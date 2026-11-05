Digitális platform összesíti, hogy melyik intézménynek mennyi pénzre van szüksége a költségvetésből

Fotó: Borbély Fanni
Az összesen 56 központi költségvetési szerv közül 49 november 4-ig benyújtotta a pénzügyminisztériumnak a 2027-es kiadási keretekre vonatkozó javaslatát – közölte csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
2026. november 05., 20:282026. november 05., 20:28
2026. november 05., 20:292026. november 05., 20:29
A tárcavezető a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a költségvetési intézményeknek november 9-ig kell pótolniuk az elmaradt javaslatokat, november 11-ig pedig ellenőrizniük kell és ki kell egészíteniük
a beruházásokra,
az uniós forrásokra,
a személyi kiadásokra
és a költségvetési programokra vonatkozó adatokat.
Ezzel párhuzamosan a pénzügyminisztériummal közösen tisztázniuk kell, mely projektek és programok finanszírozása szűnik meg 2027-től.
Nazare azt is közölte, hogy a kormány csütörtöki ülésén elkezdték a jövő évi költségvetés előkészítését.
A miniszter szerint a digitális platform lehetővé teszi az intézmények finanszírozási igényeinek átláthatóbb elemzését, valamint a vállalt kötelezettségek és a beruházások költségeinek pontosabb felmérését – ismerteti az Agerpres.
Hangsúlyozta, hogy az intézmények által benyújtott igények nem jelentenek automatikusan jóváhagyott előirányzatokat. A kiadási kereteket a várható bevételek és a tényleges finanszírozási lehetőségek alapján határozzák meg, az államháztartási hiány csökkentésére vállalt kötelezettségek betartásával.
Nazare szerint egy hiteles költségvetés összeállítása a jövő év elején esedékes nemzetközi hitelminősítői értékelések szempontjából is kulcsfontosságú.
A költségvetési fegyelem fenntartása és a vállalások teljesítése megteremtheti a feltételeket ahhoz, hogy Románia adósbesorolásának kilátását negatívról stabilra javítsák, ez azonban nem garantált – jelentette ki.
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