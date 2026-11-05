Üvöltözés és személyeskedés kísérte a Bálványos-vitát

Bálványosfürdő madártávlatból – nem lesz Bălvăniș
Fotó: Tuchiluș Alex
Bálványos román nevének törvénybe iktatását célzó képviselőházi vitát heves szóváltások, személyeskedés és nacionalizmusról szóló bírálatok kísérték, miközben több párt is szembefordult az indítvánnyal.
2026. november 05., 18:372026. november 05., 18:37
2026. november 05., 18:382026. november 05., 18:38
A képviselőház hétfőn folytatott érdemi vitát, majd szerdai ülésén szavazott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), illetve Ionuț Neagu Kovászna megyei szenátor jogszabály-módosítási kezdeményezéséről. Ez több törvénybe is iktatta volna Bálványos nevének román formáját.
A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elutasította a Kovászna megyei üdülőhely, Bálványosfürdő nevének megváltoztatását előíró törvénytervezetet. Így nem lesz Bálványosból Bălvăniș.
Az RMDSZ által üdvözölt végső döntést hosszú egyeztetések előzték meg a többi demokratikus párttal, a Szociáldemokrata Párttal (PSD), a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), ennek következtében az AUR gyakorlatilag egyedül maradt a végső szavazáson.
„A vita csúnya volt” – mondta Miklós Zoltán háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselő. Beszámolója szerint Dan Tanasă AUR-képviselő volt a fő szószóló, aki háromszor is szót kapott.
– számolt be a háromszéki képviselő.
A vita fő szószólója Dan Tanasă, AUR-képviselő volt
Fotó: Dan Tanasă/Facebook
Miklós Zoltán parlamenti felszólalásában ironikusan hangsúlyozta, milyen fontos ügyet emelt ki Románia számtalan megoldásra váró problémája közül az AUR. Beszédében rámutatott:
Úgy fogalmazott: „Ez nem adminisztratív kezdeményezés, hanem színtiszta nacionalizmus, mely a magyar identitást egy kiküszöbölendő problémának tartja.”
Emanuel Ungureanu az USR képviseletében szintén ironikusan világosította fel Tanasăt arról, mennyi magyarból vett kölcsönszót használnak a románok, illetve hogy nyilvánvalóan csak a magyarok zavarják az AUR képviselőjét. Beszédét így zárta: „Szánalmasak vagytok, és ez a románból van.” (Sunteți penibili și asta este din română.)
Egy egyébként nagy nacionalista PNL-s képviselő, Gheorghe Andrei Daniel is elítélte a tervezett módosítást. Hasonlóképpen azzal érvelt, hogy
és a nacionalizmust, valamint a hazafiságot radikálisan elkülönítendőnek tartotta az AUR által képviselt idejétmúlt sovinizmustól és szélsőségességtől.
Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő rámutatott a románok által kitalált névetimológiára is, amely szerint a Bálványos a balvan, bulvan, fatörzs, gerenda jelentésű szavakból ered.
Csoma Botond „régi erdélyi mondást” idézett Tanasănak
Fotó: Orbán Orsolya
A képviselőház oldalán egyébként olvasható, hogy bár a törvényhozó tanács elvileg jóváhagyta a módosítási javaslatot, megjegyezte: a névváltoztatást az érintett helységekben előzetesen kiírt népszavazás után lehetséges megejteni, ebben az esetben azonban ez nem volt meg.
A közigazgatási bizottság elutasító jelentéssel bocsátotta útjára a törvénymódosítást, ugyanúgy, mint a parlamenten kívüli gazdasági-szociális bizottság, amely úgy vélte,
A bizottság szerint a Bálványos név egy erős identitáshoz kötődő márka, románosítása pedig a helyi specifikumtól és hagyományoktól való elszakadást jelentené. A képviselőház döntő szavazásán végül 166-an szavaztak a törvénymódosítás ellen, 56-an mellette, ketten pedig tartózkodtak. Tanasă mindenkit közönséges nemzetárulónak nevezett, aki nem értett egyet a kezdeményezésével.
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