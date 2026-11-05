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Fotó: Borbély Fanni
Hamis Netflix-üzenetekkel próbálják kicsalni a felhasználók bankkártyaadatait. A csalók sikertelen előfizetési díjra és a fiók felfüggesztésének veszélyére hivatkoznak – figyelmeztet a kiberbiztonsági igazgatóság.
2026. november 05., 14:202026. november 05., 14:20
2026. november 05., 14:272026. november 05., 14:27
Újabb online csalási módszerre figyelmeztetett csütörtökön az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC):
– számol be az Agerpres. A DNSC tájékoztatása szerint az üzenetekben arra hivatkoznak, hogy a Netflix-előfizetés díjának levonása sikertelen volt, és rövid időn belül felfüggesztik a felhasználó fiókját, ha nem rendezi a tartozást. Az üzenetben szereplő hivatkozás egy
A kiberbiztonsági szakértők azt tanácsolják, hogy a felhasználók ne nyissák meg a kéretlen üzenetekben szereplő hivatkozásokat, és ne adják meg banki vagy bankkártyaadataikat ilyen oldalakon.
Azokkal az üzenetekkel, amelyek sürgős intézkedésre próbálják rávenni őket, különösen óvatosnak kell lenniük.
A gyanús üzeneteket és csalási kísérleteket a pnrisc.dnsc.ro oldalon elérhető űrlap kitöltésével vagy az 1911-es telefonszámon lehet jelenteni a DNSC-nek. Az azonosított csaló weboldalak jegyzéke a https://blacklist.dnsc.ro/ oldalon érhető el.
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