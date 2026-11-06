Újabb két bombafenyegetés érte a bukaresti repülőtérre érkező járatokat

Újabb két bombafenyegetést jelentettek csütörtök este az otopeni-i Henri Coandă Nemzetközi Repülőtéren leszálló repülőgépekkel kapcsolatban. Az egyik egy Tel-Avivba tartó, Bukarestben köztes leszállást végző KLM-járatot érintett – közölte a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).

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A SRI tájékoztatása szerint a pilótákat értesítették a fenyegetésről, amelyet a hírszerző szolgálat már az első értékeléskor hamisnak ítélt. A személyzet azonban a légitársasággal folytatott egyeztetés után, a járat úti céljára is tekintettel kérte a repülőgép tűzszerészeti átvizsgálását – írja az Agerpres.

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A KLM gépén ugyanazokat a biztonsági eljárásokat alkalmazták, mint korábban a Milánóból érkező Wizz Air-járat esetében.