Kormányzati szinten nézik meg, hogy érdemes lenne-e a kereskedelmi árrés-korlátozást minden élelmiszerre kiterjeszteni

A kormány fontolóra veheti, hogy az üzletekben forgalmazott valamennyi élelmiszerre kiterjessze a kereskedelmi árrés korlátozását, de ehhez előbb elemezni kell az intézkedés várható hatásait – jelentette ki Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Székelyhon 2026. november 05., 17:002026. november 05., 17:00 2026. november 05., 17:072026. november 05., 17:07

A tárcavezető egy bukaresti szakmai rendezvényen beszélt erről, amikor arról kérdezték, hogy mérlegelik-e az alapélelmiszerek áfájának csökkentését a termelők által jelzett, legalább 10 százalékos drágulás miatt. Hirdetés Barbu válaszában hangsúlyozta, hogy az áfacsökkentésről a kormánynak kell döntenie. Emlékeztetett arra, hogy

2023 óta korlátozzák az alapélelmiszerek kereskedelmi árrését, és az intézkedés bevált, mivel az élelmiszerárak emelkedése két százalékponttal elmarad az általános inflációtól.

A miniszter szerint ezért érdemes megvizsgálni, hogy az árrés-korlátozást valamennyi élelmiszerre kiterjesszék. Az egyelőre az év végéig érvényes intézkedés esetleges módosításáról Barbu elmondta, hogy előbb meg kell várni az Országos Statisztikai Intézet november 12-én megjelenő inflációs adatait, és részletesen elemezni kell az egyes termékcsoportok áralakulását. A tárcavezető a fogyasztás élénkítését is fontosnak nevezte, figyelmeztetve, hogy

a kereslet visszaesése az élelmiszeripart is veszélyezteti.