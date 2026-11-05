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Üvöltözés és személyeskedés kísérte a Bálványos-vitát

Bálványosfürdő madártávlatból – nem lesz Bălvăniș • Fotó: Tuchiluș Alex

Bálványosfürdő madártávlatból – nem lesz Bălvăniș

Fotó: Tuchiluș Alex

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Bálványos román nevének törvénybe iktatását célzó képviselőházi vitát heves szóváltások, személyeskedés és nacionalizmusról szóló bírálatok kísérték, miközben több párt is szembefordult az indítvánnyal.

Bodor Tünde

2026. november 05., 18:372026. november 05., 18:37

2026. november 05., 18:382026. november 05., 18:38

A képviselőház hétfőn folytatott érdemi vitát, majd szerdai ülésén szavazott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), illetve Ionuț Neagu Kovászna megyei szenátor jogszabály-módosítási kezdeményezéséről. Ez több törvénybe is iktatta volna Bálványos nevének román formáját.

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A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elutasította a Kovászna megyei üdülőhely, Bálványosfürdő nevének megváltoztatását előíró törvénytervezetet. Így nem lesz Bálványosból Bălvăniș.

Az RMDSZ által üdvözölt végső döntést hosszú egyeztetések előzték meg a többi demokratikus párttal, a Szociáldemokrata Párttal (PSD), a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), ennek következtében az AUR gyakorlatilag egyedül maradt a végső szavazáson.

Csúnya vitán vannak túl

„A vita csúnya volt” – mondta Miklós Zoltán háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselő. Beszámolója szerint Dan Tanasă AUR-képviselő volt a fő szószóló, aki háromszor is szót kapott.

Idézet
Üvöltött, agresszív volt, támadott bennünket, de a többi román pártot is, mert nem álltak mellé”

– számolt be a háromszéki képviselő.

A vita fő szószólója Dan Tanasă, AUR-képviselő volt • Fotó: Dan Tanasă/Facebook Galéria

A vita fő szószólója Dan Tanasă, AUR-képviselő volt

Fotó: Dan Tanasă/Facebook

Miklós Zoltán parlamenti felszólalásában ironikusan hangsúlyozta, milyen fontos ügyet emelt ki Románia számtalan megoldásra váró problémája közül az AUR. Beszédében rámutatott:

az 1311-ből datált Bálványos név túlélte az Osztrák–Magyar Monarchiát, a két világháborút és a kommunizmust is.

Úgy fogalmazott: „Ez nem adminisztratív kezdeményezés, hanem színtiszta nacionalizmus, mely a magyar identitást egy kiküszöbölendő problémának tartja.”

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Emanuel Ungureanu az USR képviseletében szintén ironikusan világosította fel Tanasăt arról, mennyi magyarból vett kölcsönszót használnak a románok, illetve hogy nyilvánvalóan csak a magyarok zavarják az AUR képviselőjét. Beszédét így zárta: „Szánalmasak vagytok, és ez a románból van.” (Sunteți penibili și asta este din română.)

Csoma Botond: „Papagáj voltál, az is maradtál”

Egy egyébként nagy nacionalista PNL-s képviselő, Gheorghe Andrei Daniel is elítélte a tervezett módosítást. Hasonlóképpen azzal érvelt, hogy

sok más nemzetiség jelenléte is kiolvasható különböző romániai településnevekben,

és a nacionalizmust, valamint a hazafiságot radikálisan elkülönítendőnek tartotta az AUR által képviselt idejétmúlt sovinizmustól és szélsőségességtől.

Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő rámutatott a románok által kitalált névetimológiára is, amely szerint a Bálványos a balvan, bulvan, fatörzs, gerenda jelentésű szavakból ered.

Csoma Botond pedig „régi erdélyi mondást” idézett Tanasănak: „Papagáj voltál, az is maradtál.”

Csoma Botond „régi erdélyi mondást” idézett Tanasănak • Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Csoma Botond „régi erdélyi mondást” idézett Tanasănak

Fotó: Orbán Orsolya

A képviselőház oldalán egyébként olvasható, hogy bár a törvényhozó tanács elvileg jóváhagyta a módosítási javaslatot, megjegyezte: a névváltoztatást az érintett helységekben előzetesen kiírt népszavazás után lehetséges megejteni, ebben az esetben azonban ez nem volt meg.

A közigazgatási bizottság elutasító jelentéssel bocsátotta útjára a törvénymódosítást, ugyanúgy, mint a parlamenten kívüli gazdasági-szociális bizottság, amely úgy vélte,

a névváltoztatás felülírná a környék magyar hagyományait és múltját, megtévesztő lehetne, és hátrányosan hatna a turizmusra.

A bizottság szerint a Bálványos név egy erős identitáshoz kötődő márka, románosítása pedig a helyi specifikumtól és hagyományoktól való elszakadást jelentené. A képviselőház döntő szavazásán végül 166-an szavaztak a törvénymódosítás ellen, 56-an mellette, ketten pedig tartózkodtak. Tanasă mindenkit közönséges nemzetárulónak nevezett, aki nem értett egyet a kezdeményezésével.

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