Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Súlyosbították egy volt miniszter börtönbüntetését az ügyvédek magatartása miatt – fegyelmit kapott két bíró

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Fegyelmi büntetést szabott ki csütörtökön a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) illetékes testülete a pitești-i ítélőtábla két bírájára, akik az ügyvédek perbeli magatartását is figyelembe véve súlyosbították Daniel Chițoiu volt miniszter börtönbüntetését.

Székelyhon

2026. november 05., 19:252026. november 05., 19:25

2026. november 05., 19:272026. november 05., 19:27

Ioan Fundătureanu és Costin Andrei Stancu idén januárban

négy év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a volt minisztert egy 2019 decemberében történt, két halálos áldozatot követelő közúti baleset ügyében.

Az elsőfokú bíróság korábban három év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá.

Hirdetés

A CSM csütörtöki közleménye szerint a két bíró a büntetés súlyosbításakor kifejezetten hivatkozott Chițoiu ügyvédeinek magatartására, többek között arra, hogy a védők bírók kizárását indítványozták, az Igazságügyi Felügyelethez fordultak és bizonyítási indítványokat terjesztettek elő.

A testület hangsúlyozta, hogy

az ügyvédek magatartása miatt nem súlyosbítható a vádlott büntetése, mivel ez sérti a büntetőjogi felelősség személyes jellegének és a büntetések törvényességének alapelvét.

A CSM szerint a bírák nem egyszerű jogértelmezési hibát követtek el, hanem tudatosan, súlyosan és menthetetlenül megsértették a büntetőjog alapvető szabályait.

  • Ioan Fundătureanut ezért az ítélőtáblai bírói fokozatából törvényszéki fokozatba sorolták vissza,

  • Costin Andrei Stancunak pedig egy évre 10 százalékkal csökkentették a fizetését.

A CSM hangsúlyozta, hogy a fegyelmi eljárásban nem vizsgálta a kiszabott büntetés megalapozottságát vagy az ítélet törvényességét, kizárólag a bírák eljárását értékelte.

Daniel Chițoiu 2019. december 26-án volt érintett egy közúti balesetben Argeș megyében. Egy szemtanú szerint autójával áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy másik gépkocsival. A balesetben a másik autó 82 éves vezetője életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült és később meghalt.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el
Eszméletlen állapotban találták a munkást, akinek leszakította a karját egy munkagép
Romániát választotta a német utánpótlás-válogatott támadó
Most már biztos a nyugdíjemelés, plusz támogatás is érkezik a kisnyugdíjasoknak
Székelyföldi csapatokra épül a romániai hokiválogatott a tallinni tornán
Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el
Székelyhon

Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el
Eszméletlen állapotban találták a munkást, akinek leszakította a karját egy munkagép
Székelyhon

Eszméletlen állapotban találták a munkást, akinek leszakította a karját egy munkagép
Romániát választotta a német utánpótlás-válogatott támadó
Székely Sport

Romániát választotta a német utánpótlás-válogatott támadó
Most már biztos a nyugdíjemelés, plusz támogatás is érkezik a kisnyugdíjasoknak
Krónika

Most már biztos a nyugdíjemelés, plusz támogatás is érkezik a kisnyugdíjasoknak
Székelyföldi csapatokra épül a romániai hokiválogatott a tallinni tornán
Székely Sport

Székelyföldi csapatokra épül a romániai hokiválogatott a tallinni tornán
Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Nőileg

Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 05., csütörtök

Nemcsak a kereskedők, a csalók is készülnek a Fekete péntekre

A fekete pénteki akciók időszaka számos kedvező ajánlatot és vásárlási lehetőséget kínál, ugyanakkor olyan veszélyeket is rejt, amelyekre érdemes odafigyelni – hívja fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség.

Nemcsak a kereskedők, a csalók is készülnek a Fekete péntekre
Nemcsak a kereskedők, a csalók is készülnek a Fekete péntekre
2026. november 05., csütörtök

Nemcsak a kereskedők, a csalók is készülnek a Fekete péntekre
Hirdetés
2026. november 05., csütörtök

Hamarabb utalják a gyermekpénzt és még két támogatást

A szokásosnál pár nappal korábban megkapják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a munkaerőpiacra történő visszatérést ösztönző támogatást a jogosultak ebben a hónapban.

Hamarabb utalják a gyermekpénzt és még két támogatást
Hamarabb utalják a gyermekpénzt és még két támogatást
2026. november 05., csütörtök

Hamarabb utalják a gyermekpénzt és még két támogatást
2026. november 05., csütörtök

Következményeket vár az ellenzék Lezsák Sándor nevének megjelenése miatt az ügynökaktákban

Informatikai hiba okozta, hogy Lezsák Sándor volt fideszes országgyűlési képviselő nevével együtt mintegy 160, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon szerdán.

Következményeket vár az ellenzék Lezsák Sándor nevének megjelenése miatt az ügynökaktákban
Következményeket vár az ellenzék Lezsák Sándor nevének megjelenése miatt az ügynökaktákban
2026. november 05., csütörtök

Következményeket vár az ellenzék Lezsák Sándor nevének megjelenése miatt az ügynökaktákban
2026. november 05., csütörtök

A „nagymamájának” próbált időpontot kérni, hatalmas várólistákkal szembesült a miniszter

Átfogó ellenőrzéseket rendelt el Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter az állami kórházak járóbeteg-szakrendelőiben, miután személyesen győződött meg arról, hogy egyes intézményekben szinte lehetetlen időpontot foglalni szakorvosi vizsgálatra.

A „nagymamájának” próbált időpontot kérni, hatalmas várólistákkal szembesült a miniszter
A „nagymamájának” próbált időpontot kérni, hatalmas várólistákkal szembesült a miniszter
2026. november 05., csütörtök

A „nagymamájának” próbált időpontot kérni, hatalmas várólistákkal szembesült a miniszter
Hirdetés
2026. november 05., csütörtök

Nyilvános adatbázist szorgalmaznak a szekusokról Romániában

A kommunista politikai rendőrség egykori ügynökeire vonatkozó dokumentumok titkosításának feloldását, digitalizálását és online közzétételét kéri az 1989. December 21. Egyesület a Nicușor Dan államfőhöz intézett nyílt levelében.

Nyilvános adatbázist szorgalmaznak a szekusokról Romániában
Nyilvános adatbázist szorgalmaznak a szekusokról Romániában
2026. november 05., csütörtök

Nyilvános adatbázist szorgalmaznak a szekusokról Romániában
2026. november 05., csütörtök

Faanyagszállítmányok fotóit hamisíthatták a SUMAL 2.0-ban

Meghamisíthatták a faanyagszállítmányokról készült fényképeket, majd valótlan adatokat tölthettek fel a SUMAL 2.0 országos rendszerbe azok a gyanúsítottak, akik ügyében csütörtökön három házkutatást tartottak Hargita megyében.

Faanyagszállítmányok fotóit hamisíthatták a SUMAL 2.0-ban
Faanyagszállítmányok fotóit hamisíthatták a SUMAL 2.0-ban
2026. november 05., csütörtök

Faanyagszállítmányok fotóit hamisíthatták a SUMAL 2.0-ban
2026. november 05., csütörtök

Kormányzati szinten nézik meg, hogy érdemes lenne-e a kereskedelmi árrés-korlátozást minden élelmiszerre kiterjeszteni

A kormány fontolóra veheti, hogy az üzletekben forgalmazott valamennyi élelmiszerre kiterjessze a kereskedelmi árrés korlátozását, de ehhez előbb elemezni kell az intézkedés várható hatásait – jelentette ki Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Kormányzati szinten nézik meg, hogy érdemes lenne-e a kereskedelmi árrés-korlátozást minden élelmiszerre kiterjeszteni
Kormányzati szinten nézik meg, hogy érdemes lenne-e a kereskedelmi árrés-korlátozást minden élelmiszerre kiterjeszteni
2026. november 05., csütörtök

Kormányzati szinten nézik meg, hogy érdemes lenne-e a kereskedelmi árrés-korlátozást minden élelmiszerre kiterjeszteni
Hirdetés
2026. november 05., csütörtök

Egy nő személyazonosságával visszaélve hoztak létre hamis profilokat

Hamis profilokat hoztak létre egy Maros megyei nő nevével és fényképével és obszcén elemekkel egészítettek ki. Nyomozás indult ellenük és házkutatásokat is tartottak.

Egy nő személyazonosságával visszaélve hoztak létre hamis profilokat
Egy nő személyazonosságával visszaélve hoztak létre hamis profilokat
2026. november 05., csütörtök

Egy nő személyazonosságával visszaélve hoztak létre hamis profilokat
2026. november 05., csütörtök

Marosvásárhelyre vitték helikopterrel a munkást, akinek becsípte a karját a futószalag

Büntetőeljárást indítottak a rendőrök a csütörtök reggel a Beszterce-Naszód megyei Ilvatelek községben egy fafeldolgozó üzemben súlyosan megsérült munkás ügyében. Az esetről értesítették a területi munkaügyi felügyelőséget is.

Marosvásárhelyre vitték helikopterrel a munkást, akinek becsípte a karját a futószalag
Marosvásárhelyre vitték helikopterrel a munkást, akinek becsípte a karját a futószalag
2026. november 05., csütörtök

Marosvásárhelyre vitték helikopterrel a munkást, akinek becsípte a karját a futószalag
2026. november 05., csütörtök

Egy hamis Netflix-üzenet is elég lehet, hogy meglopják a gyanútlan felhasználót

Hamis Netflix-üzenetekkel próbálják kicsalni a felhasználók bankkártyaadatait. A csalók sikertelen előfizetési díjra és a fiók felfüggesztésének veszélyére hivatkoznak – figyelmeztet a kiberbiztonsági igazgatóság.

Egy hamis Netflix-üzenet is elég lehet, hogy meglopják a gyanútlan felhasználót
Egy hamis Netflix-üzenet is elég lehet, hogy meglopják a gyanútlan felhasználót
2026. november 05., csütörtök

Egy hamis Netflix-üzenet is elég lehet, hogy meglopják a gyanútlan felhasználót
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!