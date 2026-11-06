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Tisztázta a minisztérium: nem emelik meg az ingatlanadót az engedély nélkül beépített erkélyek miatt

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Nem duplázódik meg az ingatlanadójuk, és tízszeres illetéket sem kell fizetniük azoknak, akik engedély nélkül építették be az erkélyüket – jelentette ki Marcel-Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.

Farkas Áron

2026. november 06., 08:172026. november 06., 08:17

A minisztérium csütörtök esti közleményében – melyet az Agerpres szemléz – hangsúlyozták, hogy a 2026/169-es törvény hatálybalépése után félreértések alakultak ki az engedély nélkül beépített erkélyek jogi helyzetével kapcsolatban. Ezért miniszteri rendeletben tisztázták az előírásokat, hogy azokat országszerte egységesen alkalmazzák.

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A rendeletben leszögezik, hogy

az ingatlanadó 100 százalékos emelése kizárólag az engedély nélkül épült ingatlanokra vonatkozik, nem pedig azokra a szabályosan felépített lakóépületekre, amelyeken utólag kisebb átalakításokat végeztek, például beépítettek egy erkélyt.

Aránytalan és jogellenes lenne egy 70–80 négyzetméteres lakás teljes ingatlanadóját megduplázni egy 3–4 négyzetméteres erkély átalakítása miatt – hangsúlyozták.

A tárca azt is tisztázta, hogy

az építési engedély nélkül végzett munkálatok miatt három év elteltével már nem szabható ki bírság.

Az új törvény nem alkalmazható visszamenőlegesen a már elévült szabálysértésekre.

A rendelet szerint ugyanakkor az érintett tulajdonosok időbeli korlátozás nélkül kérhetik az erkély beépítésének utólagos engedélyezését, és ezért csak a szokásos engedélyezési illetéket kell kifizetniük.

A törvényben szereplő, 2027. augusztus 25-éig tartó átmeneti időszak és a tízszeres illeték más, súlyosabb építési szabálytalanságokra vonatkozik

– magyarázták.

A rendelet értelmében az utólagos engedélyeztetés célja az épület biztonságának ellenőrzése, nem pedig a tulajdonosok megbüntetése. A jogszabály ugyanakkor nem kötelezi az önkormányzatokat az engedély nélkül beépített erkélyek helyzetének általános felmérésére sem – közölték.

Belföld
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