Mínusz hat fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában

Székelyföld-szerte fagypont alá csökkent a hőmérséklet péntekre virradóan, Csíkszereda pedig ezúttal sem hazudtolta meg magát: Hargita megye székelyén mínusz 6,1 Celsius-fokot mértek.

Székelyhon 2026. november 06., 10:372026. november 06., 10:37

Alaposan lehűlt a levegő péntek hajnalban Székelyföldön: minden mérőállomáson fagypont alatti hőmérsékletet regisztráltak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt, ahol mínusz 6,1 fokig hűlt a levegő.

Ennél alacsonyabb hőmérsékletet az országban csupán néhány hegycsúcson mértek. Szintén fagyosan indult a reggel Gyergyóalfaluban (–4,1) és Kézdivásárhelyen (–3), míg az ország egyik leghidegebb településének számító Bodzafordulón ezúttal „csak” mínusz 1,7 fokot mértek. Hirdetés Enyhébb volt az idő Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön (–1,6), illetve Baróton (–1,1) is, de a fagyponthoz Marosvásárhely állt a legközelebb, mínusz 0,3 fokkal.

A hegyvidéken a Kelemen-havasokban volt a leghidegebb, mínusz 7 fokkal,