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Nyilvános adatbázist szorgalmaznak a szekusokról Romániában

Mementó a kommunizmusból. A rendszer kiszolgálóinak a nevét is nyilvánosságra hoznák. Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Mementó a kommunizmusból. A rendszer kiszolgálóinak a nevét is nyilvánosságra hoznák. Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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A kommunista politikai rendőrség egykori ügynökeire vonatkozó dokumentumok titkosításának feloldását, digitalizálását és online közzétételét kéri az 1989. December 21. Egyesület a Nicușor Dan államfőhöz intézett nyílt levelében.

Tamás Attila

2026. november 05., 17:262026. november 05., 17:26

2026. november 05., 17:272026. november 05., 17:27

A szervezet szerint bár 1989 után megkezdődött a kommunista politikai rendőrség működésének feltárása, a dokumentumok nehézkes hozzáférhetősége nem teszi lehetővé, hogy

a társadalom átfogó képet kapjon arról, mekkora hálózaton keresztül figyelte meg a rendszer az embereket, és milyen mértékben avatkozott be mindennapi életükbe.

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Az egyesület emlékeztetett arra, hogy Németország, Litvánia és Lengyelország már tett hasonló lépéseket, és szerdán

Magyarországon is megkezdődött a kommunista állambiztonsági szolgálatok több tízezer nevet tartalmazó nyilvántartásainak internetes közzététele.

A folyamat 2027. február 25-ig tart, amikor több ezer egyéni beszervezési dossziét is nyilvánosságra hoznak – jegyezték meg.

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A levél aláírói arra kérik az államfőt, hogy közvetítői szerepével élve kezdeményezzen egyeztetést a parlamenttel, a kormánnyal, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanáccsal (CNSAS), az Országos Levéltárral és az érintett civil szervezetekkel.

Az egyeztetések célja egy olyan jogi és intézményi keret kialakítása lenne, amely lehetővé teszi az 1945 és 1989 között működő kommunista politikai rendőrség ügynökeire, együttműködőire és besúgóira vonatkozó dokumentumok bárki számára hozzáférhető online adatbázisban történő közzétételét.

Az adatbázisban az egyes személyek érintettségét igazoló iratokat is feltüntetnék, a megfigyeltek érzékeny adatainak védelme mellett.

Idézet
A demokratikus Romániának nem kell félnie a kommunista rezsim levéltáraitól. Az áldozatoknak joguk van tudni, kik figyelték meg őket, a családoknak joguk van megismerni a múltjukat, a társadalomnak pedig a saját történelmét”

– fogalmaztak az egyesület képviselői az Agerpres beszámolója szerint.

Belföld
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