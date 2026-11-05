Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval. Gáll Szabolcs polgármester szerint a díjszabás igazságtalan, és nem ösztönzi a szelektív hulladékgyűjtést.

Gergely Imre 2026. november 05., 15:392026. november 05., 15:39 2026. november 05., 16:042026. november 05., 16:04

Szerda este mintegy kétszázan vettek részt a gyergyóalfalvi lakossági fórumon, ahol sokan közölték, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval.

Bege László alpolgármester szerint több mint kétezer aláírás gyűlt össze az új tarifarendszer és a tervezett szolgáltatási módszer felülvizsgálatáért.

Gáll Szabolcs polgármester kifogásolta az egyéni szerződéskötést és az egységes 120 literes kuka díjazását, mert szerinte ez nem ösztönzi a szelektálást.

A lakosok szerint igazságtalan, hogy a díj nem igazodik a háztartás létszámához és a tényleges hulladékmennyiséghez, miközben csak havi egyszer szállítanak az alapdíj fejében.

A megyei társulás szerint még nincsenek pontos adatok az új rendszer hulladékmennyiségeiről, ezért a díjszabást fél vagy egy év után vizsgálhatják felül. Mintegy kétszázan vettek részt szerda este a hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése kapcsán tartott gyergyóalfalvi lakossági fórumon, és a jelenlévők közül sokan kijelentették:

nem hajlandók szerződést kötni az új szolgáltatóval.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében tartott találkozóra a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD Harghita) részéről Balázsi Arnold és Páll Zsolt, valamint az AVE Románia projektfelelőse, Wesselényi István érkezett. A meghívottak az új hulladékszállítási rendszer működését és a várható változásokat ismertették, valamint válaszoltak a lakosság kérdéseire.

Fotó: Gyergyóalfalu Község facebook oldala

Több mint kétezer aláírás gyűlt össze A fórumon Bege László alpolgármester arról számolt be, hogy több mint kétezer aláírás gyűlt össze azon a petíción, amelyben

a község lakossága a megyei társulás vezetőségétől az új tarifarendszer és a szolgáltatás tervezett módszerének felülvizsgálatát követeli.

Gáll Szabolcs polgármester ismertetése szerint a civil kezdeményezés célja, hogy más településekkel összefogva lépjenek fel a méregdrágának és igazságtalannak tartott díjszabás ellen. Mint mondta, önkormányzati vezetőként ugyan tagja az ADI-nak, de a szolgáltatóváltás részleteit illetően ő maga sem lát mindent tisztán. Hirdetés A polgármester leszögezte, nem igaz az az állítás, hogy Gyergyóremetét leszámítva valamennyi önkormányzat egyetértett volna az új tarifarendszerrel, amelynek része, hogy a szolgáltató egyénenként kössön szerződést minden háztartással. Elmondása szerint több alkalommal jelezte a megyei társulás vezetőjének, Incze Csongornak, hogy hatékonyabb megoldásnak tartaná, ha az önkormányzat szedné be a lakosságtól a hulladékkezelési illetéket, majd maga szerződne a szolgáltatóval, amelynek

az elszállított hulladék mennyisége alapján fizetne.

Azt is jelezte, hogy a község szeretné ezt megtartani, mert eddig bevált. Azonban a társulat vezetőtanácsa csak Gyergyóremetének adta meg ezt a lehetőséget. „Alfalut azok közé az önkormányzatok közé sorolták, amelyeknél változik a szolgáltatás díjának befizetési rendszere, pedig a község nem hozott ilyen döntést” – húzta alá a lakossági fórum másnapján a Székelyhonnak Gáll Szabolcs. További kérdőjelek az új rendszerrel kapcsolatban A polgármester úgy látja, a megyei társulásban a polgármesterek többsége azért támogatta az új rendszert, mert a csíkszéki és udvarhelyszéki önkormányzatok korábban már átadták a hulladékgyűjtés és -szállítás feladatát az ezzel foglalkozó cégeknek, és ez így kényelmesebb volt nekik.

Fotó: Kozán István

Gáll Szabolcs azt is elmondta, hogy azzal sem ért egyet, hogy mindenki egységesen egy 120 literes kukát kap, és egyformán fizet a havi egyszeri elszállításért, akár megtölti, akár nem. Azt szerette volna elérni, hogy az alapdíj alacsonyabb legyen, és ne tartalmazza a kukák elszállítási díját,

hanem mindenki annak arányában fizessen, amennyi szemetet elvisznek tőle.

Ez a javaslat sem kapta meg a polgármesterek többségének támogatását. Arra hivatkoztak, hogy akkor az emberek úgy kerülik ki a szemétszállítás költségét, hogy a mezőkre hordják ki a hulladékot. Gáll Szabolcs szerint viszont így azokat bünteti a rendszer, akik alaposan odafigyelnek a hulladék szelektálására, mert

a 120 literes fekete kuka nem fog megtelni havonta, az elszállítás díját azonban ki kell fizetni az alapdíjban.

Az alfalviakat különösen érinti ez, mert az önkormányzat az utóbbi években sokat tett azért, hogy „ránevelje" az embereket a hulladékszállítás fontosságára. A Hargita megyei községek közül itt az egyik legmagasabb a szelektíven gyűjtött hulladék aránya. Volt olyan mérés is, amely azt mutatta, hogy

a hulladék 30 százalékát gyűjtötték szelektíven az alfalviak.

De a statisztikákban szereplő 15 százalékos arány is kiemelkedő megyei szinten. Gáll Szabolcs szerint ez tovább növekedhetne, ha a lakosság a fizetendő díjban is érzékelné, hogy a kevesebb hulladék kisebb költséget jelent. Felmerült, hogy kilépnének a megyei hulladékgazdálkodási rendszerből Gáll Szabolcs arról is beszámolt, hogy még azon is elgondolkodott, milyen lehetőségei lennének a községnek, ha kilépne a megyei rendszerből, és önállóan szervezné meg a hulladékgazdálkodást. Erre azonban nincs reális lehetőség:

a gyergyóremetei megyei hulladéklerakó nem fogadná a községből származó hulladékot,

a szomszédos megyék pedig azzal utasították el az esetleges befogadást, hogy nem vehetik át az innen érkező szemetet, hiszen Hargita megyének saját hulladéklerakója van.

Fotó: Gyergyóalfalu Község facebook oldala

A találkozó elejétől érezhető volt az elégedetlenség, gyakoriak voltak a közbekiabálások és az indulatos megjegyzések.

A jelenlévők közül sokan kijelentették, hogy nem hajlandók egyéni szerződést kötni a szolgáltatóval.

A lakosság több gyakorlati kérdést is felvetett. Sokan kifogásolták, hogy a háztartásokban nem termelődik annyi hulladék, hogy havonta megteljen a fekete kuka, így félig üresen teszik majd ki, mégis a teljes díjat kell fizetniük. Ahogy egyik résztvevő fogalmazott: „a levegőt is megfizetik”. Mások azt tartották igazságtalannak, hogy

egy négytagú család és egy egyedül élő személy esetében nem veszik figyelembe a háztartás létszámát és a tényleges hulladékmennyiséget.

Felmerült az is, hogy elegendő-e a havi egyszeri szállítás, különösen nyáron, amikor a pelenkák és más szerves hulladékok tárolása kellemetlenségeket okozhat. A jelenlévők arra is választ vártak, mi történik azokkal, akik nem kötnek szerződést, illetve milyen következményei lehetnek annak, ha egy egész település lakossága elutasítja az egyéni szerződéskötést. Válaszok a szolgáltató részéről A szolgáltató képviselője szerint a megye lakosságának mintegy 90 százaléka számára elfogadható az új tarifa, és elsősorban azokon a településeken elégedetlenek az emberek, ahol a korábbi szolgáltató alacsonyabb áron dolgozott. A megyei társulás képviselői ugyanakkor többször elmondták, hogy egyelőre nincsenek pontos adatok arról, településenként mekkora mennyiségű hulladék gyűlik majd össze az új rendszerben. Hozzátették, hogy

fél év vagy egy év működés után, a tapasztalatok alapján újra lehet gondolni a díjszabást,

és ha csökken a hulladék mennyisége, a szolgáltatás is olcsóbb lehet. A magyarázatok és válaszok azonban nem győzték meg a jelenlévők többségét.

A fórum végén is az az álláspont dominált, hogy az új rendszer ebben a formában elfogadhatatlan,