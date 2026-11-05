Fotó: Maros Megyei Tanács
A Maros Megyei Tanács pályázatot hirdet Segesvár UNESCO-védelem alatt álló történelmi központjának koordinátori tisztségére. A négyéves megbízatásra november 20-ig lehet jelentkezni.
A Maros Megyei Tanács – Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhellyel – a 857/2021. sz. kormányhatározattal jóváhagyott, a világörökség listájára felvett történelmi műemlékeknek létrehozott, UNESCO szervezési bizottság szervezési és működési összetételének a szabályzatának a 2. cikkely (2) bekezdés előírásai alapján, amint a 21/2024. sz. kormányrendelettel volt módosítva, közzéteszi, a világörökség listáján a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságába a történelmi műemlék koordinátorának a kiválasztási eljárásának a megszervezését,
A. Általános információk
A történelmi műemlék Koordinátorát a Maros Megyei Tanács nevezi ki, a Világörökség listáján, a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságának (C.O.U.) név szerinti összetételét jóváhagyó határozattal, a jelentkezési aktát benyújtó személyek előzetes kiválasztási eljárásának a következtében.
A mandátum ideje 4 év.
A koordinátornak a kiválasztása egy interjú alapján történik, egy a Maros Megyei Tanácsnak a Terület és városrendezési igazgatóságát irányító alelnökből, a főépítészéből álló bizottság által.
A történelmi műemlék koordinátorának a következők a feladatai:
a) nyomon követi a történelmi műemlékhez és a védelmi övezetéhez tartozó védelmi és ügyintézési programnak az alkalmazását;
b) biztosítja az éves védelmi és ügyintézési tervek által előírt intézkedéseknek a kivitelezését;
c) a tudományos felelőssel együtt, elvégzi az éves és az időszakos jelentéseket, a történelmi műemléknek a megőrzési állapotára vonatkozóan, valamint a felügyeleti inspekciók következtében megállapított általános és sajátos problémákra vonatkozóan, a Kulturális Minisztériumnak és Konvenció országos kapcsolattartó pontjának a részére, valamint az illetékes közhatóságok és -intézmények részére;
d) biztosítja az UNESCO szervezési bizottságának az üléseinek a vezetését és felügyeli a dokumentumainak az ügyintézését, valamint a jó működését;
e) teljesíti a UNESCO szervezési bizottságának a szervezési és működési szabályzatával a megyei tanács által elrendelt bizonyos feladatokat.
B. Az előzetes kiválasztási eljáráson való részvétel feltételei
Ahhoz, hogy részt vegyenek az előzetes kiválasztáson, a jelentkezők a következő feltételeket kel teljesítsék:
– hosszútávú egyetemi felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel kell rendelkezzenek vagy II ciklusú egyetemi felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel kell rendelkezzenek
– mesteri egyetemi tanulmányok a következő tudomány ágazatokban: építészet és városrendezés, polgári mérnök, történelem, művészet, kulturális tanulmányok, növényi és állati források mérnök (csak a tájépítészi szaknak), jogi tudományok, társadalmi és teológiai tudományok és a kulturális örökség védelmének terén való tevékenységgel kell rendelkezzenek.
C. A jelentkezési aktának a tartalma
A jelentkezési akták fogják tartalmazni:
curriculum vitae;
a tanulmányi okleveleknek, valamint a kulturális örökség védelmének terén való tevékenységet igazoló bármely releváns íratnak a másolatai;
szándéklevél, amelyben a jelentkezők röviden (max. 2 oldal) leírják a módját annak ahogyan ők gondolják, hogy hozzájárulhatnak az UNESCO Világörökség listájára beiktatott történelmi helynek a népszerűsítéséhez és megőrzéséhez.
D. A kiválasztási eljárás a következő naptár szerint lesz lebonyolítva
|Sorszám
|Tevékenység
|A tevékenység lebonyolításának a határideje
|1.
|A jelentkezési akták megküldésének a határideje
|2026. 11. 20.
|2.
|A jelentkezési akták kiértékelése
|2026. 11. 25.
|3.
|Az akták kiértékelési eredményeinek a közlése
|2026. 11. 26.
|4.
|Interjú a végleges kiválasztáshoz
|2026. 12. 03.
|5.
|Az eredmények kifüggesztése
|2026. 12. 04.
A jelentkezések megküldése
A jelentkezéseket és a jelen közleményben kért iratokat legkésőbb 2026. 11. 20., 16,00 óráig kell megküldeni a Maros Megyei Tanács Iktatójába, Győzelem tér 1. sz., irányítószám 540026, Marosvásárhely, Maros megye, zárt és lepecsételt borítékban. A jelentkezők az akta benyújtásakor kapnak egy iktatószámot a valós dátummal és időponttal.
A borítékra fel lesz írva, „A Világörökség listáján, a 902-1999 azonosítószámmal bejegyzett, Segesvár történelmi központja – Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságába a történelmi műemlék koordinátorának a jelentkezése”.
Az érdekelt személyek kiegészítő információkat kérhetnek a 0265-263211, 1235-ös belső telefonszámon, a cjmures@cjmures.ro elektronikus postacímen.
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