Tisztázta a minisztérium: nem emelik meg az ingatlanadót az engedély nélkül beépített erkélyek miatt

Fotó: Tuchiluș Alex
Nem duplázódik meg az ingatlanadójuk, és tízszeres illetéket sem kell fizetniük azoknak, akik engedély nélkül építették be az erkélyüket – jelentette ki Marcel-Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.
A minisztérium csütörtök esti közleményében – melyet az Agerpres szemléz – hangsúlyozták, hogy a 2026/169-es törvény hatálybalépése után félreértések alakultak ki az engedély nélkül beépített erkélyek jogi helyzetével kapcsolatban. Ezért miniszteri rendeletben tisztázták az előírásokat, hogy azokat országszerte egységesen alkalmazzák.
A rendeletben leszögezik, hogy
Aránytalan és jogellenes lenne egy 70–80 négyzetméteres lakás teljes ingatlanadóját megduplázni egy 3–4 négyzetméteres erkély átalakítása miatt – hangsúlyozták.
A tárca azt is tisztázta, hogy
Az új törvény nem alkalmazható visszamenőlegesen a már elévült szabálysértésekre.
A rendelet szerint ugyanakkor az érintett tulajdonosok időbeli korlátozás nélkül kérhetik az erkély beépítésének utólagos engedélyezését, és ezért csak a szokásos engedélyezési illetéket kell kifizetniük.
– magyarázták.
A rendelet értelmében az utólagos engedélyeztetés célja az épület biztonságának ellenőrzése, nem pedig a tulajdonosok megbüntetése. A jogszabály ugyanakkor nem kötelezi az önkormányzatokat az engedély nélkül beépített erkélyek helyzetének általános felmérésére sem – közölték.
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