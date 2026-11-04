Nem jutnak parkolóhelyhez a lakók, fizetőssé tennék a tömbházak közötti parkolást

Hely hiányában a járdán parkolnak a lakók
Fotó: Haáz Vince
A saját autókkal érkező egyetemisták és bérlők, illetve szolgálati autóval járó lakók miatt nem jut hely mindenkinek a tömbháznegyedekben lévő parkolókban Marosvásárhelyen – panaszkodnak a lakók, mire a városháza egy javaslattal állt elő. A parkolóbérletek bevezetésén is dolgoznak.
Marosvásárhelyen is nagy gondot jelent a parkolóhelyek hiánya, és ez különösen érződik az iskolaidőben, amikor az egyetemisták is visszaköltöznek a városba, és saját gépkocsijaikat is állomásoztatják a tömbházak között.
Legutóbb a Kárpátok sétányán szervezett lakossági fórumon tették szóvá a marosvásárhelyiek, hogy megoldást kell találni a parkolóhelyek hiányára. Mint említették, a lakónegyedben – ami viszonylag közel van az orvosi egyetemhez, de a nagykórházhoz is, ahol a legtöbb rezidens orvos dolgozik – gyakorlatilag lehetetlen parkolni.
Azt sérelmezték, hogy
sokszor felparkolnak a zöldövezetre is. Azt kérték a város vezetőségétől, hogy találjon megoldást erre.
Havi 22 lejes bérlettel ingyen lehet használni a kijelölt fizetős parkolóhelyeket is
Fotó: Haáz Vince
Soós Zoltán polgármester válaszában kifejtette,
és javasolta, hogy a Kárpátok sétányán működő lakótársulások kövessék a Kornisán lévő tömbházak lakótársulásának példáját. Ott ugyanis a társulás megelégelte, hogy minden parkolóhely foglalt a tömbházak között, és kérte a városházát, hogy alakítsa fizetőssé azokat.
Szabályosan vagy nem, de az autót valahol hagyni kell
Fotó: Haáz Vince
Így a Constantin Romanu Vivu és Székely vértanúk utcában
A lakók kezdeményes évi 268 lejes bérletet válthatnak, ami havi 22 lejt jelent. Ez nem biztosít számukra parkolóhelyet, de használhatják a kijelölt helyeket, amelyek nem annyira foglaltak, mint korábban, amikor ingyenesek voltak.
Gombos Csaba városmenedzsertől megtudtuk, hogy bár csak egy lakótársulás kérésére jelölték ki és tették fizetőssé a parkolóhelyeket,
Jelenleg dolgozzák ki a szabályzatot, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a helyeket kijelöljék és olyan bérleti rendszert vezessenek be, hogy
Ez ugyan nem oldja meg a parkolási gondokat, de szabályozza azt, hogy a céges autókat, kisteherautókat, mikrobuszokat ne állomásoztassák a tömbházak között, elfoglalva a lakók számára kialakított helyeket.
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