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Mennyire ismered a KRESZ-szabályokat? Tedd próbára a tudásod, és nyerj

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Ismered a közlekedési szabályokat, és a gyorsaságodra is büszke vagy? Akkor itt az alkalom, hogy próbára tedd magad! November 6–15. között KRESZ-teszttel várjuk a játékos kedvű olvasóinkat, akik nemcsak tudásukat mérhetik fel, hanem értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak.

Székelyhon

2026. november 06., 09:002026. november 06., 09:00

A közlekedési szabályok ismerete mindannyiunk számára fontos, akár naponta ülünk volán mögé, akár gyalogosként vagy kerékpárosként veszünk részt a forgalomban. De vajon

mennyire emlékszünk a szabályokra, és milyen gyorsan tudunk helyes döntéseket hozni egy-egy közlekedési helyzetben?

Most kiderülhet: november 6. és 15. között a jatek.szekelyhon.ro oldalon bárki próbára teheti KRESZ-tudását egy izgalmas, időre menő kvízjátékban.

Tíz kérdés, tíz helyes válasz – a gyorsaság is számít!

A játék során a résztvevőknek tíz, közlekedési szabályokkal kapcsolatos kérdésre kell válaszolniuk. Minden kérdés megválaszolására 25 másodperc áll rendelkezésre, így nemcsak a pontos tudás, hanem a gyors döntéshozatal is kulcsfontosságú.

A cél egyszerű: válaszolj helyesen mind a tíz kérdésre, méghozzá a lehető leggyorsabban! A kilenc leggyorsabb, hibátlanul teljesítő játékos értékes nyereményekkel gazdagodik. Ha elsőre nem sikerül tökéletes eredményt elérned, akkor sincs okod csüggedni. A játék időtartama alatt többször is nekifuthatsz a kihívásnak, hogy javíts az időeredményeden. Fontos azonban, hogy minden résztvevő legfeljebb egy nyereményre jogosult.

Értékes nyeremények várnak a legjobbakra

A tudás és a gyorsaság ezúttal igazán kifizetődő lehet, hiszen támogatóink jóvoltából összesen kilenc nyeremény talál gazdára:

  • az Autoworkshop jóvoltából három szerencsés játékos gumicserét vagy futószögállítást nyerhet,

  • az Urban Joe felajánlásával egy játékos 100 lej értékű vásárlási utalvánnyal gazdagodik,

  • a Natúr+ jóvoltából három darab, egyenként 100 lej értékű vásárlási utalvány talál gazdára.

Végül pedig a Székely Kalendárium felajánlásával két könyvcsomagot sorsolás helyett a gyorsaság és a tudás alapján lehet megszerezni. Mindkét csomag egy 2027-es Székely Kalendáriumot és egy Nagy Góbékönyvet tartalmaz.

A játék szabályzata itt érhető el.

A játék támogatói

Ha autószervizt választasz, nemcsak javítást keresel, hanem megbízható megoldást. A csíkszeredai Autoworkshop teljeskörű szervizelési szolgáltatásokat kínál, a mindennapi karbantartástól a komolyabb javításokig. Korszerű diagnosztikai eszközeink gyors és pontos képet adnak a jármű állapotáról, így a munkavégzés tervezetten és hatékonyan történik. Kiemelt szakterületünk a részecskeszűrő (DPF) professzionális, mosásos technológiával végzett tisztítása – egy ritkaságszámba menő szolgáltatás a térségben. A Hargita utca 65. szám alatti műhelyben emellett precíz futószögállítást és szezonális gumicserét is vállalunk, gördülékeny ügyintézéssel, kevesebb várakozással. Így minden fontos karbantartás és ellenőrzés egy helyen intézhető. Időpontfoglalásért hívd a 0740-144 392-es telefonszámot.
Autoworkshop – gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód!

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Több mint 25 éve a minőség és a finom ízek jegyében – ez a marosvásárhelyi Pleuro Ind! Saját üzemünkben készülnek a gondosan válogatott alapanyagokból összeállított Bite-szendvicsek, amelyek országszerte több mint 3000 értékesítési ponton kaphatók. Bagettek, focacciák, bagelek és wrapek – változatos kínálat mindazoknak, akik gyors, finom és minőségi étkezésre vágynak. A Pleuro saját vendéglátóhelye, az Urban Joe, Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 3. szám alatt várja a finom falatok kedvelőit. Itt a friss szendvicsek mellett helyben pörkölt kávékülönlegességekkel is várjuk a vendégeket. Az Urban Joe tökéletes választás egy reggeli kávéhoz, ebédszünethez vagy egy napközbeni finom falathoz.
Urban Joe – Healthy food is crazy good!

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A Natúr+ kínálatában természetes alapanyagokból, hagyományos eljárásokkal készülő termékek kapnak helyet. Gyümölcseceteink 100%-ban természetes fermentációval, pasztőrözés nélkül készülnek, így megőrzik az élő kultúrákat és a gyümölcsök intenzív, autentikus aromáit. A választékban többek között alma-, málna-, csipkebogyó-, fekete ribizli- és birsalmaecet is megtalálható, amelyek salátákhoz, főzéshez vagy akár frissítő italokhoz is kiválóan használhatók. A kínálatot különféle ecetes termékek is színesítik, ősztől pedig a választék adalékmentes gyümölcslevekkel is bővül majd. A Natúr + kínálatában ugyanakkor a RAWMYGOD prémium gyümölcs- és magvas szeletei is megtalálhatók. Ezek gondosan válogatott aszalt gyümölcsökből, diófélékből és magvakból készülnek, olyan eljárásokkal, amelyek megőrzik az alapanyagok természetes ízét és értékes tulajdonságait. Hozzáadott cukor, tartósítószer és felesleges összetevők nélkül készülnek, gluténmentesek, vegán étrendbe is beilleszthetők, és természetes energiaforrást kínálnak a nap bármely szakában.
A teljes kínálatunk megtalálható az almale.ro oldalon, ahol a termékek házhoz is rendelhetők.
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