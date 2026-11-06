A Z generáció kommunikációjáról szól a 13. PontKom

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kommunikáció és közkapcsolatok szakos végzős hallgatói szervezik a konferenciát immár 13 éve
Fotó: Haáz Vince
A Z-generáció kommunikációs világát járja körül kerekasztalokkal és előadásokkal a 13. PontKom konferencia, amelyet november 13-án rendeznek meg Marosvásárhelyen.
A kommunikációtudományi konferenciát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok szakos végzős hallgatói szervezik Marosvásárhelyen, Új korszak, új kommunikáció. Hogyan szólítsuk meg az új generációt? címmel.
Sárosi Andrea hallgató, az esemény egyik szervezője a Székelyhonnak elmondta: igyekeztek minél tágabb témakört felölelni, amely ma érdekli a fiatalokat, hogy feltérképezzék a Z generáció sajátos kommunikációs világát.
Ilyen téma például a kultúra, amelyről Bota Trombitás Melinda, a Kultfeszt szervezője beszél, vagy a közélet, amelyről Szepessy László, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke tart előadást. Emellett Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei elnöke és Tánczos Barna szenátor is bekapcsolódnak egy kerekasztal-beszélgetésbe. Szó lesz a sajtóról, a profitorientált szféráról, a civil szervezetekről, a táncművészetről, valamint a szabadúszók világáról is.
– fejtette ki Sárosi Andrea szervező.
A belépés ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
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