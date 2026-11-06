A lakóknak is bemutatják Kézdivásárhely főterének átalakítási terveit

2026. november 06., péntek

Egész novemberben gyűjt a sepsiszentgyörgyi kórház a kisbabák számára

Gyűjtést szervez a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az ott született kisbabák számára, mert sok anya úgy érkezik a szülészetre, hogy még a legszükségesebb babaholmikat sem tudja magával hozni.