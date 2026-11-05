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Következményeket vár az ellenzék Lezsák Sándor nevének megjelenése miatt az ügynökaktákban

• Fotó: Gábos Albin

Fotó: Gábos Albin

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Informatikai hiba okozta, hogy Lezsák Sándor volt fideszes országgyűlési képviselő nevével együtt mintegy 160, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon szerdán.

Székelyhon

2026. november 05., 19:092026. november 05., 19:09

2026. november 05., 19:342026. november 05., 19:34

A hiba napvilágra kerülését követően Magyar Péter miniszterelnök és levéltár vezetője is bocsánatot kért, ellenzéki pártok viszont miniszterek lemondását követelték.

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Az Országgyűlés korábbi alelnöke, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója az MTI-hez szerdán juttatott el közleményt, miután adatai megjelentek a hálózati személyek között a nyitottaktak.hu adatbázisában.

Lezsák Sándor kikérte magának, hogy „kommunista ügynöki múlttal” bélyegezzék meg, egyben kijelentette:

nem volt ügynök, ellenkezőleg, őt figyelték meg. Kijelentette: „mindenki, aki ezt az aljas hazugságot terjeszti, a bíróság előtt fog felelni”.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) csütörtökön Facebook-oldalán azt közölte, hogy informatikai hiba miatt jelent meg a politikus neve az adatbázisban. Rögzítették:

Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként.

Az okozott félreértésért a politikustól elnézést kértek, és közölték: a hiba elhárítását megkezdték.

Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója az MTI megkeresésére közölte:

Lezsák Sándor adatait még az éjszaka törölték az adatbázisból, csütörtökön pedig a többi tévesen kikerült nevet is törölni fogják.

Emlékeztetett: az úgynevezett 6-os kartonok, a beszervezési, vagyis B-naplók és a mágnesszalagok feldolgozása nyomán mintegy 60 ezer nevet hoztak nyilvánosságra. Előbbieket nem érinti a mostani adatvédelmi incidens – szögezte le az MTI beszámolója szerint.

Beszámolt arról, hogy a mágnesszalagok adatait a levéltár csupán október elején kapta meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól egy nem tagolt Excel-táblában. Ebben

az összes adat (név, fedőnév, az érintett anyjának neve, lakcím) együtt, ömlesztve szerepelt egy mezőben.

Ezek szétbontása és az adatbázissá alakítás közben történt informatikai probléma, amelynek során – a csütörtök napközbeni számítások szerint – körülbelül 160 esetben kerültek ki nem hálózati személyek adatai.

A főigazgató súlyos hibának nevezte a történteket, és közölte: a továbbiakban alaposan átvizsgálják, hogy történhetett-e más tévesztés a 60 ezer név esetében.

A vezető a hibáért vállalta a felelősséget.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Rétvári Bencével, a KDNP frakcióvezetőjével és Lezsák Anna fideszes országgyűlési képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatón a „tiszás ügynökbotrányért” több miniszter – Ruff Bálint, Tarr Zoltán és Tanács Zoltán – távozását követelte, valamint vizsgálóbizottság kezdeményezését és jogi lépéseket is kilátásba helyezett a hiba miatt. Szerinte

a történteknek jogi következménye is kell, hogy legyen, mind büntető, mind polgári jogi értelemben.

Az ehhez szükséges lépéseket az érintett személyek és a frakció maga is meg fogja tenni – mondta. Rétvári Bence a miniszterelnök egyértelmű és egyszemélyi felelősségét hangsúlyozta. Vélekedése szerint Magyar Péter megtette azt, amit még Horn Gyula volt kormányfő és a kommunisták sem:

összemosta, összekeverte az áldozatot a bűnössel.

Molnárné Lezsák Anna fideszes országgyűlési képviselő, Lezsák Sándor lánya szerint a bocsánatkérés nem helyettesítheti a felelősségre vonást az ügynökakták körül kialakult helyzet és Lezsák Sándor téves, ügynökként történő feltüntetése miatt. Lezsák Anna közölte:

elvárja a levéltár főigazgatójának és vezetésének azonnali lemondását.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője egy másik sajtótájékoztatón azt követelte, hogy azonnal tegyék elérhetetlenné az ügynökakták megismerésére létrehozott weboldalt.

Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke sajtótájékoztatóján azt mondta: a hiba miatt pártja kormányzati felelősségre vonást vár el.

Magyar Péter miniszterelnök még a délelőtti órákban bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, amelyben közölte: mivel telefonon nem sikerült elérnie, e felületen szeretne bocsánatot kérni Lezsák Sándortól azért, mert a levéltár informatikai rendszerének hibája miatt tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába.

Magyarország
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