Fotó: Székelyon
Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval. Gáll Szabolcs polgármester szerint a díjszabás igazságtalan, és nem ösztönzi a szelektív hulladékgyűjtést.
2026. november 05., 15:392026. november 05., 15:39
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Mintegy kétszázan vettek részt szerda este a hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése kapcsán tartott gyergyóalfalvi lakossági fórumon, és a jelenlévők közül sokan kijelentették:
A Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében tartott találkozóra a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD Harghita) részéről Balázsi Arnold és Páll Zsolt, valamint az AVE Románia projektfelelőse, Wesselényi István érkezett. A meghívottak az új hulladékszállítási rendszer működését és a várható változásokat ismertették, valamint válaszoltak a lakosság kérdéseire.
Fotó: Gyergyóalfalu Község facebook oldala
A fórumon Bege László alpolgármester arról számolt be, hogy több mint kétezer aláírás gyűlt össze azon a petíción, amelyben
Gáll Szabolcs polgármester ismertetése szerint a civil kezdeményezés célja, hogy más településekkel összefogva lépjenek fel a méregdrágának és igazságtalannak tartott díjszabás ellen. Mint mondta, önkormányzati vezetőként ugyan tagja az ADI-nak, de a szolgáltatóváltás részleteit illetően ő maga sem lát mindent tisztán.
A polgármester leszögezte, nem igaz az az állítás, hogy Gyergyóremetét leszámítva valamennyi önkormányzat egyetértett volna az új tarifarendszerrel, amelynek része, hogy a szolgáltató egyénenként kössön szerződést minden háztartással. Elmondása szerint több alkalommal jelezte a megyei társulás vezetőjének, Incze Csongornak, hogy hatékonyabb megoldásnak tartaná, ha az önkormányzat szedné be a lakosságtól a hulladékkezelési illetéket, majd maga szerződne a szolgáltatóval, amelynek
Azt is jelezte, hogy a község szeretné ezt megtartani, mert eddig bevált. Azonban a társulat vezetőtanácsa csak Gyergyóremetének adta meg ezt a lehetőséget. „Alfalut azok közé az önkormányzatok közé sorolták, amelyeknél változik a szolgáltatás díjának befizetési rendszere, pedig a község nem hozott ilyen döntést” – húzta alá a lakossági fórum másnapján a Székelyhonnak Gáll Szabolcs.
A polgármester úgy látja, a megyei társulásban a polgármesterek többsége azért támogatta az új rendszert, mert a csíkszéki és udvarhelyszéki önkormányzatok korábban már átadták a hulladékgyűjtés és -szállítás feladatát az ezzel foglalkozó cégeknek, és ez így kényelmesebb volt nekik.
Fotó: Kozán István
Gáll Szabolcs azt is elmondta, hogy azzal sem ért egyet, hogy mindenki egységesen egy 120 literes kukát kap, és egyformán fizet a havi egyszeri elszállításért, akár megtölti, akár nem. Azt szerette volna elérni, hogy az alapdíj alacsonyabb legyen, és ne tartalmazza a kukák elszállítási díját,
Ez a javaslat sem kapta meg a polgármesterek többségének támogatását. Arra hivatkoztak, hogy akkor az emberek úgy kerülik ki a szemétszállítás költségét, hogy a mezőkre hordják ki a hulladékot. Gáll Szabolcs szerint viszont így azokat bünteti a rendszer, akik alaposan odafigyelnek a hulladék szelektálására, mert
Az alfalviakat különösen érinti ez, mert az önkormányzat az utóbbi években sokat tett azért, hogy „ránevelje" az embereket a hulladékszállítás fontosságára. A Hargita megyei községek közül itt az egyik legmagasabb a szelektíven gyűjtött hulladék aránya. Volt olyan mérés is, amely azt mutatta, hogy
De a statisztikákban szereplő 15 százalékos arány is kiemelkedő megyei szinten. Gáll Szabolcs szerint ez tovább növekedhetne, ha a lakosság a fizetendő díjban is érzékelné, hogy a kevesebb hulladék kisebb költséget jelent.
Gáll Szabolcs arról is beszámolt, hogy még azon is elgondolkodott, milyen lehetőségei lennének a községnek, ha kilépne a megyei rendszerből, és önállóan szervezné meg a hulladékgazdálkodást. Erre azonban nincs reális lehetőség:
a szomszédos megyék pedig azzal utasították el az esetleges befogadást, hogy nem vehetik át az innen érkező szemetet, hiszen Hargita megyének saját hulladéklerakója van.
Fotó: Gyergyóalfalu Község facebook oldala
A találkozó elejétől érezhető volt az elégedetlenség, gyakoriak voltak a közbekiabálások és az indulatos megjegyzések.
A lakosság több gyakorlati kérdést is felvetett. Sokan kifogásolták, hogy a háztartásokban nem termelődik annyi hulladék, hogy havonta megteljen a fekete kuka, így félig üresen teszik majd ki, mégis a teljes díjat kell fizetniük. Ahogy egyik résztvevő fogalmazott: „a levegőt is megfizetik”. Mások azt tartották igazságtalannak, hogy
Felmerült az is, hogy elegendő-e a havi egyszeri szállítás, különösen nyáron, amikor a pelenkák és más szerves hulladékok tárolása kellemetlenségeket okozhat.
A jelenlévők arra is választ vártak, mi történik azokkal, akik nem kötnek szerződést, illetve milyen következményei lehetnek annak, ha egy egész település lakossága elutasítja az egyéni szerződéskötést.
A szolgáltató képviselője szerint a megye lakosságának mintegy 90 százaléka számára elfogadható az új tarifa, és elsősorban azokon a településeken elégedetlenek az emberek, ahol a korábbi szolgáltató alacsonyabb áron dolgozott.
A megyei társulás képviselői ugyanakkor többször elmondták, hogy egyelőre nincsenek pontos adatok arról, településenként mekkora mennyiségű hulladék gyűlik majd össze az új rendszerben. Hozzátették, hogy
és ha csökken a hulladék mennyisége, a szolgáltatás is olcsóbb lehet. A magyarázatok és válaszok azonban nem győzték meg a jelenlévők többségét.
és sokan továbbra is kitartanak amellett, hogy nem írják alá a szerződést.
Gyergyóalfaluban eddig átlagosan személyenként 8 lejt fizettek havonta a hulladékelszállításért az emberek. Ebből 6 lej volt az alapdíj, és 2 lejért vásárolhattak egy 60 literes zsákot az önkormányzattól. Akinek 120 literes kukára volt szüksége, annak ez 32 lejbe került, és négy hónapig havi két alkalommal elszállították a szemetetét.
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