Prostituáltak futtatásával gyanúsított férfit állítottak elő

Marosvásárhelyen és Koronkán tartottak házkutatást a Maros megyei rendőrök csütörtökön bizonyítékokat keresve egy prostituáltak futtatásával gyanúsított férfi ügyében. Egy 43 éves férfit előállítottak és kihallgattak.

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A nyomozás során kiderült, hogy 2026 szeptembere és októbere között egy Maros megyei férfi

két, Marosvásárhelyen található lakást bocsátott prostitúciót folytató nők rendelkezésére.

Az ingatlanokat szállodai jellegű, rövid távú bérbeadás keretében adta ki, miközben tudomása volt az ott zajló tevékenységekről.

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A csütörtöki házkutatások során a rendőrök az ügy szempontjából fontos tárgyi bizonyítékokat találtak. Emellett végrehajtottak egy előállítási parancsot is, amely egy 43 éves, Maros megyei férfi nevére szólt. A férfit a rendőrségre kísérték és kihallgatták, a nyomozást pedig az ügy teljes feltárásáig folytatják.