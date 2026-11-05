Nyilvános adatbázist szorgalmaznak a szekusokról Romániában

Mementó a kommunizmusból. A rendszer kiszolgálóinak a nevét is nyilvánosságra hoznák. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A kommunista politikai rendőrség egykori ügynökeire vonatkozó dokumentumok titkosításának feloldását, digitalizálását és online közzétételét kéri az 1989. December 21. Egyesület a Nicușor Dan államfőhöz intézett nyílt levelében.
2026. november 05., 17:262026. november 05., 17:26
2026. november 05., 17:272026. november 05., 17:27
A szervezet szerint bár 1989 után megkezdődött a kommunista politikai rendőrség működésének feltárása, a dokumentumok nehézkes hozzáférhetősége nem teszi lehetővé, hogy
Az 1990-es rendszerváltás mulasztását pótolja a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozásával – jelentette ki miniszterelnök a titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozatala kapcsán rendezett szerdai, budapesti sajtótájékoztatón.
Az egyesület emlékeztetett arra, hogy Németország, Litvánia és Lengyelország már tett hasonló lépéseket, és szerdán
A folyamat 2027. február 25-ig tart, amikor több ezer egyéni beszervezési dossziét is nyilvánosságra hoznak – jegyezték meg.
A levél aláírói arra kérik az államfőt, hogy közvetítői szerepével élve kezdeményezzen egyeztetést a parlamenttel, a kormánnyal, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanáccsal (CNSAS), az Országos Levéltárral és az érintett civil szervezetekkel.
Az egyeztetések célja egy olyan jogi és intézményi keret kialakítása lenne, amely lehetővé teszi az 1945 és 1989 között működő kommunista politikai rendőrség ügynökeire, együttműködőire és besúgóira vonatkozó dokumentumok bárki számára hozzáférhető online adatbázisban történő közzétételét.
Az adatbázisban az egyes személyek érintettségét igazoló iratokat is feltüntetnék, a megfigyeltek érzékeny adatainak védelme mellett.
– fogalmaztak az egyesület képviselői az Agerpres beszámolója szerint.
Meghamisíthatták a faanyagszállítmányokról készült fényképeket, majd valótlan adatokat tölthettek fel a SUMAL 2.0 országos rendszerbe azok a gyanúsítottak, akik ügyében csütörtökön három házkutatást tartottak Hargita megyében.
A kormány fontolóra veheti, hogy az üzletekben forgalmazott valamennyi élelmiszerre kiterjessze a kereskedelmi árrés korlátozását, de ehhez előbb elemezni kell az intézkedés várható hatásait – jelentette ki Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
Hamis profilokat hoztak létre egy Maros megyei nő nevével és fényképével és obszcén elemekkel egészítettek ki. Nyomozás indult ellenük és házkutatásokat is tartottak.
Büntetőeljárást indítottak a rendőrök a csütörtök reggel a Beszterce-Naszód megyei Ilvatelek községben egy fafeldolgozó üzemben súlyosan megsérült munkás ügyében. Az esetről értesítették a területi munkaügyi felügyelőséget is.
Hamis Netflix-üzenetekkel próbálják kicsalni a felhasználók bankkártyaadatait. A csalók sikertelen előfizetési díjra és a fiók felfüggesztésének veszélyére hivatkoznak – figyelmeztet a kiberbiztonsági igazgatóság.
Válságstábot hoztak létre a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren, miután bombafenyegetés érkezett egy Milánóból érkező Wizz Air-járat fedélzetén.
Sürgősségi orvosi ellátást nyújtottak egy férfinak csütörtök reggel a SMURD mentőegységei, miután a karját leszakította egy munkagép egy fafeldolgozó üzemben, a Beszterce-Naszód megyei Ilvatelek községben.
Informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában – közölte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) csütörtökön a Facebook-oldalán.
Csütörtökön, november 5-én vetítik először A Székely Hadosztály történetei című dokumentumfilmet. Több ponton kötődik hozzánk, hiszen anyagának nagyobb része Gazda József tanár gyűjtéséből származik, de egyik rendezője is kézdivásárhelyi születésű.
Luca Niculescu kormányfő új államtitkárokat nevezett ki a szállítási, a munkaügyi, a gazdasági és az európai beruházások és projektek minisztériumba.
szóljon hozzá!