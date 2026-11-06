Egész novemberben gyűjt a sepsiszentgyörgyi kórház a kisbabák számára

Gyűjtést szervez a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az ott született kisbabák számára, mert sok anya úgy érkezik a szülészetre, hogy még a legszükségesebb babaholmikat sem tudja magával hozni.

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A Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház tavaly is meghirdetett egy hasonló akciót, akkor nagyon sok adomány érkezett. Ezeknek főleg akkor veszik hasznát,

ha a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy teljes babaruha- és kellékkészlettel fogadják az újszülött világra jövetelét.

Ilyenkor még haza is visznek a legszükségesebbekből. A kórházban hagyott csecsemők ellátásához is szükség van a babaruhákra, amelyek a sok mosástól gyorsan kopnak, szakadnak, ezért folyamatosan szükség van az utánpótlásra.

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Idén nem korlátozták egyetlen napra a gyűjtést: