Elindult a jelentkezés a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválra

A Szent Miklós Napok keretében december 5-én rendezik meg Gyergyószentmiklóson a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivált és Süteménymustrát. A szervezők már várják a baráti társaságok, közösségek jelentkezését a főzőversenyre.

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Az évről évre nagyon népszerű és hangulatos rendezvénynek idén is a Kossuth Lajos utca központ felőli szakasza ad otthont.

A csapatoknak hagyományos, disznóvágásokhoz és disznótorokhoz kapcsolódó ételeket, illetve süteményeket kell készíteniük. Az alapanyagokat, hozzávalókat, eszközöket, dekorációt és az ételek elkészítéséhez szükséges tűzhelyet minden csapat maga biztosítja. Egy csapat többféle étellel is nevezhet.

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A szervezők csapatonként sátrat, egy asztalt két paddal, szemeteskosarat és vízvételi lehetőséget biztosítanak. A sátrak kialakítására és díszítésére is érdemes figyelni, hiszen ezt a zsűri a pontozásnál szintén figyelembe veszi. A négytagú zsűri számára is elegendő kóstolót kell biztosítaniuk a résztvevőknek.

A fesztiválon jótékonysági adománygyűjtésre is sor kerül. A jelentkezési határidő december 2. A nevezési űrlap a rendezvény Facebook-oldalán található, ahol további információk is elérhetők.

A főzőversennyel kapcsolatban Pál Lórántnál lehet érdeklődni a 0758-350 806-os telefonszámon vagy a pal.lorant@gmail.com e-mail-címen.