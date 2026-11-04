Nem jutnak parkolóhelyhez a lakók, fizetőssé tennék a tömbházak közötti parkolást

A saját autókkal érkező egyetemisták és bérlők, illetve szolgálati autóval járó lakók miatt nem jut hely mindenkinek a tömbháznegyedekben lévő parkolókban Marosvásárhelyen – panaszkodnak a lakók, mire a városháza egy javaslattal állt elő. A parkolóbérletek bevezetésén is dolgoznak.

Simon Virág 2026. november 04., 22:002026. november 04., 22:00

Marosvásárhelyen is nagy gondot jelent a parkolóhelyek hiánya, és ez különösen érződik az iskolaidőben, amikor az egyetemisták is visszaköltöznek a városba, és saját gépkocsijaikat is állomásoztatják a tömbházak között. Panaszkodnak a lakók Legutóbb a Kárpátok sétányán szervezett lakossági fórumon tették szóvá a marosvásárhelyiek, hogy megoldást kell találni a parkolóhelyek hiányára. Mint említették, a lakónegyedben – ami viszonylag közel van az orvosi egyetemhez, de a nagykórházhoz is, ahol a legtöbb rezidens orvos dolgozik – gyakorlatilag lehetetlen parkolni. Hirdetés Azt sérelmezték, hogy

a bérbe adott lakásokban élők, akik nem marosvásárhelyiek és nem ide adóznak, elfoglalják a tömbházak körüli parkolókat,

sokszor felparkolnak a zöldövezetre is. Azt kérték a város vezetőségétől, hogy találjon megoldást erre.

Havi 22 lejes bérlettel ingyen lehet használni a kijelölt fizetős parkolóhelyeket is Fotó: Haáz Vince

Legyen fizetős a parkolás Soós Zoltán polgármester válaszában kifejtette,

nem lehetséges az, hogy különbséget tegyenek azok között, akik marosvásárhelyiek és akik máshonnan jöttek,

és javasolta, hogy a Kárpátok sétányán működő lakótársulások kövessék a Kornisán lévő tömbházak lakótársulásának példáját. Ott ugyanis a társulás megelégelte, hogy minden parkolóhely foglalt a tömbházak között, és kérte a városházát, hogy alakítsa fizetőssé azokat.

Szabályosan vagy nem, de az autót valahol hagyni kell Fotó: Haáz Vince

Így a Constantin Romanu Vivu és Székely vértanúk utcában

A lakók kezdeményes évi 268 lejes bérletet válthatnak, ami havi 22 lejt jelent. Ez nem biztosít számukra parkolóhelyet, de használhatják a kijelölt helyeket, amelyek nem annyira foglaltak, mint korábban, amikor ingyenesek voltak. Készülőben a városszintű megoldás Gombos Csaba városmenedzsertől megtudtuk, hogy bár csak egy lakótársulás kérésére jelölték ki és tették fizetőssé a parkolóhelyeket,

városszinten csaknem negyven társulás kérte ugyanezt.

Jelenleg dolgozzák ki a szabályzatot, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a helyeket kijelöljék és olyan bérleti rendszert vezessenek be, hogy

csak azok vehessenek ezekre a helyekre bérletet, akik 150 méteres körzetben laknak.