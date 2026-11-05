Hamis Netflix-üzenetekkel próbálják kicsalni a felhasználók bankkártyaadatait. A csalók sikertelen előfizetési díjra és a fiók felfüggesztésének veszélyére hivatkoznak – figyelmeztet a kiberbiztonsági igazgatóság.

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a csalók a Netflix nevében küldenek hamis üzeneteket, amelyekben bankkártyaadatok megadására próbálják rávenni a felhasználókat

– számol be az Agerpres . A DNSC tájékoztatása szerint az üzenetekben arra hivatkoznak, hogy a Netflix-előfizetés díjának levonása sikertelen volt, és rövid időn belül felfüggesztik a felhasználó fiókját, ha nem rendezi a tartozást. Az üzenetben szereplő hivatkozás egy

hamis weboldalra vezet, ahol a bankkártyaadatok megadását kérik. Az így megszerzett adatok a csalókhoz kerülnek.

A kiberbiztonsági szakértők azt tanácsolják, hogy a felhasználók ne nyissák meg a kéretlen üzenetekben szereplő hivatkozásokat, és ne adják meg banki vagy bankkártyaadataikat ilyen oldalakon.

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Azokkal az üzenetekkel, amelyek sürgős intézkedésre próbálják rávenni őket, különösen óvatosnak kell lenniük.