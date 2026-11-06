Lángba borult egy családi ház tetőtere Koronkán

Lángok pusztítottak egy koronkai családi ház tetőterében péntekre virradóan. Az épületben tartózkodó két személynek sikerült kimenekülnie, a ház tulajdonosát pánikroham miatt látták el a mentők.

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A marosvásárhelyi tűzoltók tűzoltóautóval, magasból mentő járművel és rohammentő-kocsival (SMURD) vonultak a helyszínre, ahol az épület teljes tetőszerkezete lángokban állt.

Az épületben tartózkodó két személy még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a házat. A tulajdonos pánikrohamot kapott, ezért a helyszínen egészségügyi ellátásban részesítették, kórházba szállítására azonban nem volt szükség.

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A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok terjedését – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.