: Tuchiluș Alex

A zöldfelületek csökkenése miatt ugyancsak többen aggódtak. A tervező szerint azonban

valamennyi meglévő, kifejlett fát megtartanák, és a zöldfelületek összterülete mindössze öt százalékkal csökkenne.

A parkot könnyebben átjárhatóvá tennék, a szintkülönbségek áthidalására pedig több helyen lépcsők helyett enyhe emelkedőket alakítanának ki.

A tervek szerint Gábor Áron szobrát a jelenlegi helyéről előrébb, a nyitott tér irányába helyeznék át, hogy hangsúlyosabb szerepet kapjon a városközpontban. A Vigadó előtt kisebb szabadtéri előadásokra is használható teresedést alakítanának ki, a homlokzatok mentén pedig sétányok és vendéglátóteraszok kaphatnának helyet.

A zöldövezetek összfelülete mindössze 5 százlékkal csökken, viszont több lesz a fa

A zöldövezetek összfelülete mindössze 5 százlékkal csökken, viszont több lesz a fa

Fotó: Piller Stúdió

A történelmi jelleg nem zárja ki a korszerűsítést

A terv ellenzői közül többen azt is sérelmezték, hogy szerintük a lakosságot csak akkor kérdezik meg, amikor a szakemberek már véglegesítették az elképzeléseket. Szilveszter Szabolcs válaszában a tervezési folyamat hosszúságát és az eddigi egyeztetéseket hangsúlyozta. Kijelentette, a lakossági fórumot éppen azért szervezték, hogy a munkálatok megkezdése előtt megismerjék a véleményeket. Szerinte

más lenne a helyzet, ha már munkagépek dolgoznának a téren, és a városvezetés akkor sem hallgatná meg az érintetteket.

Gál Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi főtér kialakítása sem évszázados, változatlan örökség, hanem az 1960-as évek városrendezési elképzeléseinek eredménye. A városok folyamatosan változnak, ezért szerinte a történelmi jelleg megőrzése nem zárja ki a közterületek korszerűsítését.

Többen is támogatásukról biztosították a tervezett átalakítást, egyesek kisebb fenntartásokkal, mások feltétel nélkül álltak ki mellette. A hozzászólásokból ugyanakkor az is kiderült, hogy a vita nem egyszerűen a megújulás támogatói és ellenzői között zajlik:

sokan nem magát a felújítást utasítják el, hanem azt szeretnék, hogy a tervek jobban igazodjanak a helyiek mindennapi szokásaihoz és igényeihez.

A döntéshozatal átláthatóságát és a lakossági vélemények tényleges figyelembevételét is sürgették.

A tervezők egy hagyományos kutat idéző díszítőelemet is elképzeltek a főtérre

A tervezők egy hagyományos kutat idéző díszítőelemet is elképzeltek a főtérre

Fotó: Piller Stúdió

Két szakaszban valósítanák meg

A fórumon a megvalósítás pénzügyi feltételei is szóba kerültek. Mint elhangzott, a teljes főtér átalakítása jelentős összeget igényelne, ezért két szakaszra osztották a beruházást. Elsőként a tér déli részét alakítanák át, majd újabb finanszírozás esetén folytatnák a munkálatokat. A teljes beruházásra egyelőre nincs biztosított fedezet.

A bemutatott elképzelés tehát nem jelenti azt, hogy rövidesen munkagépek jelennek meg a Gábor Áron téren. A városvezetés a fórumot a tervezési és egyeztetési folyamat részének tekinti, a lakossági felszólalásokból azonban egyértelművé vált: a kérdés nem csupán az, miként lehet szebbé és gyalogosbarátabbá tenni Kézdivásárhely központját, hanem az is, hogy

miként lehet összeegyeztetni a városfejlesztési elképzeléseket az ott élők, dolgozók és vásárlók mindennapi igényeivel.
A szökőkút nem tűnik el, csak átalakul, és bennebb költözik

A szökőkút nem tűnik el, csak átalakul, és bennebb költözik

Fotó: Piller Stúdió

Egyfajta választ talán az utolsóként felszólaló résztvevő fogalmazott meg, mondván, hogy bár az ilyen beruházásokat gyakran kísérik viták és kezdeti ellenérzések, az európai tapasztalatok azt mutatják, hogy a megvalósult fejlesztések sok esetben széles körű lakossági támogatottságot élveznek, és hosszú távon nem csupán a városképet, hanem a mindennapi élet minőségét és a közösségi kapcsolatokat is gazdagítják.

A párbeszéd ma, november 10-én, kedden 18 órától folytatódik: a városvezetés újabb lakossági fórumot tart a vállalkozói inkubátorházban, ahol ismét lehetőség nyílik a főtér átalakításával kapcsolatos kérdések és észrevételek megfogalmazására.

Fentől látványosnak néz ki a terv, de a főtéren lakók közül nem mindenki örül neki

Fentől látványosnak néz ki a terv, de a főtéren lakók közül nem mindenki örül neki

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Az átalakítás első fázisa csak a főtér déli részét célozza

Az átalakítás első fázisa csak a főtér déli részét célozza

Fotó: Piller Stúdió

Háromszék Kézdivásárhely
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