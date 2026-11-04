Az USA védelmi politikáért felelős államtitkárával tárgyalt Románia elnöke

Nicușor Dan államfő szerdán a Cotroceni-palotában fogadta az Egyesült Államok védelmi politikáért felelős államtitkárát, Elbridge Colbyt, akivel a fekete-tengeri térség biztonságáról és a fenyegetések elhárításához szükséges közös transzatlanti fellépésről tárgyalt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az államfő Facebook-bejegyzése szerint a megbeszélésen szó esett Románia térségbeli stabilitást szolgáló erőfeszítéseiről és az egyre összetettebb biztonsági fenyegetésekről.

Hirdetés

Nicușor Dan megköszönte az amerikai adminisztráció hozzájárulását Románia biztonságához, és megerősítette, hogy az ország továbbra is elkötelezett az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerség mellett – ismerteti az Agerpres.

Az elnök rámutatott, hogy Romániának a hibrid fenyegetések széles körével kell szembenéznie,