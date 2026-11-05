Egy 16, egy 17 és egy 22 éves fiatalt vettek őrizetbe csütörtökön, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az elmúlt hónapokban fát loptak a Marosvásárhely közelében található erdőkből.

Székelyhon 2026. november 05., 16:242026. november 05., 16:24

A Maros megyei rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint három házkutatási parancsot hajtottak végre csütörtökön Jedd községben, egy falopásos ügyben. Hirdetés A rendőrök által végzett nyomozás alatt kiderült, hogy a három fiatal 2026 szeptembere és októbere között

több alkalommal is faanyagot tulajdonított el a Marosvásárhely melletti Jedd községi erdőkből, lovas szekerekkel.

A házkutatások során a rendőrök az ügy szempontjából fontos bizonyítékokat találtak, többek között láncfűrészeket, fejszéket, lovas szekereket, lószerszámokat, valamint bizonyos mennyiségű faanyagot. Hirdetés A Jedd településről származó három fiatalt, egy 16, egy 17 és egy 22 évest bekísérték a rendőrségre, ahol kihallgatták őket, majd

az összegyűjtött bizonyítékok alapján 24 órára őrizetbe vették.