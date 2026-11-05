Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Koordinátort keresnek Segesvár történelmi központjának UNESCO-védelméhez Pr-cikk

• Fotó: Maros Megyei Tanács

Fotó: Maros Megyei Tanács

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megyei Tanács pályázatot hirdet Segesvár UNESCO-védelem alatt álló történelmi központjának koordinátori tisztségére. A négyéves megbízatásra november 20-ig lehet jelentkezni.

Támogatói tartalom

2026. november 05., 07:502026. november 05., 07:50

A Maros Megyei Tanács – Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhellyel – a 857/2021. sz. kormányhatározattal jóváhagyott, a világörökség listájára felvett történelmi műemlékeknek létrehozott, UNESCO szervezési bizottság szervezési és működési összetételének a szabályzatának a 2. cikkely (2) bekezdés előírásai alapján, amint a 21/2024. sz. kormányrendelettel volt módosítva, közzéteszi, a világörökség listáján a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságába a történelmi műemlék koordinátorának a kiválasztási eljárásának a megszervezését,

A. Általános információk
A történelmi műemlék Koordinátorát a Maros Megyei Tanács nevezi ki, a Világörökség listáján, a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságának (C.O.U.) név szerinti összetételét jóváhagyó határozattal, a jelentkezési aktát benyújtó személyek előzetes kiválasztási eljárásának a következtében.

A mandátum ideje 4 év.

A koordinátornak a kiválasztása egy interjú alapján történik, egy a Maros Megyei Tanácsnak a Terület és városrendezési igazgatóságát irányító alelnökből, a főépítészéből álló bizottság által.

A történelmi műemlék koordinátorának a következők a feladatai:

a) nyomon követi a történelmi műemlékhez és a védelmi övezetéhez tartozó védelmi és ügyintézési programnak az alkalmazását;

b) biztosítja az éves védelmi és ügyintézési tervek által előírt intézkedéseknek a kivitelezését;

c) a tudományos felelőssel együtt, elvégzi az éves és az időszakos jelentéseket, a történelmi műemléknek a megőrzési állapotára vonatkozóan, valamint a felügyeleti inspekciók következtében megállapított általános és sajátos problémákra vonatkozóan, a Kulturális Minisztériumnak és Konvenció országos kapcsolattartó pontjának a részére, valamint az illetékes közhatóságok és -intézmények részére;

d) biztosítja az UNESCO szervezési bizottságának az üléseinek a vezetését és felügyeli a dokumentumainak az ügyintézését, valamint a jó működését;

e) teljesíti a UNESCO szervezési bizottságának a szervezési és működési szabályzatával a megyei tanács által elrendelt bizonyos feladatokat.

B. Az előzetes kiválasztási eljáráson való részvétel feltételei
Ahhoz, hogy részt vegyenek az előzetes kiválasztáson, a jelentkezők a következő feltételeket kel teljesítsék:

– hosszútávú egyetemi felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel kell rendelkezzenek vagy II ciklusú egyetemi felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel kell rendelkezzenek

– mesteri egyetemi tanulmányok a következő tudomány ágazatokban: építészet és városrendezés, polgári mérnök, történelem, művészet, kulturális tanulmányok, növényi és állati források mérnök (csak a tájépítészi szaknak), jogi tudományok, társadalmi és teológiai tudományok és a kulturális örökség védelmének terén való tevékenységgel kell rendelkezzenek.

C. A jelentkezési aktának a tartalma
A jelentkezési akták fogják tartalmazni:

  • curriculum vitae;

  • a tanulmányi okleveleknek, valamint a kulturális örökség védelmének terén való tevékenységet igazoló bármely releváns íratnak a másolatai;

  • szándéklevél, amelyben a jelentkezők röviden (max. 2 oldal) leírják a módját annak ahogyan ők gondolják, hogy hozzájárulhatnak az UNESCO Világörökség listájára beiktatott történelmi helynek a népszerűsítéséhez és megőrzéséhez.

D. A kiválasztási eljárás a következő naptár szerint lesz lebonyolítva

SorszámTevékenységA tevékenység lebonyolításának a határideje
1.A jelentkezési akták megküldésének a határideje2026. 11. 20.
2.A jelentkezési akták kiértékelése2026. 11. 25.
3.Az akták kiértékelési eredményeinek a közlése2026. 11. 26.
4.Interjú a végleges kiválasztáshoz2026. 12. 03.
5.Az eredmények kifüggesztése2026. 12. 04.

A jelentkezések megküldése
A jelentkezéseket és a jelen közleményben kért iratokat legkésőbb 2026. 11. 20., 16,00 óráig kell megküldeni a Maros Megyei Tanács Iktatójába, Győzelem tér 1. sz., irányítószám 540026, Marosvásárhely, Maros megye, zárt és lepecsételt borítékban. A jelentkezők az akta benyújtásakor kapnak egy iktatószámot a valós dátummal és időponttal.

A borítékra fel lesz írva, „A Világörökség listáján, a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságába a történelmi műemlék koordinátorának a jelentkezése”.

Az érdekelt személyek kiegészítő információkat kérhetnek a 0265-263211, 1235-ös belső telefonszámon, a cjmures@cjmures.ro elektronikus postacímen.

(X – fizetett hirdetés)

Maros megye Segesvár Fizetett hirdetés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

A városközpont közelében járt a medve, nem kockáztattak tovább Székelyudvarhelyen
Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtt
Ultimátum helyett pontkényszer, a Sepsi OSK elnöke széthúzást lát az öltözőben
Ügynökakták: neves erdélyi születésű művész ismerte el, hogy állambiztonsági ügynök volt
Az FK Csíkszereda kiesését várják, a Sepsi OSK a felsőházat is elérheti
Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
A városközpont közelében járt a medve, nem kockáztattak tovább Székelyudvarhelyen
Székelyhon

A városközpont közelében járt a medve, nem kockáztattak tovább Székelyudvarhelyen
Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtt
Székelyhon

Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtt
Ultimátum helyett pontkényszer, a Sepsi OSK elnöke széthúzást lát az öltözőben
Székely Sport

Ultimátum helyett pontkényszer, a Sepsi OSK elnöke széthúzást lát az öltözőben
Ügynökakták: neves erdélyi születésű művész ismerte el, hogy állambiztonsági ügynök volt
Krónika

Ügynökakták: neves erdélyi születésű művész ismerte el, hogy állambiztonsági ügynök volt
Az FK Csíkszereda kiesését várják, a Sepsi OSK a felsőházat is elérheti
Székely Sport

Az FK Csíkszereda kiesését várják, a Sepsi OSK a felsőházat is elérheti
Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Nőileg

Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 05., csütörtök

Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el

Az erdélyi RAAL iparvállalat kétszázötven dolgozót bocsát el, a cég az idén már harmadszor hajt végre csoportos létszámleépítést – írja az MTI a román Profit.ro gazdasági portál nyomán.

Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el
Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el
2026. november 05., csütörtök

Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el
Hirdetés
2026. november 04., szerda

Elindult a jelentkezés a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválra

A Szent Miklós Napok keretében december 5-én rendezik meg Gyergyószentmiklóson a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivált és Süteménymustrát. A szervezők már várják a baráti társaságok, közösségek jelentkezését a főzőversenyre.

Elindult a jelentkezés a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválra
Elindult a jelentkezés a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválra
2026. november 04., szerda

Elindult a jelentkezés a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválra
2026. november 04., szerda

Az USA védelmi politikáért felelős államtitkárával tárgyalt Románia elnöke

Nicușor Dan államfő szerdán a Cotroceni-palotában fogadta az Egyesült Államok védelmi politikáért felelős államtitkárát, Elbridge Colbyt, akivel a fekete-tengeri térség biztonságáról is tárgyalt.

Az USA védelmi politikáért felelős államtitkárával tárgyalt Románia elnöke
Az USA védelmi politikáért felelős államtitkárával tárgyalt Románia elnöke
2026. november 04., szerda

Az USA védelmi politikáért felelős államtitkárával tárgyalt Románia elnöke
2026. november 04., szerda

Királyi vendég a gyerekek és idősek között – Marosvásárhelyre látogatott Zsófia hercegnő

Zsófia román királyi hercegnő szerdán a marosvásárhelyi Talentum Alapítványhoz látogatott, ahol másfél órát töltött a gyerekekkel, önkéntesekkel és munkatársakkal. Elismeréssel hallgatta a 33 éve működő szervezet reményt adó munkájának bemutatását.

Királyi vendég a gyerekek és idősek között – Marosvásárhelyre látogatott Zsófia hercegnő
Királyi vendég a gyerekek és idősek között – Marosvásárhelyre látogatott Zsófia hercegnő
2026. november 04., szerda

Királyi vendég a gyerekek és idősek között – Marosvásárhelyre látogatott Zsófia hercegnő
Hirdetés
2026. november 04., szerda

Úgy tűnik, hogy Románia idén 3 milliárd eurót kaphat meg a PNRR-programhoz igényelt 6,4 milliárdból

Románia az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó ötödik és hatodik kifizetési kérelemben igényelt mintegy 6,4 milliárd euróból várhatóan csak körülbelül 3 milliárdot kap meg idén.

Úgy tűnik, hogy Románia idén 3 milliárd eurót kaphat meg a PNRR-programhoz igényelt 6,4 milliárdból
Úgy tűnik, hogy Románia idén 3 milliárd eurót kaphat meg a PNRR-programhoz igényelt 6,4 milliárdból
2026. november 04., szerda

Úgy tűnik, hogy Románia idén 3 milliárd eurót kaphat meg a PNRR-programhoz igényelt 6,4 milliárdból
2026. november 04., szerda

A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri az AfD elnökétől Sorin Grindeanu

A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri Alice Weideltől, az Alternatíva Németországért (AfD) párt elnökétől Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke – jelentette szerdán a Digi24.ro hírportál.

A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri az AfD elnökétől Sorin Grindeanu
A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri az AfD elnökétől Sorin Grindeanu
2026. november 04., szerda

A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri az AfD elnökétől Sorin Grindeanu
2026. november 04., szerda

Ha bajjal, nehézségekkel szembesülünk, akkor a legtöbben a családunkhoz fordulunk

A romániaiak 88 százaléka elsősorban a családjához fordul segítségért, ha anyagi vagy egészségi problémával szembesül - derül ki az IRES közvélemény-kutató intézet által a Jóllétért Szövetség megbízásából készített felmérésből.

Ha bajjal, nehézségekkel szembesülünk, akkor a legtöbben a családunkhoz fordulunk
Ha bajjal, nehézségekkel szembesülünk, akkor a legtöbben a családunkhoz fordulunk
2026. november 04., szerda

Ha bajjal, nehézségekkel szembesülünk, akkor a legtöbben a családunkhoz fordulunk
Hirdetés
2026. november 04., szerda

Párton belüli kihívója akadt Ilie Bolojannak

Alin Tișe Kolozs megyei tanácselnök szerdán bejelentette, hogy indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért a párt következő kongresszusán. Döntését azzal indokolta, hogy a PNL szerinte rossz irányba halad, és változásra van szükség.

Párton belüli kihívója akadt Ilie Bolojannak
Párton belüli kihívója akadt Ilie Bolojannak
2026. november 04., szerda

Párton belüli kihívója akadt Ilie Bolojannak
2026. november 04., szerda

Ha minden jól megy, pénteken kapcsolják vissza az országos energiarendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát

Várhatóan november 6-án, pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, amelynek újraindítását szerdán kezdték meg – közölte a Nuclearelectrica.

Ha minden jól megy, pénteken kapcsolják vissza az országos energiarendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát
Ha minden jól megy, pénteken kapcsolják vissza az országos energiarendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát
2026. november 04., szerda

Ha minden jól megy, pénteken kapcsolják vissza az országos energiarendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát
2026. november 04., szerda

Nyilvánossá váltak az ügynökakták Magyarországon

Az 1990-es rendszerváltás mulasztását pótolja a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozásával – jelentette ki miniszterelnök a titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozatala kapcsán rendezett szerdai, budapesti sajtótájékoztatón.

Nyilvánossá váltak az ügynökakták Magyarországon
Nyilvánossá váltak az ügynökakták Magyarországon
2026. november 04., szerda

Nyilvánossá váltak az ügynökakták Magyarországon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!