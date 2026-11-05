Faanyagszállítmányok fotóit hamisíthatták a SUMAL 2.0-ban

Fotó: Hargita megyei rendőrség
Meghamisíthatták a faanyagszállítmányokról készült fényképeket, majd valótlan adatokat tölthettek fel a SUMAL 2.0 országos rendszerbe azok a gyanúsítottak, akik ügyében csütörtökön három házkutatást tartottak Hargita megyében.
A Hargita megyei rendőrök a maroshévízi ügyészség ügyészének felügyelete alatt csütörtökön három házkutatást tartottak Hargita megyében. A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy két személy 2025 decemberében feltehetően
majd azokat feltöltötte az integrált erdészeti informatikai rendszerbe, a SUMAL 2.0 alkalmazásba.
A házkutatások során a rendőrök a további nyomozás érdekében egy mobiltelefont, valamint 49,46 köbméter faanyagot – gömbfát, tűlevelűeket, illetve tűzifát – foglaltak le. A faanyag értéke meghaladja a 14 700 lejt. A lefoglalt faanyagot az illetékes erdészeti hivatalnak adták át.
Ugyanakkor elrendelték 2,21 köbméter tűzifa értékének megfelelő, 581 lej összegű elkobzását is.
A rendőrök két személyt előállítottak és bekísértek kihallgatásra.
A SUMAL 2.0 (románul Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) a román erdészeti ágazat legfontosabb digitalizációs és monitorozási rendszere, amelyet a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium fejlesztett ki az illegális fakitermelés és falopás visszaszorítására.
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