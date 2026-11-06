Újabb két bombafenyegetés érte a bukaresti repülőtérre érkező járatokat

Fotó: Kozán István
Újabb két bombafenyegetést jelentettek csütörtök este az otopeni-i Henri Coandă Nemzetközi Repülőtéren leszálló repülőgépekkel kapcsolatban. Az egyik egy Tel-Avivba tartó, Bukarestben köztes leszállást végző KLM-járatot érintett – közölte a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).
A SRI tájékoztatása szerint a pilótákat értesítették a fenyegetésről, amelyet a hírszerző szolgálat már az első értékeléskor hamisnak ítélt. A személyzet azonban a légitársasággal folytatott egyeztetés után, a járat úti céljára is tekintettel kérte a repülőgép tűzszerészeti átvizsgálását – írja az Agerpres.
A KLM gépén ugyanazokat a biztonsági eljárásokat alkalmazták, mint korábban a Milánóból érkező Wizz Air-járat esetében.
A másik fenyegetésről a SRI annyit közölt, hogy nem tartalmazott konkrétumokat, ezért nem igényelt külön intézkedést.
Csütörtök délelőtt egy Milánóból érkező Wizz Air-járatot is bombafenyegetés ért. A 11 óra 9 perckor leszálló repülőgép 182 utasát és a személyzet hét tagját kiszállították, a repülőtéren pedig válságstábot hoztak létre. A tűzszerészek átvizsgálták a gépet, de a fenyegetés ebben az esetben sem bizonyult valósnak.
Válságstábot hoztak létre a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren, miután bombafenyegetés érkezett egy Milánóból érkező Wizz Air-járat fedélzetén.
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