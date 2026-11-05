Kormányzati szinten nézik meg, hogy érdemes lenne-e a kereskedelmi árrés-korlátozást minden élelmiszerre kiterjeszteni

Fotó: Orbán Orsolya
A kormány fontolóra veheti, hogy az üzletekben forgalmazott valamennyi élelmiszerre kiterjessze a kereskedelmi árrés korlátozását, de ehhez előbb elemezni kell az intézkedés várható hatásait – jelentette ki Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
2026. november 05., 17:002026. november 05., 17:00
2026. november 05., 17:072026. november 05., 17:07
A tárcavezető egy bukaresti szakmai rendezvényen beszélt erről, amikor arról kérdezték, hogy mérlegelik-e az alapélelmiszerek áfájának csökkentését a termelők által jelzett, legalább 10 százalékos drágulás miatt.
Barbu válaszában hangsúlyozta, hogy az áfacsökkentésről a kormánynak kell döntenie. Emlékeztetett arra, hogy
A miniszter szerint ezért érdemes megvizsgálni, hogy az árrés-korlátozást valamennyi élelmiszerre kiterjesszék.
Az egyelőre az év végéig érvényes intézkedés esetleges módosításáról Barbu elmondta, hogy előbb meg kell várni az Országos Statisztikai Intézet november 12-én megjelenő inflációs adatait, és részletesen elemezni kell az egyes termékcsoportok áralakulását.
A tárcavezető a fogyasztás élénkítését is fontosnak nevezte, figyelmeztetve, hogy
Barbu szerint a csökkenő fogyasztás miatt az élelmiszer-feldolgozó üzemek kénytelenek visszafogni a termelésüket, ami a termelékenység romlásához és a gazdasági tevékenység csökkenéséhez is vezethet.
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