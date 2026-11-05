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Fotó: Borbély Fanni
Hamis profilokat hoztak létre egy Maros megyei nő nevével és fényképével és obszcén elemekkel egészítettek ki. Nyomozás indult ellenük és házkutatásokat is tartottak.
Öt házkutatást tartottak csütörtökön Maros és Temes megyében a rendőrök egy olyan büntetőügyben, amelyben
A rendőrségi eljárás során kiderült, hogy 2024-ben és 2025-ben ismeretlen személyek több hamis profilt hozhattak létre egy közösségi oldalon, egy Maros megyei fiatal nő nevének és fényképeinek felhasználásával, az érintett beleegyezése nélkül. Ezt követően az említett profilokon keresztül
Emellett a fiatal nő több alkalommal is illetlen tartalmú üzeneteket, fényképeket és videókat kapott.
Az ügyben csütörtökön négy házkutatást tartottak a Maros megyei Malomfalván és Feketén, egyet pedig a Temes megyei Temesrékáson.
A házkutatások során a rendőrök két mobiltelefont azonosítottak, amelyekkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy felhasználhatták őket a bűncselekmények elkövetéséhez. A készülékeket a további nyomozás érdekében lefoglalták.
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