Faanyagszállítmányok fotóit hamisíthatták a SUMAL 2.0-ban

Meghamisíthatták a faanyagszállítmányokról készült fényképeket, majd valótlan adatokat tölthettek fel a SUMAL 2.0 országos rendszerbe azok a gyanúsítottak, akik ügyében csütörtökön három házkutatást tartottak Hargita megyében.

Székelyhon 2026. november 05., 17:202026. november 05., 17:20

A Hargita megyei rendőrök a maroshévízi ügyészség ügyészének felügyelete alatt csütörtökön három házkutatást tartottak Hargita megyében. A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy két személy 2025 decemberében feltehetően

meghamisította a faanyagszállítmányokról készült fényképeket,

majd azokat feltöltötte az integrált erdészeti informatikai rendszerbe, a SUMAL 2.0 alkalmazásba. Hirdetés A házkutatások során a rendőrök a további nyomozás érdekében egy mobiltelefont, valamint 49,46 köbméter faanyagot – gömbfát, tűlevelűeket, illetve tűzifát – foglaltak le. A faanyag értéke meghaladja a 14 700 lejt. A lefoglalt faanyagot az illetékes erdészeti hivatalnak adták át.

A rendőrök emellett három szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 21 000 lej értékben.

Ugyanakkor elrendelték 2,21 köbméter tűzifa értékének megfelelő, 581 lej összegű elkobzását is. A rendőrök két személyt előállítottak és bekísértek kihallgatásra.