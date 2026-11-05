Súlyosbították egy volt miniszter börtönbüntetését az ügyvédek magatartása miatt – fegyelmit kapott két bíró

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Fegyelmi büntetést szabott ki csütörtökön a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) illetékes testülete a pitești-i ítélőtábla két bírájára, akik az ügyvédek perbeli magatartását is figyelembe véve súlyosbították Daniel Chițoiu volt miniszter börtönbüntetését.
2026. november 05., 19:252026. november 05., 19:25
2026. november 05., 19:272026. november 05., 19:27
Ioan Fundătureanu és Costin Andrei Stancu idén januárban
Az elsőfokú bíróság korábban három év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá.
A CSM csütörtöki közleménye szerint a két bíró a büntetés súlyosbításakor kifejezetten hivatkozott Chițoiu ügyvédeinek magatartására, többek között arra, hogy a védők bírók kizárását indítványozták, az Igazságügyi Felügyelethez fordultak és bizonyítási indítványokat terjesztettek elő.
A testület hangsúlyozta, hogy
A CSM szerint a bírák nem egyszerű jogértelmezési hibát követtek el, hanem tudatosan, súlyosan és menthetetlenül megsértették a büntetőjog alapvető szabályait.
Ioan Fundătureanut ezért az ítélőtáblai bírói fokozatából törvényszéki fokozatba sorolták vissza,
Costin Andrei Stancunak pedig egy évre 10 százalékkal csökkentették a fizetését.
A CSM hangsúlyozta, hogy a fegyelmi eljárásban nem vizsgálta a kiszabott büntetés megalapozottságát vagy az ítélet törvényességét, kizárólag a bírák eljárását értékelte.
Daniel Chițoiu 2019. december 26-án volt érintett egy közúti balesetben Argeș megyében. Egy szemtanú szerint autójával áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy másik gépkocsival. A balesetben a másik autó 82 éves vezetője életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült és később meghalt.
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