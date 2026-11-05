A Maros Megyei Tanács pályázatot hirdet Segesvár UNESCO-védelem alatt álló történelmi központjának koordinátori tisztségére. A négyéves megbízatásra november 20-ig lehet jelentkezni.

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A Maros Megyei Tanács – Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhellyel – a 857/2021. sz. kormányhatározattal jóváhagyott, a világörökség listájára felvett történelmi műemlékeknek létrehozott, UNESCO szervezési bizottság szervezési és működési összetételének a szabályzatának a 2. cikkely (2) bekezdés előírásai alapján, amint a 21/2024. sz. kormányrendelettel volt módosítva, közzéteszi, a világörökség listáján a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságába a történelmi műemlék koordinátorának a kiválasztási eljárásának a megszervezését,

A. Általános információk

A történelmi műemlék Koordinátorát a Maros Megyei Tanács nevezi ki, a Világörökség listáján, a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságának (C.O.U.) név szerinti összetételét jóváhagyó határozattal, a jelentkezési aktát benyújtó személyek előzetes kiválasztási eljárásának a következtében.

A mandátum ideje 4 év.

A koordinátornak a kiválasztása egy interjú alapján történik, egy a Maros Megyei Tanácsnak a Terület és városrendezési igazgatóságát irányító alelnökből, a főépítészéből álló bizottság által.

A történelmi műemlék koordinátorának a következők a feladatai:

a) nyomon követi a történelmi műemlékhez és a védelmi övezetéhez tartozó védelmi és ügyintézési programnak az alkalmazását;

b) biztosítja az éves védelmi és ügyintézési tervek által előírt intézkedéseknek a kivitelezését;

c) a tudományos felelőssel együtt, elvégzi az éves és az időszakos jelentéseket, a történelmi műemléknek a megőrzési állapotára vonatkozóan, valamint a felügyeleti inspekciók következtében megállapított általános és sajátos problémákra vonatkozóan, a Kulturális Minisztériumnak és Konvenció országos kapcsolattartó pontjának a részére, valamint az illetékes közhatóságok és -intézmények részére;

d) biztosítja az UNESCO szervezési bizottságának az üléseinek a vezetését és felügyeli a dokumentumainak az ügyintézését, valamint a jó működését;

e) teljesíti a UNESCO szervezési bizottságának a szervezési és működési szabályzatával a megyei tanács által elrendelt bizonyos feladatokat.

B. Az előzetes kiválasztási eljáráson való részvétel feltételei

Ahhoz, hogy részt vegyenek az előzetes kiválasztáson, a jelentkezők a következő feltételeket kel teljesítsék:

– hosszútávú egyetemi felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel kell rendelkezzenek vagy II ciklusú egyetemi felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel kell rendelkezzenek

– mesteri egyetemi tanulmányok a következő tudomány ágazatokban: építészet és városrendezés, polgári mérnök, történelem, művészet, kulturális tanulmányok, növényi és állati források mérnök (csak a tájépítészi szaknak), jogi tudományok, társadalmi és teológiai tudományok és a kulturális örökség védelmének terén való tevékenységgel kell rendelkezzenek.

C. A jelentkezési aktának a tartalma

A jelentkezési akták fogják tartalmazni:

curriculum vitae;

a tanulmányi okleveleknek, valamint a kulturális örökség védelmének terén való tevékenységet igazoló bármely releváns íratnak a másolatai;

szándéklevél, amelyben a jelentkezők röviden (max. 2 oldal) leírják a módját annak ahogyan ők gondolják, hogy hozzájárulhatnak az UNESCO Világörökség listájára beiktatott történelmi helynek a népszerűsítéséhez és megőrzéséhez.

D. A kiválasztási eljárás a következő naptár szerint lesz lebonyolítva

Sorszám Tevékenység A tevékenység lebonyolításának a határideje 1. A jelentkezési akták megküldésének a határideje 2026. 11. 20. 2. A jelentkezési akták kiértékelése 2026. 11. 25. 3. Az akták kiértékelési eredményeinek a közlése 2026. 11. 26. 4. Interjú a végleges kiválasztáshoz 2026. 12. 03. 5. Az eredmények kifüggesztése 2026. 12. 04.

A jelentkezések megküldése

A jelentkezéseket és a jelen közleményben kért iratokat legkésőbb 2026. 11. 20., 16,00 óráig kell megküldeni a Maros Megyei Tanács Iktatójába, Győzelem tér 1. sz., irányítószám 540026, Marosvásárhely, Maros megye, zárt és lepecsételt borítékban. A jelentkezők az akta benyújtásakor kapnak egy iktatószámot a valós dátummal és időponttal.

A borítékra fel lesz írva, „A Világörökség listáján, a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságába a történelmi műemlék koordinátorának a jelentkezése”.

Az érdekelt személyek kiegészítő információkat kérhetnek a 0265-263211, 1235-ös belső telefonszámon, a cjmures@cjmures.ro elektronikus postacímen.

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