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Digitális platform összesíti, hogy melyik intézménynek mennyi pénzre van szüksége a költségvetésből

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Az összesen 56 központi költségvetési szerv közül 49 november 4-ig benyújtotta a pénzügyminisztériumnak a 2027-es kiadási keretekre vonatkozó javaslatát – közölte csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Székelyhon

2026. november 05., 20:282026. november 05., 20:28

2026. november 05., 20:292026. november 05., 20:29

A tárcavezető a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a költségvetési intézményeknek november 9-ig kell pótolniuk az elmaradt javaslatokat, november 11-ig pedig ellenőrizniük kell és ki kell egészíteniük

  • a beruházásokra,

  • az uniós forrásokra,

  • a személyi kiadásokra

  • és a költségvetési programokra vonatkozó adatokat.

Ezzel párhuzamosan a pénzügyminisztériummal közösen tisztázniuk kell, mely projektek és programok finanszírozása szűnik meg 2027-től.

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Nazare azt is közölte, hogy a kormány csütörtöki ülésén elkezdték a jövő évi költségvetés előkészítését.

A 2027-es büdzsét és a 2028-2030-as időszakra vonatkozó előrejelzéseket a helyreállítási forrásokból finanszírozott új, eBuget NG elektronikus rendszerben állítják össze.

A miniszter szerint a digitális platform lehetővé teszi az intézmények finanszírozási igényeinek átláthatóbb elemzését, valamint a vállalt kötelezettségek és a beruházások költségeinek pontosabb felmérését – ismerteti az Agerpres.

Hangsúlyozta, hogy az intézmények által benyújtott igények nem jelentenek automatikusan jóváhagyott előirányzatokat. A kiadási kereteket a várható bevételek és a tényleges finanszírozási lehetőségek alapján határozzák meg, az államháztartási hiány csökkentésére vállalt kötelezettségek betartásával.

Nazare szerint egy hiteles költségvetés összeállítása a jövő év elején esedékes nemzetközi hitelminősítői értékelések szempontjából is kulcsfontosságú.

A költségvetési fegyelem fenntartása és a vállalások teljesítése megteremtheti a feltételeket ahhoz, hogy Románia adósbesorolásának kilátását negatívról stabilra javítsák, ez azonban nem garantált – jelentette ki.

Belföld Gazdaság
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