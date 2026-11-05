Hamis profilokat hoztak létre egy Maros megyei nő nevével és fényképével és obszcén elemekkel egészítettek ki. Nyomozás indult ellenük és házkutatásokat is tartottak.

Székelyhon 2026. november 05., 16:432026. november 05., 16:43

Öt házkutatást tartottak csütörtökön Maros és Temes megyében a rendőrök egy olyan büntetőügyben, amelyben

informatikai adathamisítás és zaklatás gyanúja miatt folyik nyomozás.

Hirdetés A rendőrségi eljárás során kiderült, hogy 2024-ben és 2025-ben ismeretlen személyek több hamis profilt hozhattak létre egy közösségi oldalon, egy Maros megyei fiatal nő nevének és fényképeinek felhasználásával, az érintett beleegyezése nélkül. Ezt követően az említett profilokon keresztül

megosztották a sértett fényképeit, amelyek közül néhányat obszcén elemekkel egészítettek ki.