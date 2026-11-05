Eszméletlen állapotban találták a munkást, akinek leszakította a karját egy munkagép

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Fotó: Haáz Vince
Sürgősségi orvosi ellátást nyújtottak egy férfinak csütörtök reggel a SMURD mentőegységei, miután a karját leszakította egy munkagép egy fafeldolgozó üzemben, Ilvatelek (Lunca Ilvei) községben – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
A közlemény szerint a súlyosan sérült férfit eszméletlen állapotban találták a mentőegységek. Egyik karját leszakította a gép, mellkasán sérüléseket szenvedett. A mentőegység sürgősségi ellátásban részesítette, majd elszállította a férfit Magura településre, ahol átadták a mobil intenzív terápiás egység és a SMURD-mentőhelikopter személyzetének.
A mentési művelet csütörtök délelőtt még folyamatban volt – írta az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem közlésére hivatkozva.
Büntetőeljárást indítottak a rendőrök a csütörtök reggel a Beszterce-Naszód megyei Ilvatelek községben egy fafeldolgozó üzemben súlyosan megsérült munkás ügyében. Az esetről értesítették a területi munkaügyi felügyelőséget is.
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