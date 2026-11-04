Az USA védelmi politikáért felelős államtitkárával tárgyalt Románia elnöke

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő szerdán a Cotroceni-palotában fogadta az Egyesült Államok védelmi politikáért felelős államtitkárát, Elbridge Colbyt, akivel a fekete-tengeri térség biztonságáról és a fenyegetések elhárításához szükséges közös transzatlanti fellépésről tárgyalt.
2026. november 04., 20:502026. november 04., 20:50
2026. november 04., 20:562026. november 04., 20:56
Az államfő Facebook-bejegyzése szerint a megbeszélésen szó esett Románia térségbeli stabilitást szolgáló erőfeszítéseiről és az egyre összetettebb biztonsági fenyegetésekről.
Nicușor Dan megköszönte az amerikai adminisztráció hozzájárulását Románia biztonságához, és megerősítette, hogy az ország továbbra is elkötelezett az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerség mellett – ismerteti az Agerpres.
Az elnök rámutatott, hogy Romániának a hibrid fenyegetések széles körével kell szembenéznie,
Hangsúlyozta, hogy a Fekete-tenger jelenleg stratégiai szempontból az egyik legveszélyesebb és leginstabilabb tengeri térség, ahol Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának következményei egyre súlyosabban éreztetik hatásukat. Románia jelentős erőforrásokat fordít a biztonsági kockázatok kezelésére, különös tekintettel a hajózás szabadságát és a kritikus energetikai infrastruktúrát fenyegető veszélyekre - tette hozzá.
Nicușor Dan kiemelte, hogy Románia továbbra is számít az Egyesült Államok és szövetségesei elkötelezett támogatására. Szerinte az amerikai gazdasági és katonai jelenlét erősítése Romániában stratégiai jelentőségű, és hozzájárulna a transzatlanti kapcsolatok megszilárdításához.
A találkozón az Egyesült Államok bukaresti nagykövete, Darryl Nirenberg is részt vett.
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