Súlyosbították egy volt miniszter börtönbüntetését az ügyvédek magatartása miatt – fegyelmit kapott két bíró

Fegyelmi büntetést szabott ki csütörtökön a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) illetékes testülete a pitești-i ítélőtábla két bírájára, akik az ügyvédek perbeli magatartását is figyelembe véve súlyosbították Daniel Chițoiu volt miniszter börtönbüntetését.

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négy év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a volt minisztert egy 2019 decemberében történt, két halálos áldozatot követelő közúti baleset ügyében.

A testület hangsúlyozta, hogy

A CSM csütörtöki közleménye szerint a két bíró a büntetés súlyosbításakor kifejezetten hivatkozott Chițoiu ügyvédeinek magatartására, többek között arra, hogy a védők bírók kizárását indítványozták, az Igazságügyi Felügyelethez fordultak és bizonyítási indítványokat terjesztettek elő.

Az elsőfokú bíróság korábban három év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá.

az ügyvédek magatartása miatt nem súlyosbítható a vádlott büntetése, mivel ez sérti a büntetőjogi felelősség személyes jellegének és a büntetések törvényességének alapelvét.

A CSM szerint a bírák nem egyszerű jogértelmezési hibát követtek el, hanem tudatosan, súlyosan és menthetetlenül megsértették a büntetőjog alapvető szabályait.

Ioan Fundătureanut ezért az ítélőtáblai bírói fokozatából törvényszéki fokozatba sorolták vissza,

Costin Andrei Stancunak pedig egy évre 10 százalékkal csökkentették a fizetését.

A CSM hangsúlyozta, hogy a fegyelmi eljárásban nem vizsgálta a kiszabott büntetés megalapozottságát vagy az ítélet törvényességét, kizárólag a bírák eljárását értékelte.