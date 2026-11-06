A Z generáció kommunikációjáról szól a 13. PontKom

A Z-generáció kommunikációs világát járja körül kerekasztalokkal és előadásokkal a 13. PontKom konferencia, amelyet november 13-án rendeznek meg Marosvásárhelyen.

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A kommunikációtudományi konferenciát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok szakos végzős hallgatói szervezik Marosvásárhelyen, Új korszak, új kommunikáció. Hogyan szólítsuk meg az új generációt? címmel.

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Sárosi Andrea hallgató, az esemény egyik szervezője a Székelyhonnak elmondta: igyekeztek minél tágabb témakört felölelni, amely ma érdekli a fiatalokat, hogy feltérképezzék a Z generáció sajátos kommunikációs világát.