Marosvásárhelyre vitték helikopterrel a munkást, akinek becsípte a karját a futószalag

Büntetőeljárást indítottak a rendőrök a csütörtök reggel a Beszterce-Naszód megyei Ilvatelek községben egy fafeldolgozó üzemben súlyosan megsérült munkás ügyében. Az esetről értesítették a területi munkaügyi felügyelőséget is.

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A Beszterce-Naszód megyei rendőrség közleménye szerint a hatvanéves ilvateleki férfi kezét munkavégzés közben becsípte a futószalag. A súlyosan sérült férfit SMURD-helikopterrel szállították egy marosvásárhelyi kórházba.

A Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelmi felügyelőség korábbi közleménye szerint a munkás egyik karját leszakította egy munkagép és mellkasán is sérüléseket szenvedett – emlékeztet az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk Eszméletlen állapotban találták a munkást, akinek leszakította a karját egy munkagép Sürgősségi orvosi ellátást nyújtottak egy férfinak csütörtök reggel a SMURD mentőegységei, miután a karját leszakította egy munkagép egy fafeldolgozó üzemben, a Beszterce-Naszód megyei Ilvatelek községben.