Digitális platform összesíti, hogy melyik intézménynek mennyi pénzre van szüksége a költségvetésből

Az összesen 56 központi költségvetési szerv közül 49 november 4-ig benyújtotta a pénzügyminisztériumnak a 2027-es kiadási keretekre vonatkozó javaslatát – közölte csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

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A tárcavezető a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a költségvetési intézményeknek november 9-ig kell pótolniuk az elmaradt javaslatokat, november 11-ig pedig ellenőrizniük kell és ki kell egészíteniük

a beruházásokra,

az uniós forrásokra,

a személyi kiadásokra

és a költségvetési programokra vonatkozó adatokat.

Ezzel párhuzamosan a pénzügyminisztériummal közösen tisztázniuk kell, mely projektek és programok finanszírozása szűnik meg 2027-től.

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Nazare azt is közölte, hogy a kormány csütörtöki ülésén elkezdték a jövő évi költségvetés előkészítését.