Döntés született, nem lesz Bálványosból Bălvăniș

Fotó: Bláványos.ro
A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elutasította a Kovászna megyei üdülőhely, Bálványosfürdő nevének megváltoztatását előíró törvénytervezetet. Így nem lesz Bálványosból Bălvăniș.
A képviselőház elutasította a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) Bálványosfürdő nevének elrománosítására tett kísérletét.
„Jó hír nekünk, rossz hír az AUR-nak: Bálványos marad Bálványos! A parlament ma végleg elutasította az AUR névrománosító törvénytervezetét” – tette közzé Miklós Zoltán, háromszéki parlamenti képviselő közösségi oldalán. Rövid videójában kijelentette, a parlament
amellyel elrománosították volna Bálványos nevét.
„Erdélyben egy életképes magyar közösség él” – hangsúlyozta, majd hozzátette, ragaszkodunk a tradícióinkhoz, és a nyelvünkhöz.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook-on közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, még Ceaușescut sem zavarta Bálványos elnevezés. Mint mondta, ez az AUR egyik kezdeményezése. Ők
Az alapításuk pillanatától kezdve ilyenek voltak, és azóta sem változtak semmit: magyarellenesek és szélsőségesen nacionalisták.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bálványos(fürdő) nevét szeretné elrománosítani a törvény erejével Neagu Ionuț, az AUR Kovászna megyei szenátora. Azt szerette volna elérni, hogy Bálványos a hivatalos iratokban ezentúl Bâlvăniș néven szerepeljen.
Amint az indoklásából kitűnik, számára elfogadhatatlan, hogy a különböző hivatalos jegyzékekben, programokban a „Balvanyos” szót használják mind Bálványosfürdő, mind Bálványosvár esetében, hiszen ez egyértelműen a magyar megnevezés átvétele, ékezetek nélkül.
Ez szerinte a vidék „idegen” jellegét sugallja, holott a régi román nyelvben még használták a ’nagy fatönk’, ’fatörzs’, ’gerenda’ jelentésű bălvan/bâlvan/balvan szót, és ez alapján
Első megkeresett kamaraként a szenátus már abban az évben elutasította Bálványos nevének módosítását, 2025 óta pedig a képviselőházban volt.
Bálványos(fürdő) nevét szeretné elrománosítani a törvény erejével Neagu Ionuț, az AUR Kovászna megyei szenátora. Azt szeretné elérni, hogy Bálványos a hivatalos iratokban ezentúl Bâlvăniș néven szerepeljen.
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