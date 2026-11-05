Bombafenyegetés egy Romániába érkező Wizz Air-járaton

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„A bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér irányítótornyát a Milánóból érkező Wizz Air-járat személyzete értesítette a bombafenyegetésről. A repülőgép 11 óra után 9 perccel landolt” – írja a News.ro hírportál a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) csütörtöki közlésére hivatkozva.

A SRI tájékoztatása szerint a járat 182 utasát és a személyzet hét tagját leszállítják a repülőgépről, majd a terminálba kísérik őket. A helyszínen elvégzik az ilyen esetekben előírt biztonsági intézkedéseket.

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A Digi24 hírportál forrásai szerint a SRI robbanószer-szakértői csapata jelenleg ellenőrzi a repülőgépet, hogy megállapítsák, valós-e a fenyegetés.

„A repülőtéren az állami intézményekkel együttműködve jelenleg is végrehajtják az eljárási intézkedéseket.