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Mínusz hat fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

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Székelyföld-szerte fagypont alá csökkent a hőmérséklet péntekre virradóan, Csíkszereda pedig ezúttal sem hazudtolta meg magát: Hargita megye székelyén mínusz 6,1 Celsius-fokot mértek.

Székelyhon

2026. november 06., 10:372026. november 06., 10:37

Alaposan lehűlt a levegő péntek hajnalban Székelyföldön: minden mérőállomáson fagypont alatti hőmérsékletet regisztráltak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt, ahol mínusz 6,1 fokig hűlt a levegő.

Ennél alacsonyabb hőmérsékletet az országban csupán néhány hegycsúcson mértek.

Szintén fagyosan indult a reggel Gyergyóalfaluban (–4,1) és Kézdivásárhelyen (–3), míg az ország egyik leghidegebb településének számító Bodzafordulón ezúttal „csak” mínusz 1,7 fokot mértek.

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Enyhébb volt az idő Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön (–1,6), illetve Baróton (–1,1) is, de a fagyponthoz Marosvásárhely állt a legközelebb, mínusz 0,3 fokkal.

A hegyvidéken a Kelemen-havasokban volt a leghidegebb, mínusz 7 fokkal,

a Lakóca-tetőn mínusz 4,8, a Bucsinon –4,5 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.

A meteorológusok előrejelzése szerint november 10-ig marad a többnyire napos, de hűvös idő, a hegyközi medencékben gyakori ködképződéssel. Ezt követően enyhe felmelegedés kezdődik, viszont csapadékosabbá válik az idő.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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