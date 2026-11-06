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Egész novemberben gyűjt a sepsiszentgyörgyi kórház a kisbabák számára

A babaholminak mindig keletje van • Fotó: Pixabay

A babaholminak mindig keletje van

Fotó: Pixabay

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Gyűjtést szervez a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az ott született kisbabák számára, mert sok anya úgy érkezik a szülészetre, hogy még a legszükségesebb babaholmikat sem tudja magával hozni.

Bodor Tünde

2026. november 06., 09:402026. november 06., 09:40

A Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház tavaly is meghirdetett egy hasonló akciót, akkor nagyon sok adomány érkezett. Ezeknek főleg akkor veszik hasznát,

ha a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy teljes babaruha- és kellékkészlettel fogadják az újszülött világra jövetelét.

Ilyenkor még haza is visznek a legszükségesebbekből. A kórházban hagyott csecsemők ellátásához is szükség van a babaruhákra, amelyek a sok mosástól gyorsan kopnak, szakadnak, ezért folyamatosan szükség van az utánpótlásra.

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Idén nem korlátozták egyetlen napra a gyűjtést:

egész november folyamán fogadják a tiszta, jó állapotú babaruhákat, takarókat, plédeket, sapkákat és zoknikat.

Az adományokat előzetes egyeztetés után egyenesen az újszülöttosztályra lehet eljuttatni. Az átadás időpontját és a további részleteket a neonatologie@sectii.spitfog.ro e-mail-címre írva lehet megbeszélni.

A pici babák mellett a koraszülöttekre is több figyelem jut november folyamán,

ugyanis 15-én világszerte őket ünneplik. November 16-án 17 órától találkozót szervez a megyei kórház azoknak a családoknak, amelyeknek babája a Fogolyán Kristóf megyei kórházban koraszülöttként jött a világra.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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