Mínusz hat fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Székelyföld-szerte fagypont alá csökkent a hőmérséklet péntekre virradóan, Csíkszereda pedig ezúttal sem hazudtolta meg magát: Hargita megye székelyén mínusz 6,1 Celsius-fokot mértek.
Alaposan lehűlt a levegő péntek hajnalban Székelyföldön: minden mérőállomáson fagypont alatti hőmérsékletet regisztráltak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.
Ennél alacsonyabb hőmérsékletet az országban csupán néhány hegycsúcson mértek.
Szintén fagyosan indult a reggel Gyergyóalfaluban (–4,1) és Kézdivásárhelyen (–3), míg az ország egyik leghidegebb településének számító Bodzafordulón ezúttal „csak” mínusz 1,7 fokot mértek.
Enyhébb volt az idő Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön (–1,6), illetve Baróton (–1,1) is, de a fagyponthoz Marosvásárhely állt a legközelebb, mínusz 0,3 fokkal.
a Lakóca-tetőn mínusz 4,8, a Bucsinon –4,5 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
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