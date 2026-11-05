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Egy hamis Netflix-üzenet is elég lehet, hogy meglopják a gyanútlan felhasználót

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Hamis Netflix-üzenetekkel próbálják kicsalni a felhasználók bankkártyaadatait. A csalók sikertelen előfizetési díjra és a fiók felfüggesztésének veszélyére hivatkoznak – figyelmeztet a kiberbiztonsági igazgatóság.

Székelyhon

2026. november 05., 14:202026. november 05., 14:20

2026. november 05., 14:272026. november 05., 14:27

Újabb online csalási módszerre figyelmeztetett csütörtökön az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC):

a csalók a Netflix nevében küldenek hamis üzeneteket, amelyekben bankkártyaadatok megadására próbálják rávenni a felhasználókat

– számol be az Agerpres. A DNSC tájékoztatása szerint az üzenetekben arra hivatkoznak, hogy a Netflix-előfizetés díjának levonása sikertelen volt, és rövid időn belül felfüggesztik a felhasználó fiókját, ha nem rendezi a tartozást. Az üzenetben szereplő hivatkozás egy

hamis weboldalra vezet, ahol a bankkártyaadatok megadását kérik. Az így megszerzett adatok a csalókhoz kerülnek.

A kiberbiztonsági szakértők azt tanácsolják, hogy a felhasználók ne nyissák meg a kéretlen üzenetekben szereplő hivatkozásokat, és ne adják meg banki vagy bankkártyaadataikat ilyen oldalakon.

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Azokkal az üzenetekkel, amelyek sürgős intézkedésre próbálják rávenni őket, különösen óvatosnak kell lenniük.

Akik már megadták bankkártyaadataikat, haladéktalanul értesítsék bankjukat, hogy megakadályozhassák az illetéktelen tranzakciókat.

A gyanús üzeneteket és csalási kísérleteket a pnrisc.dnsc.ro oldalon elérhető űrlap kitöltésével vagy az 1911-es telefonszámon lehet jelenteni a DNSC-nek. Az azonosított csaló weboldalak jegyzéke a https://blacklist.dnsc.ro/ oldalon érhető el.

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